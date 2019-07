Ministr Havlíček: Společnost s ručením omezením lze založit za jediný den

„V ČR společnost s ručením omezeným založí notář díky přímému zápisu do obchodního rejstříku za jediný den. Hned druhý den mohou lidé začít podnikat,“ říká ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Ještě rychlejší je u nás zřízení živností. U těch ohlašovacích lze začít podnikat zpravidla hned po ohlášení, u koncesovaných v den, kdy rozhodnutí o udělení koncese nabude právní moci. Česká republika se tedy, co se zahájení podnikání týče, řadí mezi vyspělé západní ekonomiky. Nyní se soustředíme zejména na digitalizaci procesů, podnikatel už může vše pro živnostenský úřad provést elektronicky z pohodlí domova.”

„Start podnikání je u nás na velmi dobré úrovni, veřejnosti ale chybí informace. Lidé tak nepříliš šťastně využívají služeb zprostředkovatelů, kteří nepravdivě proces založení s. r. o. popisují jako časově i administrativně náročný. Paradoxem pak je, že i tito zprostředkovatelé k notáři stejně zajít musí, takže tento snadný jednodenní proces jen prodraží a prodlouží,“ říká prezident Notářské komory ČR Radim Neubauer.

Zavádějící či neaktualizovaná je bohužel také poslední studie Doing Business Světové banky. Ta mimo jiné říká, že jeden úřední krok při založení firmy v ČR trvá celý den. V praxi to ale rozhodně není nutné. Připravený žadatel za jediný den stihne vyřídit vše potřebné, tedy navštívit notáře, živnostenský úřad i banku. Mezi dokumenty, které by člověk, který chce začít podnikat, měl mít s sebou, patří například souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla společnosti v případě, že nebude firmu provozovat ve svém. Živnostenské oprávnění pak vznikne nové společnosti dnem zápisu do obchodního rejstříku.

Podnikatel navíc může ohlásit živnost nebo podat žádost o koncesi na kterémkoliv obecním živnostenském úřadu, kterých je v ČR celkem 227, a to i prostřednictvím Portálu občana, nebo na kontaktním místě veřejné správy, tzv. Czech POINT. Společně s ohlášením živnosti nebo s žádostí o koncesi lze na živnostenském úřadu nebo on-line podat i přihlášku k důchodovému a zdravotnímu pojištění, k registraci daní či oznámit vznik volného pracovního místa.

