Ministr Hüner ocenil mladé vědce

„Všem oceněným děkuji za energii, kterou práci na vědeckých úkolech věnovali. Díky ní jsou vidět výsledky,“ říká ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner a dodává: „Vědu a výzkum Ministerstvo průmyslu a obchodu podporuje, stejně jako technologie a spolupráci státního, akademického a soukromého sektoru.“

Ocenění za nejlepší diplomovou práci získal Martin Gajarský z Masarykovy univerzity. Objevil nový strukturní motiv DNA a poukázal na nové principy skládání sekvencí DNA. Kateřina Holá z Univerzity Palackého v Olomouci obdržela cenu za nejlepší disertační práci. V ní přispěla k objevu prvního 2D „organického“ magnetu založeného na funkcionalizovaném grafenu a také k řešení dlouhodobé výzvy v oblasti uhlíkových kvantových teček. Tyto tečky se využívají pro zobrazování buněk, nádorových tkání nebo ke sklízení energie pro technické aplikace, jako je štěpení vody nebo pro solární články. Práce Kateřiny Holé také získala zvláštní ocenění za nejlepší disertační práci napsanou ženou.

V kategorii o nejvýznamnější výsledek vývoje a inovace byl za vyvinutí nové metody vhodné pro in vitro diagnostiku a objevování biologicky aktivních látek, které se mohou stát základem nových léků, oceněn tým Václava Navrátila (AV ČR). Za nejvýznamnější výsledek základního výzkumu si cenu odnesl tým Jiřího Čejky (AV ČR a Přírodovědecká fakulta UK), který objevil a popsal novou metodu přípravy tzv. zeolitů, původně přírodních minerálů, které jsou dnes vyráběny synteticky. Ty v současné době představují nejdůležitější průmyslové katalyzátory s využitím při zpracování ropy, v petrochemii, přípravě speciálních chemikálií a ochraně životního prostředí.

Ing. Tomáš Hüner BPP

Ministr průmyslu a obchodu v demisi

ministr průmyslu a obchodu Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Uděleno bylo také zvláštní ocenění studentovi, který překonal potíže dané zdravotním postižením a dosáhl navzdory němu mimořádných studijních nebo výzkumných výsledků. Získala ho Tereza Pařilová (Masarykova univerzita), která dokázala díky své houževnatosti a přístupu překonat těžké komplikace spojené se svým chronickým onemocněním a dosáhla mimořádných výsledků v magisterském a doktorském studium oboru Informatika. Cenu pro nejlepšího pedagoga si odnesl Zdeněk Vostracký uznávaný odborník v oblasti elektrotechniky a významný propagátor komplexního inženýrského vzdělávání s více než 50 lety pedagogické praxe.

Ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner na slavnostním předávání Cen Wernera von Siemense v Betlémské kapli rovněž připomněl fakt, že Česká republika loni dosáhla historicky nejlepší výsledek v exportu. Vyrobily se a vyvezly výrobky a technologie za 4,2 bilionu korun. „Přes výborné výsledky ale nelze usnout na vavřínech. Abychom si je udrželi či je zlepšili, je nutné lidi motivovat, aby měli chuť a sílu posouvat věci dopředu,“ dodává ministr Hüner.

Už dnes je přitom zřejmé, že 4. průmyslová revoluce mění všechny oblasti lidské činnosti. Slovy generálního ředitele společnosti Siemens ČR Eduarda Palíška, která Ceny Wernera von Siemense pořádá a vítěze letošního ročníku v součtu odměnila jedním milionem korun, se nesmí zapomenout na to, že jsme to, my, lidé, kdo píšou kódy pro stroje a ne naopak. S technologickou revolucí souvisí změny na pracovním trhu, musí se tedy uskutečnit i revoluce ve vzdělávání.

Podrobnosti k Cenám Wernera von Siemense ZDE

Psali jsme: Ministr Hüner: Vyššího objemu vývozu jsme ještě nikdy předtím nedosáhli Ministr Hüner bude jednat se zástupci odborů a podnikatelů MPO: Ministr Tomáš Hüner jmenoval nové náměstky Vládní čistky pokračují: Ministr Hüner odvolal muže napojeného na ČSSD

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV