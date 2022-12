Ministr Jurečka: Jsem si vědom toho, že to mohlo být daleko dříve

reklama

Děkuji, vážený pane předsedo, vážené senátorky, senátoři, dobré ráno. Moc děkuji i za vaši vstřícnost, vyhovění tomu, aby tento návrh byl projednáván teď hned ráno na začátek dnešního jednacího dne, protože já musím během dopoledne odlétat na zahraniční pracovní cestu. Teď tedy k tomu samotnému návrhu novely zákona č. 155, o důchodovém pojištění, váš senátní tisk č. 9.

Tento návrh reaguje a byl vyvolán především změnou, která nastala v závěru funkčního období Poslanecké sněmovny, kdy tehdy většina v Poslanecké sněmovně odhlasovala princip předčasného odchodu pro náročnou profesi zdravotnických záchranářů, nicméně ten pozměňovací návrh, který prošel, nebyl napsán kvalitně, a tudíž se ukázalo, že ČSSZ není schopna aplikovat to legislativní znění do praxe.

Proto s nástupem nové vlády byla vyvolána nutnost toto napravit, abychom od 1. ledna 2023 byli schopni fungovat podle zákona.

Jelikož tady byla dána nějaká, řekněme, očekávání této skupině, já jsem přijal tu výzvu a nachystali jsme novelu zákona o důchodovém pojištění, kdy jsme zároveň v tom původním návrhu ještě navrhovali i širší množinu, řekněme, těch náročných profesí, která už by byla do toho prvního návrhu zahrnuta. Nicméně došlo potom k dohodě, že to budou pouze pracovníci zdravotnické záchranné služby, ale s tím, že v průběhu příštího roku bude předložena důchodová reforma. Počítám, že to bude začátkem druhého pololetí příštího roku, kde bude rozšířen výčet těch dalších náročných profesí, u nichž si myslím, že bezpochyby si zaslouží tu možnost dřívějšího odchodu do důchodu, ale která je provázána i s vyšším odvodem na sociální pojištění, tak abychom ten systém nezatěžovali dalším deficitem.

Nyní máme před sebou tu úpravu, která obsahuje pouze výčet těch zdravotnických záchranářů, je to nastaveno tak, že to snížení toho odchodu do důchodu je stanoveno o 30 kalendářních měsíců za každých odpracovaných 4400 směn, což je v průběhu 20 let zaměstnání zdravotnického záchranáře. Za každých dalších 74 odpracovaných směn je pak ještě snížení důchodového věku o 1 kalendářní měsíc. Důchodový věk může být maximálně snížen o 60 kalendářních měsíců, tedy v průměru za 30 odpracovaných let. To je předmětem této úpravy.

Zároveň je tady také doplněn ten princip, že ti zaměstnavatelé jsou zatíženi tím vyšším odvodem. Ten vyšší odvod bude nabíhat postupně. Sazba pojistného nám vzroste celkem o 5 procentních bodů, s tím, že v roce 2023 se zvýší o 2 procentní body a v letech 2024 až 2025 pak po 1 procentním bodu.

Počítáme s tím, že tento princip by měl být uplatněn i v budoucnu u těch dalších náročných profesí.

Je tady samozřejmě také i součástí tohoto návrhu zákona určitá technická úprava administrativních povinností u těch zdravotnických záchranářů, která je logická, bez té bychom nebyli schopni tento princip aplikovat. Nicméně tam není zásadní problém, protože tato evidence se vede, ví se, kdo opravdu, který člověk jmenovitě odpracoval které směny.

Pak je tady taky ještě úprava, která byla doplněna v Poslanecké sněmovně, to je snížení důchodu prominentů bývalého komunistického režimu, řekněme, některých prominentů. My jsme tuto změnu dopracovávali ve sněmovně proto, že když jsem předkládal tento návrh na vládu, neměli jsme ještě dokončenou technickou debatu s ÚSTR. Musím říct, že při té přípravě, když jsme toto aplikovali, jsme se podívali do právních úprav jiných států, vč. osobních konzultací s kolegy na Slovensku, tak abychom případně eliminovali i možná rizika podání žaloby k Ústavnímu soudu, což se na Slovensku stalo, abychom byli poučeni i z těchto záležitostí. Takže toto bylo dopracováno, proto to bylo vkládáno později v rámci druhého čtení v Poslanecké sněmovně. Tady je ten princip nastaven tak, že vybraným představitelům se sníží procentní výměra důchodu o 300 korun měsíčně za každý, i započatý rok výkonu funkce. Je tam definován ten výčet těch funkcí, na které se toto vztahuje. Ten princip je nastaven tak, že vlastně ÚSTR je institucí, která je garantem toho, že opravdu tito lidé v těchto pozicích byli, a potom ČSSZ může provést to snížení tohoto důchodu.

Na rovinu říkám, jsem si vědom toho, že to mohlo být daleko dříve, nehledám v tom nějakou absolutní spravedlnost, ale hledám v tom nějaký principiální pohled. Myslím si, že i dnes pro mnoho lidí je velmi složité, když oni jsou ti, kteří nemohli studovat, nemohli pracovat, nemohli mít své živnosti, nemohli mít svá hospodářství, a ti, kteří je perzekuovali, kteří toto způsobili, požívají velmi vysokých, nadprůměrných důchodů, zatímco tito lidé dost často opravdu mají ty důchody velmi nízké.

To je tato věc, která tady také upravuje tuto záležitost. Pak jsou tam ještě dvě dílčí změny, které se týkají starobních důchodů za vychované děti, tzv. výchovné, tak abychom ho byli schopni také aplikovat i u lidí, kteří jsou ve specifické situaci, kde dochází k transformaci důchodů invalidních na starobní, nebo u vdov a vdovců. Takže tyto záležitosti tady byly promítnuty.

Závěrem mi dovolte říct ještě jednu věc. Vím, že je tady diskutovaný a načtený pozměňovací návrh, který se týká ještě těch předčasných odchodů u těch náročných profesí o členy hasičského záchranného sboru. Jsem si toho vědom, byl jsem připraven tam tento původní návrh vložit už v průběhu tohoto roku. Je to na vašem rozhodnutí, jak vy se rozhodnete. Já v principu ten krok podporuji. Teď jako předkladatel musím říct, že také musím zmínit obavu, kterou mám, která je na místě. Pokud by došlo k tomu, že by se tady případně pan prezident rozhodl tento zákon vetovat, můžeme se dostat do velkého problému, že bychom neměli účinnost tohoto zákona k 1. lednu, což by de facto způsobilo neschopnost ČSSZ řešit i pro desetitisíce lidí v této zemi například aplikaci a výplatu toho výchovného. To jenom zmiňuji, že to je prostě vážná hrozba, která nám zde hrozí.

Takže je to na vašem uvážení. Pokud by tento návrh na zdravotnické záchranáře dnes neprošel, garantuji tady, že bude dopracován v té následné novelizaci v průběhu roku 2023. Došlo by maximálně ke zpoždění o jeden rok. Je to na vašem rozhodnutí. Děkuji za pozornost a děkuji za podporu.

