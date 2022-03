Ministr Jurečka: Hledáme i cesty v rámci Evropy, jak nastavit pravidla

reklama

Děkuji. Já zareaguji, byť už jsem na to reagoval i částečně předtím, já jsem apeloval, když jsem mluvil za poslední tři čtyři dny nejenom s hejtmanem Grolichem, ale i s ostatními, tak jsem říkal - podívejte se, my jsme v situaci, kdy jsme zhruba dva týdny od vypuknutí války, my se snažíme na té vládní úrovni dělat ty kroky, tak jak je maximálně dělat můžeme. Apeloval jsem i na komunální politiky, kteří se na mě také hodně obracejí, představitelé měst a obcí, starostové, primátoři, říkám, podívejte se, my jsme dali nějakou základní částku k tomu, ti lidé dostanou 5 tisíc korun, kteří si o to pořádají, já myslím, že většina to udělá.

Zhruba 40 tisíc si požádalo už o mimořádnou hmotku, zhruba 2,5 tisíce korun dostávají tito lidé už na těch řekněme prvních 14 dní března s tím, že když se sečte částka 180 korun plus zhruba dalších 160 korun, teoreticky vychází, když to vezmu v průměru, podělím těch 5 tisíc korun na těch 30 dnů na jídlo, na náklady jídla, tak už je to nějaká částka i pro ty poskytovatele, pro ty, kteří mají hotely a penziony, se kterou se dá pracovat, pokud ji ještě nějakou částkou budou ochotni doplnit kraje, města, obce. Já si myslím, že tady je potřeba, aby i oni, aspoň teď na nějakých pár týdnů, třeba do konce března, i na tom se spolupodíleli.

My hledáme i cesty v rámci Evropy, jak si nastavit pravidla a říct, co můžeme očekávat v přepočtu nákladů například na to ubytování nebo na některé další věci, které budeme řešit, jako jazykové kurzy a tak dále. To budou také náklady, s kterými se budou muset všichni ostatní vypořádat, co můžeme očekávat, a pak k tomu stanovit nějaký rámec, co garantuje Evropa, co garantujeme my na státní úrovni, a potom, kolik případně má být pro zapojení měst a obcí. Ale nemůžeme teď v té operativě, ve které jsme, říkat a čekat, že teď všechno do puntíku zaplatí stát za ceny, které - někdo třeba řekne 600 - 700 Kč za noc, to není realita. To v těch počtech, o kterých se budeme bavit a bavíme už dnes, není reálné.

Tak já apeluji na to, aby prostě opravdu i tohle naši kolegové z celé úrovně krajské i komunální politiky vnímali. My se budeme snažit hledat cesty, jak to opravdu stanovit nějakým způsobem, i s tou dlouhodobou perspektivou, nejenom tou perspektivou několika, dvou třech týdnů, protože asi taková jednoduchá situace to nebude. Příští týden máme jednání se zástupci Asociace krajů, se všemi hejtmany, takže o tom určitě bude velká diskuse. Já věřím, že i oni, ti hejtmani i ti zástupci měst a obcí k tomu budou přistupovat s nějakým rozumem, tak na to apelujeme a snažíme se to takto komunikovat.

