Ministr Jurečka: Otázka práce z domova, práce na dohodu a dalších

reklama

Přeji dobré dopoledne, vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, než začnu stručně rekapitulovat tuto novelu, když se dívám na tabuli a vidím tam zákoník práce, sněmovní tisk 423, třetí čtení, pokud se nepletu, jsme ve druhém čtení. Tak jenom pro pořádek, abychom v tom měli jasno. Já jen velmi stručně, tuto novelu jsem tady před několika týdny uváděl a říkal jsem podstatné důvody pro tuto novelizaci. Budu tedy už stručnější.

Zásadním důvodem pro tuto novelizaci je především transpozice dvou podstatně zásadních směrnic Evropské unie a to je Směrnice o transparentních a předvídatelných podmínkách a Směrnice o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a osob pečujících. Týká se to především změn v oblasti dohod, které v České republice jsou poměrně intenzivně využívány. Tady dojde k úpravě, že je potřeba, aby v této oblasti bylo možné mít předvídatelnější pracovní podmínky, předvídatelnější rozvrh pracovní doby ze strany zaměstnavatelů vůči takovýmto zaměstnancům. To je jedna podstatně důležitá část.

Pak se dotýkáme také oblasti, která jde i nad rámec implementací těchto dvou směrnic, a to je otázka práce z domova, kde bychom definovali některé základní podmínky například pro vykazování nákladů. Jsou zde tři možnosti. Buďto se náklady na práci z domova, které vznikají tím, že ten zaměstnanec je ve svém prostředí, po dohodě se zaměstnavatelem neproplácí a je to chápáno jako forma benefitu, nebo se proplácí na základě toho, že jsou dokladovány skutečně prokazatelné náklady, anebo je možné využívat, a to zákonná úprava nově zavádí, možnost paušálu, který potom bude takto jasně uznatelný i pro případnou kontrolu finanční správy.

To je další úprava, která zde je, ale zároveň jsou tady i konkrétní věci, které se týkají toho, aby v určitých případech bylo nutné ze strany zaměstnavatele zdůvodnit, když ho zaměstnanec požádá o to, aby mohl pracovat z domova, aby tedy mohl lépe sladit svůj rodinný a pracovní život nebo péči o osobu blízkou, tak je potom důležité, aby také ten zaměstnavatel vysvětlil i písemně ty své důvody.

Dále děláme alespoň základní elementární digitalizaci některých úkonů a komunikace mezi zaměstnance a zaměstnavatelem. To jsou asi ty nejpodstatnější změny, které jsem chtěl tady na úvod zmínit v tomto tisku ve druhém čtení. Chci tady avizovat, že počítáme s přípravou daleko rozsáhlejší novely zákoníku práce, kterou bych chtěl zrealizovat v průběhu příštího roku tak, aby byla účinná od 1. ledna 2025.

Využívám této příležitosti a obracím se i na kolegy z opozičních lavic. Jsem připraven, když mě osloví jak za klub ANO, tak za klub SPD, někdo z expertů, kteří se věnují problematice pracovního práva, problematice zaměstnanosti. Já se obrátím oficiálně na předsedy klubů. Když dostanu podněty i z těchto dvou opozičních klubů, tak budeme s nimi seriózně pracovat proto, abychom i tyto podněty zohlednili a zakomponovali do té připravované novely, kterou bychom chtěli realizovat v příštím roce. Děkuji vám za pozornost.

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL



místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: „Co výrok, to pr**er.“ Konec ministra Nekuly Vejce, mléko, kuřecí, vepřové. Bez velkých firem se neuživíme. Margita Balaštíková to rozsekla Povinná solidarita, to je protimluv. Fialova kolaborační vláda zradila, vzkazuje Okamura „Měl byste si nařezat“. Jurečka mluvil o důchodové reformě ANO, Schillerová se neudržela

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama