Ministr Jurečka: Celé mě to velmi mrzí a bude těžké opět získat vaši důvěru

Širší vedení KDU-ČSL mě dnes podpořilo, abych ve své práci ministra pokračoval. Znovu se omlouvám všem, kterých jsem se svým jednáním ohledně vánočního setkání dotkl. Udělal jsem chybu a vím to. A také vím, že jsem mnoho z Vás zklamal.

Asi to neumím dostatečně vyjádřit, ale chtěl bych Vám říct, že mě to celé velmi mrzí a bude těžké opět získat vaši důvěru. Já to naprosto chápu, ale jsem připraven a chci si to odpracovat. Chci ukázat, že jste se ve mně nemýlili a jsem stále stejný jako před lety, když jsem v politice začínal s touhou sloužit a měnit věci k lepšímu.

Ostatně ministrem práce a sociálních věcí jsem se stal právě proto, abych některé věci mohl změnit, přestože jsem si pro sebe lidsky i politicky mohl vybrat mnohem pohodlnější cestu. Mnoho se nám společně s mým týmem na ministerstvu již povedlo. Připravit dlouho odkládanou důchodovou reformu, podpořit slaďování rodiny s prací pomocí zkrácených úvazků a s rozšiřováním dětských skupin nebo navýšení podpory rodin a hendikepovaných.

Stále toho ale mnoho zbývá. Kdybych měl říct jen jednu věc, je do dokončení digitalizace spolu s naprostým předěláním sociálního systému. Když jsem na resort přišel, tak nešlo nic. Svět se tu zastavil u systému tužka a papír. Dnes už si rodiče vyřídí rodičovský příspěvek na 15 kliknutí z domova. Online si jde taky požádat o mnoho typů pomoci nebo dokonce i o důchod. Tohle má být naprostý standard. Možnost vše vyřídit za pár minut. Je to velká pomoc i pro samotné úředníky, kteří taky nemusí přehrabovat a vyplňovat haldy papírů.

Proto za pár týdnů představíme další revoluční krok a úplnou změnu sociálního systému. Spousta typů pomoci se sjednotí a vše bude digitalizováno. Bude to možná největší změna vůbec.

Potřebným se dostane pomoci rychleji a naopak lépe odhalíme ty, co pomoc nepotřebují nebo chtějí podvádět. Budeme motivovat k práci, nikoli k opakovanému pobírání podpory. Zkrátka rozjedeme sociální systém, který bude levnější, rychlejší, cílenější a efektivnější. Naplní můj cíl dělat politiku sociální, ale nikoli socialistickou, co jen rozhazuje.

Chtěl bych taky na závěr poděkovat všem, kdo jste mi v posledních dnech vyjádřili podporu osobně či zprávami. Ani nevíte, jak moc si toho vážím.

Marian

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL



