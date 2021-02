Ministr Havlíček: Scénář přes náklady má taky svoje mouchy

reklama

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych do toho krátce vstoupil, protože v zásadě se lze shodnout na tom, že by programy měly být jednoduché, že by se měly vyřizovat rychle a že by měly zasáhnout maximální množství postižených podnikatelů. V současné době se využívá řádově deset programů pro podnikatele. Jsou to programy, které jsou odladěné za posledních několik týdnů a měsíců s jednotlivými svazy, profesními uskupeními atd. Domnívat se, že to všechno uděláme nějakým ideálním jednoduchým programem, zní dobře, zní to dobře za stolem, ale ve finále každý podnikatel má trochu jinou výkonnost, každý segment má trošku jiný typ podnikání a napasovat to nějak absolutně univerzálně úplně nelze.

Je pravda, že na jaře jsme programů měli větší množství, protože jsme to dělali postupně, tak jak dopadaly problémy. Byli jsme v tom do značné míry nezkušení obsloužit takhle velký trh. Na druhou stranu od podzimu jsem přesvědčen, že ti podnikatelé už jsou poměrně dobře zacílené. (?) Nicméně i přesto jsme se rozhodli jít systémem zjednodušení a ten systém zjednodušení vyplývá z toho, že jsme to postavili nově na programech, které se vysoce osvědčily. Ať už to byly programy typu Antiviru, čili kompenzace mezd, programy pro živnostníky typu kompenzační bonus. Programy Uzavřené provozovny a Gastro, které kompenzují pro majitele prostřednictvím velikosti jeho provozovny přepočtené na zaměstnance. Případně ještě některé další programy pracující s nějakým nákladovým režimem, Nájemné atd.

Jinými slovy, přecházíme na takový model, kdy jsme rozšířili spektrum těch, kteří si mohou na ty programy sáhnout, a to naprosto zásadním rozhodnutím. A to tak, že každý, kdo bude mít obrat menší než 50 % vůči srovnávanému období, tak do něj může být vpuštěn a může čerpat. To je úplně jedno, jestli se jedná o živnostníka, jestli se jedná o firmu malou, o firmu střední. Je to spravedlivý úhel pohledu. Jsou nižší tržby, tím pádem indikátor toho, aby začal čerpat, zde je.

Současně se zvýšil na dvojnásobek bonus pro živnostníky, čímž je vyřešena skupina těch úplně nejmenších živnostníků. A současně se rozšířil ten program, o který byl obrovský zájem, Covid Gastro a Ubytování na všechny typy firem. Mně chodí desítky a stovky mailů z průmyslu od dodavatelů a od těch, kteří doposud mohli čerpat jenom Antivirus, a naprosto věcně říkají: My jsme dneska v situaci, že máme 80 zaměstnanců, říkám textilku z Českých Budějovic, kde jsem zrovna nedávno byl. Doposud jsme měli možnost čerpat Antivirus, to je dobře, ale pro nás to bylo málo. Máme 30procentní tržby a díky tomuhle novému programu, resp. tomu plošnému programu my můžeme čerpat 500 korun na den na zaměstnance, což je 40 000 korun za den krát 30, 1,2 milionu korun. Ta firma je zachráněna. A takhle to je prostě firma za firmou a je třeba to vnímat objektivně. Nemáme zde jenom firmy obchodní, nemáme zde jenom gastro, máme zde i firmy výrobní a máme zde samozřejmě v rámci dodavatelských řetězců celou řadu těch, kteří jsou mezičlánkem. Dodavatel, subdodavatel atd. Čili velmi jednoduché a uchopitelné.

Ano, je pravda, že v diskusi byla i tzv. nákladová možnost, tzn. scénář přes náklady, nicméně uvědomme si to, že scénář přes náklady taky má svoje mouchy. Za prvé, kdybychom měli dneska všechny živnostníky posuzovat podle nákladů nebo přesněji výdajů, tak zde budeme mít superadministrativu, protože nám budou chodit miliony různých ústřižků, faktur a nevím, čeho všeho. A než se tím probereme, tak v tu chvíli se to bude všechno dělat pomaleji. A za b, i kdybychom si připustili to, že pojedeme podle nějaké zjednodušené výsledovky, tak co vlastně my říkáme, ten nákladový pohled? Připusťme, že by to bylo čtvrtletí za rok 2019. Podíváme se do nákladů a řekneme, dostane se třeba 50 nebo 70 % z těch nákladů. Teď nehrajme o tu výši těch procent. Říkáme to, že dáme každému nehledě na to, jestli fungoval úsporně, jestli utrácel, jestli měl zisk, jestli měl ztrátu, jinými slovy: Měl jsi hodně nákladů? Utrácel jsi? Byl jsi ve ztrátě? Dostaneš percentuálně stejně jako ten, který se choval úsporně, který byl v zisku atd.

Já tím neříkám, že to je principiálně špatný program. Já tím jenom chci říct to, že každý z těchto programů má svoje mouchy. A tak jako dneska může říkat, že přepočítávání přes zaměstnance není korektní, i když je o to obrovský zájem, tak současně chci říct, že i ten nákladový pohled, který by byl administrativně náročnější, není úplně bez chyb.

To znamená, přistoupili jsme k této variantě, z našeho pohledu je to varianta férová. Teď s jednotlivými svazy dolaďujeme detaily a během následujících hodin nejdéle jednotek dní, v pondělí bychom to chtěli představit jako finální program. A jsme přesvědčeni, že v tuhle chvíli už tam neuvízne v těch sítích, kdy by nedostal podporu, prakticky nikdo. A pokud by to náhodou ještě nastalo, tak jsme připraveni tyto segmenty úplně specificky zasaturovat zvlášť. Ale to už se skutečně jedná o velmi malé procento, spíše promile podnikatelů. Ano, dovedu si představit třeba ty busy. Ale to už není otázka těchto plošných programů. Děkuji.

