Ministr Jurečka: Politické rozhodnutí vlády zaznělo 29. prosince

Děkuji moc. Já si dovolím reagovat na tu diskusi, která zde nyní je. Jednak jsem sice mlád, ale pamětníkem, devátým rokem v Poslanecké sněmovně a musím říct, že vždycky v těch debatách a u těch pří poslanců, co je či není ústavní, tak jsem se držel spíše zkrátka, protože říkám, od toho tady my nejsme, od toho je tady Ústavní soud. Ústavní soud ať tyto věci posoudí. Já při vším respektu k mé bývalé kolegyni ve vládě paní prof. Válkové si pamatuji, jak tady byla debata, kdy někteří moji kolegové ze strany tehdejší opozice argumentovali. Např. to, že je protiústavní zpětně zdanit církevní restituce. A tehdy paní profesorka vystupovala a říkala, že to určitě protiústavní není. A tenkrát se asi spletla, protože Ústavní soud to potom rozhodl následně jinak. A opravdu já nechci vést tu polemiku o tom, co je nebo není protiústavní. Já jsem to dal jako příklad proto, abychom tyto věci nechali v gesci a rozhodování Ústavního soudu. Od toho Ústavní soud je.

Odůvodnění, proč to předkládáme ve stavu legislativní nouze, je argument případné hospodářské újmy a škody, která je v situaci, kdy je extrémní zatížení státního rozpočtu, opravdu bezprecedentní. Ta situace tady v minulosti nikdy taková nebyla, neměli jsme nikdy v České republice takový nárůst státního dluhu, výdajů státu, a proto to předkládáme ve stavu legislativní nouze. Podotknu, a to zaznělo ve veřejném prostoru, že jsme o tomto politicky rozhodli 29. prosince. Politické rozhodnutí vlády zaznělo 29. prosince. Ale protože kdybychom to udělali v průběhu ledna v (nesrozumitelné) legislativním procesu zpětně k 1. lednu, pak by to byla nepřípustná retroaktivita. Do toho jsme se pouštět nechtěli a řekli jsme, uděláme tento krok v průběhu ledna v legislativním procesu tak, aby to bylo jasné, čitelné rozhodnutí, které se potom bude týkat těch výplat a toho odměňování od 1. února. Jasně jsme řekli, není to vůči jedné skupině, úzké skupině soudců nebo státních zástupců, není to krok politický jenom proti skupině ústavních činitelů, soudců a státních zástupců, ale to zmrazení se týká i statisíců lidí, které jsme udělali i vůči jiným profesím zaměstnanců ve veřejném sektoru, případně zaměstnanců pod státní službou.

Takže i to je určitá odpověď na minulé nálezy Ústavního soudu z hlediska toho, zdali je to přípustné nebo není přípustné, jestli tam je možné zahrnout kromě nás ústavních činitelů také soudce a státní zástupce. Ale vracím se k tomu, že politické rozhodnutí bylo učiněno před 1. lednem, před tím, než došlo k tomu nárůstu, ale protože legislativně bychom nebyli schopni toto zprocesovat v průběhu ledna a zpětná retroaktivita by byla opravdu něco, o čem bych se tady s vámi nepřel, proto to děláme od 1. února. Je to na období jedenácti měsíců, nemůže tady být námitka nějaké zhoršené objektivity výkonu těchto profesí z důvodu jejich majetkové a příjmové újmy. Klidně tu debatu můžeme dál vést, ale myslím si, že stejně ten spor případně, pokud to bude napadeno, musí a jedině má možnost rozhodnout Ústavní soud. Děkuji.

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL



