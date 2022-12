Ministr Jurečka: Legislativní nouze má ale dokonalý smysl

reklama

Děkuji, vážený pane předsedající. Já si dovolím tedy reagovat. Jednak pan ministr vnitra Vít Rakušan je omluven z pracovních důvodů. (Šum ze strany opozice.) Já vím, že se tomu můžete zasmát, ale kdo zažil někdy z ministrů i tady z těchto lavic agendu, která je spojená i s Evropskou unií, tak ví, že prostě některé termíny holt prostě musí naplnit. A je to návrh, který předkládá ve spolupráci vícero rezortů, vícero rezortů, takže si myslím, že vůbec není problém, že ho tady dneska předkládám a obhajuji za vládu já.

Ale já chci tady reagovat na to, co někteří z vás říkali, včetně pana kolegy Vondráčka. Když se podíváte, proč je důvod toho předložení. Je to ten důvod, který se týká povinnosti elektronické registrace pro ty lidi, kteří jsou tady na území České republiky s dočasnou ochranou, u kterých se umožňuje prodloužení dočasné ochrany, tak jak to nedávno rozhodla Evropská unie pro všech 27 států. Ty závažné dopady, které mohou nastat, pokud bychom to nestihli, a je potřeba ten systém co nejrychleji rozeběhnout a to množství, které tady je, tím systémem registrace dokázat provést, tak si uvědomme, že to má dopady například i na podnikatelské prostředí v České republice. Dneska nám pracuje víc jak 115 tisíc lidí, kteří přišli z Ukrajiny, tak je dneska aktuálně na pracovním trhu v České republice. A reálně by hrozilo, že po 31. březnu by ti lidé tady nemohli dále v České republice být. Takže to není jenom důvod, který tady je ve prospěch ochrany těchto lidí, ale je to i velmi praktický důvod, proč je to tady předkládáno, proč je opravdu potřeba, aby ta účinnost naběhla ve velmi brzkém termínu, i ten praktický důvod, který se týká národního hospodářství, který se týká našich firem, který se týká řekněme opravdu i hospodářských dopadů ve vztahu k této zemi. Děkuji za pozornost.

