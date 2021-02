Ministr Havlíček: Nový návrh zavádí jasný institut smlouvy o výkupu elektřiny

reklama

Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,

tento zákon, tzv. dukovanský zákon, ale je lepší jej nazývat přesněji, protože jasně směřuje Českou republiku k nízkouhlíkové energetice, se dostává do třetího čtení, přičemž předkládám zákon s doporučením hospodářského výboru přijmout jeden pozměňovací návrh, a to návrh týkající se posunutí nabytí účinnosti na 1. březen - takto to bylo - a vzhledem ke stavu projednávání navrhuji tento termín posunout a to na 1. květen.

U jednoho pozměňovacího návrhu nebylo přijato stanovisko. Konkrétně se jedná o stanovení minimální hranice pro instalovaný výkon nízkouhlíkové výrobny, kde stanovujeme ponechat 100 MW. A to vychází z energetického zákona veřejného zájmu resp. v případě zralosti technologií tzv. malých modulárních reaktorů lze zákon novelizovat, ale je nepravděpodobné, že by to tak bylo v následujících pěti až deseti letech.

Tento zákon vláda schválila již v červenci 2020 a to v návaznosti na projednání principu zákona a - důležité říct - široké takřka jednohlasné podpory na stálém výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů, nikdo nebyl proti tehdy, kde mají svého člena všechny politické strany, které jsou zastoupeny v této Sněmovně.

Rád bych tedy s ohledem na politickou diskusi, logickou v posledních dnech, zopakoval, že tento zákon neřeší - a to je důležité stále říkat - bezpečnostní otázky. Tento zákon řeší ekonomicko-finanční zajištění nových jaderných zdrojů, princip výkupu elektřiny, a to nejenom z nových bloků v Dukovanech. Jsem velmi rád a vážím si toho, že toto stanovisko v jasné většině sdílí i členové hospodářského výboru, který dotčené pozměňovací návrhy odmítl a to převážnou většinu. Prosím tedy ještě jednou, jestli bychom se mohli držet dohody ze stálého výboru, konkrétně z 9. prosince, a to tedy toho, že hledání velmi důležitého konsenzu ohledně bezpečnostních požadavků - a nikdo je nezpochybňuje - státu v rámci tendru na dodavatele probíhá na jiné úrovni. Konkrétně byla mimo jiné svolána i schůzka předsedů všech politických stran, jak jsme slíbili, proběhla na konci ledna.

Důvodem předložení zákona je, jak už jsem zmínil, vyřešit případné tržní selhání v případě výstavby nových jaderných bloků, které jasně identifikovala Evropská komise. Nový návrh zavádí jasný institut smlouvy o výkupu elektřiny, někdy tomu říkáme offtakový kontrakt mezi státem a oprávněným investorem, čili ČEZ. S ohledem na nadcházející tendr na nový blok v Dukovanech a probíhající notifikační jednání Evropské komise ohledně slučitelnosti podpory s pravidly vnitřního trhu je návrh zákona v některých aspektech spíše obecnější, ponechává flexibilitu pro budoucí smluvní uspořádání mezi státem a mezi oprávněným investorem, opakuji ČEZ. Mechanismus stanovení výkupní ceny vychází z principu energetického zákona, který už známe a který, podobně jako u podporovaných zdrojů obnovitelných, zahrnuje kontrolu překompenzace - tím si myslíme, že je to do značné míře řešeno.

Model financování vychází z modelu financování podpory podle tzv. POZE a to skrze regulovanou složku elektřiny, čili je to stejný model. Nicméně všichni víme, že v rámci POZE v tom roce 2009 - 2010 nám to nevyšlo. Dnes nás to stojí 47 miliard korun ročně. Toto v žádném případě nehrozí. Už jenom principiálně matematicky když se podíváme, tak s ohledem na zafixování ceny - a to je vlastně celá ta podstata - založené na vytendrování dobré ceny a na ceně financování se budeme pohybovat o řád níže. Navíc od roku 2016 a pokud cena elektrické energie v té době bude vyšší, budeme na tom vydělávat, pokud bude nižší, půjde to na úkor státu o řád méně než současná podpora obnovitelných zdrojů, čili bude to pod rozlišovací schopnost.

To je vlastně celý princip, celá podstata zafixování výhodné výkupní ceny dnes. Jedná se tedy o klíčový zákon a já ho považuji za natolik důležitý, aby byl schválen v rámci Parlamentu co možná nejdříve. Vážím si podpory. Děkuji za dodržení naší dohody, která byla projednána v rámci výboru pro jádro a věřím, že projednání tohoto zákona bude mít prioritu i v Poslanecké sněmovně a že projde úspěšně třetím čtením.

Mockrát děkuji.

