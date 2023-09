Ministr Jurečka: Babiš uráží lidi, kteří jsou ministry vlády a říká jim, že jsou parazité

reklama

Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové. Nebývalo zvykem, abychom tady u tohoto pultíku probírali jednotlivá mediální vystoupení různých politiků, ale když to paní předsedkyně Schillerová tady otevřela, tak já si dovolím zareagovat.

Vy jste přišla a řekla jste tady některé věci, které vadí vám z pohledu hnutí ANO, ale já bych byl rád, abyste u takových vystoupení potom také zhodnotila rétorické výlevy vašeho pana předsedy, které jdou za hranu slušného chování, kdy on tady opakovaně nejenom tento týden, ale v minulosti urážel celou řadu politiků, lidí schopných, lidí, kteří ve svém životě udělali obrovský kus práce. On je častoval tím, že nepostavili ani psí boudu? On tady říká o někom, kdo je předsedkyni Sněmovny, že prodávala mobily? On tady uráží lidi, kteří jsou ministry vlády a říká jim, že jsou parazité? Přijde vám to, paní předsedkyně Schillerová, normální? Jste na to hrdá? Vy s těmito výroky souhlasíte? Urážel tady členy Československé strany lidové, z nichž tisíce z nich byli tvrdě perzekvováni komunistickým režimem. On si tady dovolil říkat ty věty, které tady říkal! Jestli s tím souhlasíte, přijďte říct a řekněte, že za těmito výroky vašeho šéfa stojíte. Přijďte to sem říct! (Potlesk zprava.)

