Ministr Jurečka: Nezprostředkovaní pěstouni vypadli ze systému důchodového pojištění

Dobré odpoledne, vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové,

já si dovolím krátce uvést tento navržený tisk, sněmovní tisk číslo 237, a tedy novelu zákona o důchodovém pojištění. Jde v této věci o to, že k 1. lednu tohoto roku došlo ke změně v případě pěstounů, kdy se vytvořily dvě kategorie pěstounů zprostředkovaných a nezprostředkovaných, s tím, že dříve byla prostě kategorie pěstouni, kteří dostávali odměnu pěstouna, teď nově se u kategorie nezprostředkovaných vytvořil příspěvek při pěstounské péči.

Došlo i k nějakému rozlišení těchto finančních ohodnocení, do toho já teď v tento okamžik nemám ambici příliš jít do hloubky. Myslím si, že tady byly určité argumenty, jak k tomuto kroku přistoupit, tak i argumenty, že částečně s tou vaničkou se vylívá i to dítě, protože jsou tady i pěstouni, kteří dokázali začít pečovat o to dítě, aniž by to bylo zprostředkováno právě krajským úřadem, ale protože například přímo to dítě se dokázali najít v SOS vesničce, Klokánku a podobně.

Nicméně my se tady touto novelou zákona o důchodovém pojištění snažíme zhojit jednu záležitost, kdy k tomu 1. lednu došlo k tomu, že tito nezprostředkovaní pěstouni nám vypadli ze systému důchodového pojištění, do kterého byli - řekněme - včleněni v roce 2013, kdy postupně, když se podíváme do historie, stát se snažil nastavovat pozitivní a progresivnější podmínky pro ocenění právě pěstounů, abychom měli dostatečnou kapacitu lidí, kteří jsou ochotni dělat to zázemí, pečovat o děti, být těmi pěstouny, abychom dokázali snižovat počet dětí, které máme v dětských domovech, v kojeneckých zařízeních.

Takže tady tenkrát v roce 2013 se dala i ta možnost a nebo tento benefit kromě té finanční odměny i v tom, že ten člověk je v systému důchodového pojištění, je brán jako státní pojištěnec. A od 1. ledna u nezprostředkovaných pěstounů tato možnost se ztratila. Když jsme se zabývali v průběhu prvního čtvrtletí situací těchto lidí, tak kromě toho, že by rádi řešili i otázku, i tu finanční, na kterou teď není dostatečný časový prostor a která zasluhuje nějakou hlubší analýzu a třeba i některé systémové změny, tak jsem se nakonec rozhodl předložit alespoň tuto novelizaci, která by upravila tu část, která se právě týká důchodového pojištění, abychom u těchto lidí zhojili určitou míru diskriminace, která tady nastala.

Takže tato novela opravdu řeší to, abychom dokázali tyto lidi do toho systému vrátit, a já se hlásím k tomu, že budeme potom připravovat i nějaké další změny, které by měly být propracovány, měly by být systémovější, jakým způsobem upravit celou tu agendu motivace pěstounů, jejich odměňování, ale zároveň i jejich podmínky pro to, aby se pěstouny mohli stát a tak dále. Takže to je věc, která nepatří teď do tohoto návrhu. To je asi to podstatné.

Kdybych měl zmínit ještě finanční dopady, tak ty finanční dopady očekáváme na základě odhadu v rozsahu 20 až 30 milionů korun ročně, v dlouhodobém horizontu by to mělo klesnout někde k 10 milionům korun ročně, ale myslím si, když si vezmeme proti tomu náklady, které jsou na dítě, které máme v nějaké formě ústavní péče, tak ty se nám pohybují mezi 80 a 120 tisíci korun měsíčně a tato forma je nejenom - řekněme, myslím si - bližší z hlediska té opravdu láskyplné rodičovské péče, která je potom těmto dětem poskytována, tak je logicky efektivnější, pokud jde o ty náklady, které vynakládáme z veřejných rozpočtů.

Takže bych chtěl poprosit o podporu tohoto návrhu. Připomínám, že také i tento návrh je zde předkládám vládou a je navrhováno jeho schválení podle § 90 již v prvním čtení. Tolik asi stručně na úvod.

Děkuji za pozornost.

