Ministr Jurečka: Nárůst dluhu o 830 miliard korun za poslední dva roky, to je opravdu astronomická částka

reklama

Děkuji, vážená paní předsedkyně. Pane premiére, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych vystoupil také už v této části rozpravy. Myslím, že pomaličku přichází čas, abychom mohli už více reagovat, ale stále je tady 19 přihlášených, takže určitě bude prostor opakovaně se do té debaty zapojit. Já si dovolím některé věci shrnout. Anketa Je omluvitelné, že poslanec Farský jede na půl roku studovat do USA? Je to omluvitelné 1% Není to omluvitelné 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 12115 lidí

Já jsem tady dobře poslouchal pana premiéra, kdy začínal on ten svůj hodinu a půl trvající projev jakožto politik, který vstupoval do politiky se slovem neblábolit, ale mluvit k věci. Já si myslím, že člověk, aby mluvil k věci, na to nepotřebuje hodinu a půl, ale to ať si každý posoudí, jak uzná za vhodné. Já musím souhlasit s některými jeho krátkými pasážemi, u kterých jsem tady také kroutil hlavou. Například to, když říkal, že lidé dávají jemu a jeho vládě za vinu to extrémně rychlé zadlužování. S tím jsem musel samozřejmě souhlasit, protože to je fakt, to je pravda. To není, že by mu to dával někdo za vinu. Prostě nárůst dluhu o prakticky 830 miliard korun za poslední dva roky, to je opravdu astronomická částka. A určitě by to bylo v pořádku, kdyby tyto peníze třeba z 80 % směřovaly na tu přímou pomoc lidem zasaženým v České republice tou covidovou pandemií, firmám a dalším. A když se potom podíváte na ten detailní rozbor, tak těch 830 miliard toho dluhu šlo na tu přímou pomoc ani ne z poloviny. Já si pamatuji paní bývalou ministryni financí, jak vystoupila v médiích a říkala - ta pomoc bude 1,2 bilionu korun, bude jedna z nejnižších v rámci srovnání států v Evropě. A nakonec zjistíte, že jsme se sice jako Česká republika díky této vládě opravdu zadlužili, zaplatíme to všichni, naše děti i s těmi úroky, a to naprosto doslovně, ale ta pomoc prostě zdaleka nebyla adekvátní tomu dluhu. Takže to je první takový postřeh na úvod

Pak musím říci, když tady padaly ty různé poznámky na to, kolik nás sedí v jedné řadě nebo v druhé řadě, tak já si myslím, že je naprosto také korektní říci, když tady tu kritiku takto staví, že tady byly vlády, kdy byli premiéři Miloš Zeman, současný pan prezident, nebo například Václav Klaus, bývalý prezident, kdy ty vlády měly více členů vlády. A myslím si, že ano, můžete na mě kroutit hlavou, milý pane kolego Nachere, prostřednictvím paní přesedající, ale můžete zapojit Wikipedii, podívat se a bylo těch členů vlády vícero. Ale je dobré se přihlásit do té debaty a pak případně na to reagovat, rozporovat.

Ale já jenom říkám, že my jsme v situaci, kdy tady má být hodnocení té vlády nikoliv podle počtu jejích členů, ale podle těch výsledků. A je naprosto v pořádku, když se na ty výsledky bude opozice ptát v příštích měsících, příštích letech, na konci volebního období. Já jsem měl totiž pocit, když jsem poslouchal některé z vás, že si to tady někteří opoziční kolegové spletli s prvním říjnovým týdnem, kdy tady vystupovali někteří bývalí členové vlády a četli nám tady z papíru jejich rádoby výsledky práce. My jsme dneska v lednu 2022 a mnoho času těchto kolegů bylo věnováno na prezentaci něčeho, co vůbec nesouviselo s tím vládním materiálem. A když už si to píšete sami nebo možná u některých je to někým jiným napsáno, tak poprosím, ať jsou tam potom relevantní pravdivé informace. Tady někdo z předřečníků říkal, že na obcích, městech a krajích například nebudou míst hrazeny ty náklady na testování. Tak prosím pěkně poslance této Sněmovny, pokud sledujete to, co prezentoval pan ministr Válek a v médiích to bylo opakovaně, tak ten jasně řekl, bude toto hrazeno. Tak já dávám vzkaz těm, kteří vám píšou ty podkladové texty, ať tam dávají relevantní pravdivé informace, ať se tady neříká něco, co zjevně není pravda.

Myslím si, že ta komunikace vlády je opravdu jiná. Nesledujeme hodinu, hodinu a čtvrt trvající tiskové konference, které jsem i já a mnoho dalších lidí a celá společnost mohla sledovat, kdy něco na začátku řekl premiér, pan něco jiného řekl ministr zdravotnictví, nebo dokonce ty informace byly tak, že během dne se ta informace třikrát změnila. Třikrát se to změnilo. Ministr rozhodl, premiér změnil, ministr na to ještě nějak reagoval. Nic takového zde nesledujete. Nesledujete vládu, která by vydávala rozhodnutí, která v řádu několika dnů ruší na základě žalob občanů správní soud. Dáváme si na tyto věci bacha. Říkáme předem po projednání se zástupci těch, kterých se to dotkne, jaká mohou očekávat opatření. Ano, i my jsme v situaci, a já to přiznávám a mnohdy jsem to říkal i v této sněmovně, když jste byli vy ve vládě, že i my bychom určitě v té první vlně také dělali chyby. Dělal by je kdokoliv, kdo by tam byl, ale některé chyby, které se děly skoro po dvou letech, tak to prostě byly chyby, které se už nedají potom omlouvat.

Pak jsme tady také poslouchali od některých kolegyň a kolegů poznámky na to, že já jsem člověk, který třeba jezdil na traktoru. Myslím si, že mnoho poslankyň a poslanců má různé koníčky. Někdo jezdí na motorkách, někdo má stará auta apod. Já jsem hrdý na to, že jsem člověk, který se narodil na vesnici, vzešel ze selského a zemědělského prostředí, rád se k tomu budu také v životě vracet a zároveň jsem také člověk, který se věnoval i některým jiným oblastem, který se věnoval práci v sociální komisi v rámci Olomouckého kraje, který byl poslední čtyři roky členem charitní rady, jsem člověkem, který tady, když paní poslankyně říkala, že mě neviděla na sociálním výboru, já jsem ji tam několikrát viděl, protože jsem tam byl obhajovat návrhy zákonů a návrhy pozměňovacích návrhů, které jsem předkládal jako poslanec v tomto období nebo v minulém období. A když se podíváte do sněmovního systému, najdete těch tisků, které souvisejí s Ministerstvem práce a sociálních věcí, několik desítek.

Takže té problematice jsem se snažil věnovat a myslím si, že i s traktorem se dá v některých výjimečných situacích pomáhat lidem. Takže já bych nebyl takový, že bych si tady dělal z někoho legraci. Myslím si, že je potřeba především kohokoliv z nás, ať jsme přišli z jakékoliv oblasti na ten rezort, hodnotit podle těch výsledků. Jestli je někdo právního vzdělávání a dělá rezort financí, tak ho máme hodnotit podle těch výsledků. Jestli je někdo, kdo přišel z Asociace malých podnikatelů a živnostníků a dělal napřed ministra dopravy a ministra průmyslu a obchodu, máme ho hodnotit podle výsledků. Nemáme ho hodnotit podle toho, odkud ten člověk přišel nebo jaké má vzdělání. To si myslím, že má být první pravidlo a zásadní v tom, jakým způsobem má fungovat politika.

Prosím, nečtěte tady z těch papírů. Strašení toho, že byly zastaveny programy Antivirus nebo zrušeny. My jsme řekli, že Antivirus A jede dál a Antivirus B jsme řekli, že ho pozastavujeme, že ho nerušíme, a že pokud to situace bude vyžadovat, tak že ho obnovíme. A mezitím intenzivně chceme dotáhnout notifikaci kurzarbeitu jako pomoci, která je adresná, cílená a je to efektivnější nástroj. A na tom jsme se shodovali i my, když jsme tady byli v opozici, vy jste byli vládní koalice, tak i vy sami jste přiznávali, že potřebujeme toto dotáhnout a že to je lepší nástroj.

Pak si dovolím poznámku, ctěnou kolegyni Margit Balaštíkovou jenom stručně opravím. Já jsem byl ministrem zemědělství 18 dnů, nikoliv osm. Taková drobná technická. A když vás pan prezident jmenuje členem vlády, tak vám dá ten dekret a tam není, že vás pověřuje dočasně. On vám tam napíše a je pod tím podepsán prezident republiky, je to ústavní akt a říká: a jmenuji vás ministrem zemědělství a ministrem práce a sociálních věcí. Máte plnou zodpovědnost v ten okamžik za ten rezort a neřeším já osobně, jestli tam budu týden, čtrnáct dnů nebo jak dlouho, protože jsme přesně nevěděli, jak se ta situace bude vyvíjet.

A ta rozhodnutí, která jsem udělal, za nimi si naprosto jasně stojím a teď řeknu i to zdůvodnění. Uvedu pár konkrétních příkladů, proč jsem se rozhodl odvolat pana generálního ředitele Vojáčka. Už v průběhu loňského roku já, paní kolegyně ministryně Jana Černochová, v tu dobu poslankyně, a někteří další jsme upozorňovali jak na půdě tady pléna Poslanecké sněmovny, tak na jednání výborů, s jakými kroky jsou páchány věci, které se týkají nejenom reorganizace struktury Lesů ČR, rušení některých lesních správ, které v terénu nedávalo logiku, proč se to ruší a sceluje se to do obrovských celků, proč odchází lidé, kteří byli kompetentní, kteří tam dělali desítky let dobrou práci, a přicházejí lidé zvenčí, kteří tu práci a tu kompetenci nejsou schopni zvládnout. To byla jedna rovina.

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL



místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A ta zásadní, na kterou jsme upozorňovali, to byla gigantická směna majetku mezi Lesy ČR a Vojenskými lesy a statky. Třicet dva tisíc hektarů nachystaných ke směně bez souhlasu a schválení dozorčí radou, bez znaleckých posudků. Ten příběh začal tím, že se řeklo, je potřeba směnit některé pozemky mezi těmito dvěma státními podniky. Ok, to bylo v pořádku. Pak se nějak záhadně, velmi rychle nabalilo zhruba dalších 80 % objemu těch pozemků, které se k té směně takhle přilepily. Vlastně nikdo z odborné veřejnosti nebyl schopen vysvětlit proč, z jakých důvodů a schválilo se to. Jsem přesvědčen, a to jsem zadal tenkrát, když jsem byl ministr zemědělství, pověřenému generálnímu řediteli, aby prověřil, jestli to bylo v souladu se zákony ČR a s interními předpisy a jestli nebyly porušeny tyto interní předpisy. Nikdo tady i při těch interpelacích nebyl schopen smysluplně vysvětlit, proč tuto gigantickou směnu 32 tisíc hektarů, které se najednou z ničeho nic takto směňují, proč se to dělá. Proč se vyvádí z Lesů ČR velký soubor pozemků, které se převáděly na Vojenské lesy a statky v místech, kde armáda nemá žádnou aktivní činnost a žádný zájem? Proč?

A já jako ministr jsem byl v situaci, kdy pokud jsme to chtěli zastavit, prověřit, změnit tyto parametry směny, tak já to přece nebudu dělat s generálním ředitelem, který tu směnu připravil a dělal ji. Takže já jsem tam jasně řekl, manažerská, organizační pochybení plus tato otázka této směny. To byly dva důvody. A teď vám, paní poslankyně Balaštíková, prostřednictvím paní předsedající, řeknu třeba i tady pro veřejnost a pro kolegyně a kolegy i třeba nějaká konkrétní čísla, která ilustrují způsob hospodaření a vedení toho podniku, která nelze přehlížet. Když se podívám na čtyři roky, kdy jsem byl ministr zemědělství, tak my jsme srazili outsourcing právních služeb, který jsme dělali u externích právních společností v době církevních restitucí, kdy byly náročné právní spory, zcela výjimečně těmito právními službami a za ty čtyři roky, za celé čtyři roky, kdy jsem se potýkal první rok s tím, že tam byly ještě závazky, které jsem nebyl schopen tak rychle vypovědět a musel jsem ty smlouvy dojet, tak za čtyři roky to bylo 114 mil. korun na externí právní služby.

Za vaší vlády, za vašeho pana premiéra a za necelé čtyři roky - protože já nemám čísla z ukončeného roku 2021, mám jenom část toho roku - to bylo 226 milionů korun. Takže srovnání 114 milionů korun a 226 milionů korun, kdy za poslední dva roky vaší vlády je tam raketový nárůst. Jsou tam uzavřené smlouvy se soukromými právními společnostmi za velice zvláštních podmínek. Takže neobhajujte tady pana bývalého generálního ředitele jako skvělého manažera, protože těch pochybení já tady můžu říkat víc a víc. Já jsem uvedl některé.

Takže to je další důvod, proč, když jsem přišel na Ministerstvo zemědělství, neviděl jsem žádný důvod, proč by měl tento člověk zůstávat byť o jeden jediný den déle v této pozici. Já jsem tu jeho práci sledoval, já jsem tady na půdě této Sněmovny na tu jeho práci upozorňoval. Nebyl schopen tyto kroky vysvětlovat, nebyl schopen k nim dát racionální obhajobu a je plné právo ministra, aby přišel a řekl prostě - tento člověk na té pozici nedělá dobrou práci a není důvod to rozhodnutí odkládat. Takže tolik s dovolením k této otázce, kterou jste tady vy tak zmiňovala. A já prostě jako ministr, ať už zemědělství, nebo dneska práce a sociálních věcí, nestrpím to, aby se v tom rezortu lumpačilo a loupežilo. To fakt ne. Takže tolik k této otázce.

Nyní si dovolím ještě možná poznámku. Chápu, je to diskuze, je to hlasování výjimečné a vy přicházíte a říkáte nám ty argumenty a vždycky v závěru někteří z vás řeknete, že proto nám nemůžete dát tu důvěru. Já se přiznám, že jsem tady nepřišel ani žádat o důvěru vás, zástupců těchto dvou politických stran. Opravdu já jsem tady přišel žádat o důvěru poslance naší koalice, našich 108 poslanců. Protože já opravdu nežádám o důvěru ty, kteří vládli poslední čtyři roky s komunisty, kteří přivedli tuto zemi do situace, ve které jsme. My máme tady jasnou parlamentní většinu, která byla dána ve volbách - (Poslanci opozičních stran buší pěstmi do lavic na protest.) - jasnou parlamentní většinu, která nám byla dána ve volbách a to vysvědčení vám, vaší práci, vaší spolupráci se sociálními demokraty a komunisty, vám dali voliči, občané této země.

Proto my přicházíme a jasně dopředu jsme řekli - takový volební výsledek, nebudeme vyjednávat s Andrejem Babišem. Nejednali jsme o ničem, nebylo o čem jednat, protože tady byla jasně vyjádřena vůle a my tu většinu tady dnes máme, o tu se opíráme. Samozřejmě respektuji vaše výhrady, vaše podněty, vaše připomínky. Nemusíme spolu souhlasit a v mnoha ohledech nebudeme.

Na sociálním výboru se řeklo - a platí to teď i na plénu Sněmovny - vždy na smysluplných věcech budu spolupracovat i s poslankyněmi a poslanci z opozice. Dělal jsem to tak i jako ministr Sobotkovi vlády. Když přišli tehdy z pravé strany zástupci opozice a žádali mě jako ministra, že chtějí připravit nějaký pozměňovací návrh, tak vždycky ministerstvo jim vyšlo vstříc. Nikdy jsem to nedělal tak jako někteří členové té bývalé vlády, že zaměstnanci ministerstva mohli komunikovat s poslanci této Sněmovny jenom se souhlasem ministryně nebo ministra a museli vědět ještě, v jaké věci komunikují. Takovou politiku nikdy dělat nebudu, jsem připraven na tu spolupráci.

Ještě mi dovolte poznámku ke strategickému plánu. Já jsem se sešel se zemědělci před vánočními svátky. Mezi vánočními svátky bylo jednání také se zástupci nevládních organizací. U toho byl v tu dobu Zdeněk Nekula coby budoucí ministr. On také komunikuje a setkal se se zástupci zemědělských nevládních organizací. My jsme neudělali nic někde, jak vy jste tady, paní poslankyně, řekla, že bychom to tady dělali někde potichu a podobně.

My jsme měli jasný volební program, ve kterém jsme jasně měli zpracované kapitoly zemědělství a životního prostředí a bylo logické, že ty priority, které máme, do toho strategického plánu propíšeme. On se připravoval dva roky. Ano, i já jsem chodil na některé pracovní skupiny. Ano, ale zástupci opozice tam neměli prakticky žádný hlas pro to, aby ty parametry mohli nějakým způsobem ovlivnit. Ten hlas tam měly některé nevládní organizace a Ministerstvo zemědělství.

Takže je logické, když tady přijde pětikoalice, která měla jasné priority a jasnou představu o tom, jak strategický plán upraví, tak že to udělá. Ano, pod časovým tlakem. Já také říkám, nebylo to komfortní. Já bych si představoval, abychom to udělali ve větším klidu. Ale byli jsme jako vláda jmenováni 17. a máme na to prostě čas v řádu dvou, třech, čtyřech, týdnů. Ale myslím si, že to je ku prospěchu této země, protože tam promítáme věci, které jsou a jdou k lepší ochraně půdy, vody, vodních zdrojů, větší biodiverzitě krajiny.

Zůstávají tam zachovány podpory, které se týkají citlivých komodit, které se týkají živočišné výroby, které se týkají zemědělců v horských a podhorských oblastech. Nesnížili jsme kofinancování a řekli jsme, hlásíme se k němu. Ale je prostě logické a myslím si, že každý rozumný člověk by mohl vědět, že když tato vláda bude do konce roku ustavena, tak že tyto kroky prostě udělá.

Takže tolik reakce na některé poznatky, které tady zazněly v té debatě. Jsem připraven tu debatu dál vést, budu se rád bavit o argumentech, například číslech o hospodaření, o výdajích, o tom, kam šly peníze na právní služby, kam šly peníze na IT. Protože těch informací je tady poměrně dost, které můžeme diskutovat a můžeme ukázat občanům této země, jak kdo ekonomicky a efektivně hospodařil ve prospěch tohoto státu nebo ve prospěch jiných skupin, které se rády na ten pomyslný strup přisály a dobře z něho profitovaly. Děkuji za pozornost. (Potlesk z pravé strany sálu.)

Psali jsme: Ministr Jurečka: Politické rozhodnutí vlády zaznělo 29. prosince Ministr Jurečka: Řešení, které bude adresné, cílené, bude výrazně levnější Ministr Jurečka: Zvýšení cen energií? Připravujeme poměrně masivní informační kampaň Ministr Jurečka: Dovolil jsem si malé srovnání

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama