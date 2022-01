Ministr Jurečka: Nezlehčuji to, ta situace samozřejmě je vážná

reklama

Děkuji. Já se hlásím do obecné rozpravy, je potom případně možnost ještě klidně zareagovat. Já si dovolím shrnout ty zhruba 3 podstatné věci, které tady zazněly. V případě příspěvku na bydlení, tam vliv toho, co ty domácnosti případně mají z hlediska svých majetkových poměrů, zdali mají dům, mají hypotéku, to na to nemá vliv. Tam se opravdu vyhodnocuje ta jejich aktuální výše příjmů, těch rozhodných příjmů pro tu domácnost. To, co jste říkal, pane senátore, má přímý vliv, omlouvám se, tak to přímo má vliv u mimořádné okamžité pomoci. A tam metodicky chceme ještě udělat některé změny, u té mimořádné okamžité pomoci, ale bavili jsme se i se zástupci odborné veřejnosti, že chceme vyhodnotit ten vliv zvyšování úrokových sazeb na domácnosti, a případně i v případě příspěvku na bydlení v budoucí novelizaci toto nějakým způsobem zohlednit. Takže vnímáme tu situaci, jak dopadá na mladé rodiny, ale dovolím si ještě možná drobnou poznámku. Když jsem jako mladý začínající otec po své vysoké škole v roce 2005 zakládal rodinu, měli jsme první dítě a bral jsem si tehdy hypotéku, tak jsme měli úrokovou sazbu přes 5 %. Takže když se podíváme na dnešní úrokové sazby a na jejich průměry, tak samozřejmě ještě v tento okamžik jako nejsme. Tím to nezlehčuji, ta situace samozřejmě je vážná, ty dopady, když se budou kumulovat, tak mají prostě své negativní dopady, jenom připomínám i tu historii, že třeba v minulosti i vy, mnozí z vás nebo vaše děti, se potýkali také s tou situací z hlediska vyšších úrokových sazeb. Druhá poznámka, já jsem to říkal v tom svém úvodním slově, ale drobně zkrekapituluji, ano, už nyní běží poměrně rozsáhlá komunikační kampaň. Počítáme, že budou osloveni všichni příjemci starobních a invalidních důchodů. Ta komunikace vůči všem těmto lidem půjde přes Českou správu sociálního zabezpečení. Jde komunikace před úřady práce na jejic klienty. A děláme taky komunikační kampaň prostřednictvím sociálních sítí, prostřednictvím médií, tištěných i řekněme televizí a rozhlasů. A jsme v úzké spolupráci i se Svazem měst a obcí. Zítra máme společnou tiskovou konferenci, kde i prostřednictvím obecních a městských úřadů dáváme ty informace tak, aby oni věděli nebo na jejich vývěsky mohli dát ty základní informace, kam se lidé mohou obrátit atd. Takže i tato rovina běží a považujeme ji za důležitou, protože to tady zaznělo, a to je důležitý poznatek, i mě překvapilo, že pouze jedna třetina těch, kteří by měli dneska nárok na příspěvek na bydlení, tak pouze jedna třetina těchto lidí čerpá. Samozřejmě na jedné straně oceňuji lidi, kteří prostě se rozhodnou tu situaci zvládat řekněme sami svými silami a nejdou hned na první dobrou žádat o podporu a pomoc ze strany státu, na druhou stranu je to problém v situacích, kdy ti lidé třeba o té možnosti neví a propadají se nám někde sociálním sítem. A pak se dostávají do situací, které znamenají další náklady z hlediska pomoci sociálního systému státu. To samozřejmě v pořádku není. Takže na tom pracujeme v rámci té komunikační kampaně. A důležitý poznatek nebo důležitá poznámka, že ta pomoc se nemůže orientovat jenom na domácnosti, já jsem oslovil a na vládní úrovni jsme o tom jednali především s panem ministerstvem průmyslu a obchodu, aby i Ministerstvo průmyslu a obchodu reagovalo na tu situaci. Reagovalo nad rámec těch současných nástrojů, kdy tady je program Záruka, který nabízí, byť do nějakého omezeného limitu, bezúročný úvěr na dva roky, ale aby tu pomoci zvážili a posunuli ještě dál. Protože když se potkávám s příběhy, sklárny, pekaři apod., tak dost často tyto podniky třeba neměly možnost si zafixovat na delší dobu nákup energií. A dneska to má na ně opravdu dramatické dopady. Ty zvýšené náklady jsou opravdu významné. Takže i pana ministra jsme požádali, aby i on hledal cesty, jak pomoci tomu podnikatelskému sektoru. Takže tolik komentáře na to, co zaznělo v diskusi. Děkuji.

