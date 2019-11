Ministr Havlíček: Na podporu zavádění inovací je připravena jedna miliarda korun

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje 1. veřejnou soutěž v programu The Country for the Future (CFF) v podprogramu 3 „Inovace do praxe“. S cílem podpořit zavádění inovací do praxe.

V programu navrženém na období 2020 až 2027 je k dispozici celkem 6,1 mld. Kč, z toho 1 mld. Kč v této 1. veřejné soutěži. Projektové záměry mohou firmy posílat do 8. ledna 2020. Podrobnosti včetně celého znění programu CFF jsou k dispozici na webu MPO ZDE a Country for the Future<http://www.countryforfuture.com/>.

Národní program The Country for the Future mohou využít tuzemské malé a střední firmy, včetně tzv. start-up a spin-off. Lze z něj podpořit vznik inovativních firem či zavádění poznatků z výzkumu a vývoje, tedy inovací, do praxe. Podpořit lze rovněž budování inovační infrastruktury s důrazem na digitální služby a umělou inteligenci, tedy usnadnění robotizace a automatizace.

„Nový program má pomoct malým a středním firmám v okamžiku, kdy potřebují zavést inovace do výroby. Tedy v době, kdy je dokončen vývoj nového produktu a musí se připravit nový výrobní proces. Právě jeho zavedení lze z programu The Country for the Future podpořit, přitom je třeba zohlednit a v praxi konkrétně využít aktuální trendy v oblasti digitalizace a automatizace. Z CFF se rovněž může podpořit poskytování nových chytrých služeb,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace Petr Očko dodává: „Podpora z CFF směřuje do životní fáze podniku, kdy už je dokončen nebo firma finalizuje vlastní výzkum a vývoj, případně si hotové řešení koupila. Podnik si už zjistil, jaké existují konkurenční výrobky a má jasnou představu o tom, kde, jak a za kolik chce produkt nabízet. Protože je v této fázi riziko nepředvídaných technických či jiných překážek nižší než ve výzkumu a vývoji, bude se při hodnocení došlých záměrů mimo jiné klást větší důraz na podložený odhad ekonomických přínosů technického řešení.“

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA BPP



místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Konkrétním příkladem záměru, s kterým se lze ucházet o podporu v programu The Country For The Future, je situace, kdy malý nebo střední podnik chce - kvůli novému produktu a s tím související úpravou výrobního procesu - osadit linku roboty nebo specializovanými senzory. Klíčový přitom je inovovaný výrobní proces a výsledný produkt, nesmí jít pouze o jednorázovou dodávku na klíč či nákup technologie. Do způsobilých nákladů je možné v rámci veřejné soutěže navrhnout i výdaje na laboratorní testování, certifikaci nového výrobku, nebo poradenské služby, které souvisejí s využíváním nehmotného majetku či s potřebnými normami a právními předpisy. Podnik může uplatnit také náklady na mzdy zaměstnanců, kteří se na zavedení inovace podílejí, odpisy na nástroje a vybavení nutné k zavedení nového výrobního postupu, materiál na testování ověřovací série, výzkumné služby na doladění výsledných parametrů procesu či odstranění problémů ve výrobě (testovací sérii), případně nákup souvisejícího know-how. Za ukončený projekt se považuje ten, kdy začne sériová výroba a nabíhají ekonomické přínosy, závazně deklarované v návrhu přihlášeném do veřejné soutěže.

Více informací získají zájemci o program na úvodním semináři. Uskuteční se v hlavní budově Ministerstva průmyslu a obchodu v Praze v ulici Na Františku 32, a to ve čtvrtek 5. prosince 2019 od 10 hodin. MPO plánuje i další semináře, informace budou dostupné na webu.

Program The Country for the Future letos v květnu schválila vláda. Jedná se o finanční nástroj Inovační strategie ČR na období 2019 až 2030, který přispěje k naplňování pilířů Chytré investice, Národní start-up a spin-off prostředí a Digitální stát, výroba a služby. Podrobnosti jsou k dispozici na webu MPO v části Podpora výzkumu, vývoje a inovací ZDE. Aktuální informace o aktivitách, projektech a implementaci Inovační strategie najdete také ZDE.

Psali jsme: Havlíček: Ve středu řekneme přesnější plán stavby jaderného bloku Ministr Havlíček: Průkaz energetické náročnosti by měl být ve všech budovách Ministr Havlíček: Novou členkou Rady Českého telekomunikačního úřadu se stane Hana Továrková Ministr Havlíček: Vedení Explosie mě ubezpečilo, že mají situaci pod kontrolou

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.