Ministr Havlíček: Začínáme měnit úplně, úplně všechno. Nic jiného nám nezbývá

Dobrý den. Děkuji ještě jednou za všechny dotazy. Já nechci provokovat a nechci, aby se to vyhrotilo do toho, že si beru poslední slovo. Já jsem se snažil komunikovat i s kolegy. Snažil jsem se celou řadu otázek podchytit. Myslím si, že celá řada těch otázek není možná na toto plénum, je potom na jednotlivé výbory.

V každém případě, když jsem se připravoval na to dnešní setkání, na které jsem se docela těšil, musím říct, protože si myslím, že to je důležitý zákon, tak jsem sem přišel s určitým respektem, s určitou pokorou, vědom si toho, že moje znalosti v oblasti této problematiky nejsou nijak extra hluboké, čímž neříkám, že jsme se na tom nespolupodíleli. Ale snažil jsem se to nastudovat, snažil jsem se i se vším respektem využít podpory paní náměstkyně, která u toho byla. Nevidím na to úplně nic špatného. Úplně jsem nepochopil to srovnání pana předsedy Bartoše prostřednictvím pana předsedajícího, s asistentkou u Pirátů. U nás obvykle se snažíme ty věci řešit s odbornými náměstky, nikoliv s asistentkami. Ale věřím, že možná ani nebude potřeba aby paní náměstkyně něco sdělovala, protože musím říct, že jsem trošku zklamán s ohledem na to, že jsem se domníval, že mé znalosti jsou trošku povrchní, tak z reakce některých, některých, abych byl objektivní. Z řad opozice mám pocit, že jsou ještě až přespříliš hluboké.

Já jsem myslel, že se budeme bavit o obsahu, že se bude navrhovat něco lepšího, že se bude diskutovat nad tím, co by mohlo být lépe, a zatím zejména ta první část. Ta druhá část už byla podle mého názoru docela dobrá. Byla hodně o procesu, bylo to povrchní, bylo to mimo téma. Místo, aby se šlo k obsahu, tak to byly, s prominutím jenom politické fráze. Nicméně respektuji to. Naprosto souhlasím s tím, co řekl pan poslanec Výborný prostřednictvím pana předsedajícího, že jsem neřekl správně na začátku dne, že bych poprosil, aby to nebylo o politice. To musí být o politice, jinak to být nemůže. Měl jsem říct správnější termín, že prosím, aby se tolik nepolitikařilo, což se bohužel úplně, úplně nepodařilo.

Když bych to vzal postupně - a nebudu teď prosím s dovolením říkat ta jména, kdo co kde řekl, tak z těch pár desítek dotazů, které padly, jsem úplně nepochopil, proč se a proč jsme kritizováni za to, že chceme zrušit obsluhu desítek úřadů, kdy už nebude občan obsluhovat tyto desítky úřadů, ale kdy naopak bude obsluhovat pouze jeden jediný úřad. Právě proto to přece děláme. To bylo, tuším hned ze začátku od pana poslance Kupky prostřednictvím pana předsedajícího. Pana Kupky si vážím jakožto starostu a vím, že svým věcem rozumí. Ale tady jsem to úplně, úplně nepochopil. Možná je to tím, že nejsem zas tak úplně, úplně v detailu. Ale myslím si, že právě proto chceme jedno místo, právě proto chceme jeden úřad. A tu kritiku jsem skutečně úplně, úplně nezvládl a nepochopil.

Co se týká - a to je důležitá věc, která zde padala, toho vztahu města a státu, tak města mají mít odpovědnost politickou. Na tom se zřejmě shodneme. A pochopitelně odpovědnost za územní plány. Nicméně tu technickou a procesní aspoň vnímáme správně, že by měla jít za státem, což nijak nebrání přizpůsobit technické požadavky pro potřeby města, pro potřeby třeba menší obce, anebo třeba pro liniové stavby. Padl zde dotaz na to, jak budou chtít poslanci realizovat různé úpravy. My jsme přece řekli jasně, že jsme připraveni spolupracovat na pozměňovacích návrzích, budou-li rozumné, budou-li dávat smysl. My jsme do toho nešli s tím, jak tady někdo řekl, jdete do toho jako buldozer.

No, já rozumím tomu, co říkal, tuším, pan poslanec Profant prostřednictvím pana předsedajícího, začněme dělat a měnit to, co je špatně. No, jestliže jsme na 153. místě, tak právě proto. Začínáme měnit úplně, úplně všechno. Ono to totiž jinak nejde. Jinak to bude zase salámová metoda. Jakkoliv jsem chápal ten zkušenostní pohled pana poslance Adamce prostřednictvím pana předsedajícího, který říkal: Je lepší jít po částech, než naráz. Jenomže nám nic jiného, nám nic jiného nezbývá. Bohužel. Výsledek několika generací vládních je to, že jsme v té situaci, v jaké jsme, a ta je tristní. Na tom se asi shodneme a myslím, že většina z vás, z nás si přeje to, aby k té změně došlo. A pokud to budeme dělat po částech, tak to nebude ta změna, od které něco očekáváme. Musíme to udělat rázně, jakkoliv chápu, že se na tom nemusíme, nemusíme úplně všichni shodnout.

Důležitá věc, která zde padla, bylo to životní prostředí. Stavební úřady budou vázány zákony z oblasti životního prostředí, čímž odpovídám aspoň částečně paní poslankyni Balcarové prostřednictvím pana předsedajícího. Ještě bych chtěl jenom dodat, že ta ochrana životního prostředí je otázkou změnového zákona a že s Ministerstvem životního prostředí je na všech úpravách shoda, jednoznačná shoda.

Nepochopil jsem úplně, i když to nebylo zcela svázáno s tímto zákonem, otázku pana poslance Profanta prostřednictvím pana předsedajícího, jak je to tedy s tím ŘSD, když nekolauduje, ačkoliv už je postaveno. No, my kolaudujeme hned na ŘSD, jak se postaví. Samozřejmě musí být všechno splněno. Například hlukové parametry atd. Ale ŘSD kolauduje prakticky nonstop, průběžně. Tady je možná jenom něco, že si nerozumíme, tak není asi problém, abychom si k tomu poté něco řekli, případně s panem ředitelem Mátlem z ŘSD si můžete vyměnit informace, o co se tam jedná. Ale zajímavé je to, že jste současně, pane poslanče Profante, prostřednictvím pana předsedajícího, říkal, že se to netýká, tento zákon v zásadě staveb MPO a Ministerstva dopravy. No, já myslím, že se to týká (se smíchem) hlavně staveb MPO a Ministerstva dopravy.

Když pominu to, že veškeré liniové stavby, ale i liniový zákon 416 je úzce provázán se stavebním zákonem, a že Ministerstvo dopravy proinvestuje 80 % ze státního rozpočtu, tak se můžeme dále bavit o energetických stavbách atd. Ale když dobře, bych vzal, že to jsou ty velké stavby, no tak přece Ministerstvo průmyslu má pod sebou všechny firmy, živnostníky, to znamená všechny stavby toho podnikatelského prostředí jsou s tím beze zbytku, beze zbytku spojeny. To znamená tady souhlasím s tím, co řekl jeden z dalších poslanců. Omlouvám se, už nevím, který. Že se to týká prakticky všech, a s tím samozřejmě souhlasím. Jednoznačně se to týká toho podnikání. Zcela zásadně a také proto na tom pracovala, pracovala intenzivně Hospodářská komora, která je ze zákona. Nevím, proč je zde napadána Hospodářská komora jako lobbistická pomalu instituce, která na tom participovala. No, kdo jiný z toho hospodářského prostředí, než instituce zřízena ze zákona by na tom měla, měla participovat.

A tady už jsme i u toho, u té diskuze, kdo vlastně bude, nebo jaký výbor bude tím garančním výborem. Jsou na to různé, různé názory. Možná je to obecně prostě ten pohled, který na to máme odlišný. Říkáte, garanční je výbor pro veřejnou správu. My se domníváme, že stavební zákon se týká zejména hospodářství. Že se týká firem, živnostníků. Že se týká dopravy, že se týká ten bezprostřední dopad na hospodářství, také proto to zde představuji, pokud nemohla paní ministryně Dostálová, já, který má v gesci celé hospodářství, a zdá se nám logické, že se výbor pro hospodářství stane tím gesčním výborem, čímž nijak se dneska nedehonestuje a neničí prostě výbor pro veřejnou správu. Nechceme kvůli tomu krvácet na barikádách, ale nevím, co je divného na tom, že stavění a stavební právo a vše, co je s ním spojené, je vázáno velmi intenzivně silně na hospodářský výbor.

Pan poslanec Čižinský prostřednictvím pana předsedajícího, měl celou řadu dotazů. Jeden mně tady utkvěl.

Nevím, pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, proč jste vyděšen, že budou od sebe stavební úřady 200 km. To matematicky nevychází. Jestliže jsme se shodli na tom, že budou v každém ORP, plus v těch 100 dalších obcích, které budou splňovat ty požadavky, já jsem to zde říkal na začátku, tak se bude jednat přibližně o 300 obcí. 300 obcí od sebe nemůže být ani technicky 200 km. Možná 20, možná 30 km. Ale co je ještě důležitější, abychom tady nebazírovali na číslech, že 300 obcí nemůže být od sebe 200 km, je to, že cílem je, aby se na úřad vůbec nemuselo. Na tom snad mám ten pocit, že jsme se všeobecně shodli, že digitalizace a to, co je tam, tak smysl dává. No a to je přece naše ambice. Ne abych jezdil pořád na ten úřad, když už jsme tady řekli, jedno razítko, jeden úřad, jakkoli se dneska můžeme bavit o tom, jestli to nakonec bude jedno razítko, nebo ne, ale silná redukce, tak smyslem je, si to vyřídit všechno digitálně.

Ještě krátce k těm městům. Stavební předpisy nebudou stejné pro všechny. Bude ale stejný základ. To bylo částečně na to, co říkal pan poslanec Dolínek prostřednictvím pana předsedajícího, a specifika budou nepochybně pro velká města.

Hodně tady toho padlo k územním plánům. Ano, všeobecně lze souhlasit s tím, že územní plány, nebudou-li dobré, tak nebude dobrý územní rozvoj. Na tom nelze nic zpochybnit. Na druhou stranu ale v oblasti územního plánování my posilujeme roli samospráv. Pokud jsem to správně pochopil, pokud ne, tak mě, prosím, opravte, nebo mi to někde najděte. Když už zde byla ta brožura, já jsem si to v rychlosti našel, tak v brožuře na straně 32 je, že se posiluje role samospráv, a to nejde jenom o tu brožuru, ale bral jsem jenom takový rychlý pohled na to. A to územní plánování je v samostatné působnosti obcí, navíc tedy nové možnosti posílit jejich stabilitu umožňuje tento návrh zákona, přičemž ale stát nesmí ztratit, na tom se asi shodneme, kontrolu nad dodržováním zákonnosti zákonů. Tzn., nikdo obcím územní plánování nebere, a pokud tedy ano, tak prosím, a neříkám to ve zlém, označit to ustanovení zákona, kde dochází konkrétně k omezení samospráv oproti dnešku.

U pana poslance Bendla prostřednictvím pana předsedajícího při všem respektu k tomu, že vím, že jste zdatný úředník, mám ten pocit, že jste ten zákon opravdu nečetl, protože tam je přece jasně napsáno několikrát, že se nic stavět nebude. Já nevím, proč žijeme v nějaké představě, že začneme stavět nějaký dům. Nic se stavět nebude. Žádný dům, prostě technické přesunutí. Je to podrobně rozepsáno v tom stavebním zákonu.

Celá řada zajímavých podnětů, dotazů od pana poslance Ferjenčíka prostřednictvím pana předsedajícího, já jsem ze začátku chtěl skoro mentorovat, když jsem viděl, že si řada poslanců nepřečetla ten zákon, že stačilo si přečíst aspoň tu brožurku. To jsem ale nevěděl, že to pan poslanec Ferjenčík prostřednictvím pana předsedajícího vezme takhle doslova, protože samozřejmě ta brožurka je nějaký marketingový nástroj. Nečekal jsem, že tady teď budeme probírat stránku od stránky a zatrhávat si, jestli je to tam naprosto správně, nebo ne. Já jsem předpokládal, že budeme řešit zákon. Nicméně celá řada věcí, které jste tam vznesl, jsou samozřejmě spojené i s tím zákonem. Nicméně byl to dobrý rozbor té brožurky.

Fikce souhlasu, kterou jste, pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího zmiňoval, je už ve 416, to si určitě vybavujete, když jsme to tady diskutovali. Čili pokud je něco v rozporu s územním plánem, nelze tedy vydat povolení. Částečně jste se dotkl i té integrace, co je vlastně částečně integrováno, ta část agend je integrována, která souvisí se stavbami, to je jenom k integraci. Formality to považuji za dobrý postřeh a je dobré to vysvětlovat, jak tedy s nimi pracovat, nebo když jsou potíže s nějakými formálními náležitostmi, pomůže v tom nový informační systém. Jmenuje se portál stavebníka, a je to tam taky vyznačeno.

Další docela dobrá otázka, nebo návrh, nebo námět, byla praktická nebo vadná žádost. Ano. Pokud bude vadná žádost, tak stavební úřad vyzve stavebníka k opravě těchto vad. Co je ale podstatné, pouze jedno, tzn., už to nemůže opakovat a každé další tzv. nové pochybení už nastat nemůže. To je, řekněme, zpraktičtění, a věříme i zrychlení. Co se týká toho listinného podání žádosti, je možné, i tam, pokud jsem si to v rychlosti poznamenal, jsem viděl tento dotaz.

Jinak informace pochopitelně nemám ze sebe. Já jsem tady byl online ve spojení i s paní ministryní Dostálovou, která se skutečně omlouvá z dnešního setkání, ale snažila se mě průběžně informacemi zásobovat. S tím že některé věci, které byly přímo mířeny na ni, např. od pana poslance Adamce prostřednictvím pana předsedajícího, tak mu ráda zodpoví ideálně potom na výboru.

Byla tady ještě jedna možná výzva, možná dotaz, proč by Nejvyšší stavební úřad, opakuji, není to žádná nová budova, pouze přesouváme lidi, nemohl být někde jinde. Mohl. Nikdo nezpochybňuje, jestli bude v Praze, nebo někde jinde. Stejně v té Praze nakonec nějaká pobočka bude, tak o tom nechť je nějaká diskuse, jestli bude alokován zde, nebo kdekoli jinde. V Praze by to asi bylo praktičtější, protože přece jenom opravdu došlo jenom k přesunu těch lidí.

Určitě dává smysl diskutovat o systémové podjatosti. Tady je zajímavé, co jsem si poznamenal, legislativní rada vlády, co sdělila. Mj. legislativní rada vlády, pokud zde byla několikrát skloňována, tak legislativní rada vlády doporučila vládě schválit tento zákon. Nic víc k tomu nemá cenu co říkat, co by doporučila schválení, ale v té legislativní radě vlády, abych nezapomněl na systémovou podjatost, každý, kdo chce zdržovat stavební řízení, může využít tento prvek. Rozumíme, systémové podjatosti. Takže to k tomu.

Paní poslankyně Kovářová prostřednictvím pana předsedajícího, věřím, že jsem si to stačil rychle poznamenat, mám poznamenáno z židle na židli. Myslím tím přesun těch lidí. Tady nejde ani přece o to z židle na židli. Tady jsem myslel, že jde o to, že jde o práci, která by měla být pod nějakým profesionálním vedením a jednotným metodickým vedením. To myslím, že je docela zásadní rozdíl. A ještě pokračuji vůči paní poslankyni Kovářové prostřednictvím pana předsedajícího, stát ve svém územním plánování může měnit územní plány obce, což může už dnes, pokud mám správné informace, a já myslím, že to je správné, pokud jde o zájem státu. Na tom nevidím nic úplně zlého. A u pana poslance Juránka prostřednictvím pana předsedajícího, 8 tisíc bylo připomínek. Někdo může říct, je jich 8 tisíc, proto to nebylo tak dobré. No stejně tak můžeme říct, že 8 tisíc znamená to, že byla vykonána velmi poctivá práce, protože těch 8 tisíc připomínek se vypořádalo téměř 2,5 roku se pracovalo na tom zákonu, nebo skoro 3 roky, a zůstalo z těch 8 tisíc nevypořádaných 309, a to proto, že tam jsou systémové rozpory.

K Ministerstvu vnitra, co zde bylo rovněž vzneseno, tam je to všechno vypořádáno. Tam problém není. Jediné, co já si vzpomínám, tak s Ministerstvem vnitra se ještě bude diskutovat problematika hasičů. To se diskutovalo na vládě. Nicméně připomínky Ministerstva vnitra byly vypořádány.

Omlouvám se, jestli jsem některé otázky potom nebyl schopen úplně odchytit v rychlosti. Vím, že jich tam bylo třeba od pana poslance Profanta prostřednictvím pana předsedajícího více. Nestačil jsem si je ani psát. některé jsou skutečně už toho charakteru, že se skutečně hodí na výbory. Prosím, respektujme to, že na výborech se to dá velmi detailně probrat. Na diskusi se těším a ještě jednou všem děkuji za to, že ta dnešní diskuse proběhla, a mě omluvte za to, že možná nejsem úplný, řekněme znalec té problematiky. Dívám se na to trošku zjednodušeně, trošku kupecky, ale na ten zákon jsem se podíval. Děkuji.

