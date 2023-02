Ministr Jurečka: Pomoc ze strany ČR je potřebná a děkuji za ni

reklama

Děkuji. Já bych chtěl ještě v závěrečném slově zhodnotit celý ten proces. Chci tady veřejně poděkovat za konstruktivní přístup i ze strany opozice, protože u tohoto návrhu jsme se shodli na tom, že ho projednáme poměrně rychle se zkrácenými lhůtami. Za to chci poděkovat, chci poděkovat i za některé opravdu velmi konkrétní konstruktivní podněty, které se promítly i do podání potom i pozměňujícího návrhu nebo pozměňujících návrhů, o kterých tady ještě budeme za chviličku hlasovat. Tak to také chci ocenit.

Musím říct, že opravdu tento zákon je jasným i zhmotněním toho, co samozřejmě bylo realizováno v těch předchozích lex Ukrajina 1 až 4, ale i faktického zhmotnění solidarity českého státu, české společnosti. A toho, jak se dokážeme postavit k takové výzvě, jako je pomoc statisícům lidí, kteří jsou z důvodu války nuceni opustit své domovy, svoji zemi, kteří jsou ohroženi na svých životech, jejichž blízcí umírají, kteří brání svoji zemi takovýmto způsobem jako dneska lidé na Ukrajině.

Úplně závěrem ještě si dovolím jenom jednu poznámku, když jsem poslouchal vystoupení paní místopředsedkyně Kláry Dostálové, tak já, když to převedu třeba na sebe, bych byl velmi opatrný v takovémto hodnocení problematiky bydlení . Ne, že by neměla v mnoha ohledech věcně pravdu. Ale s ohledem na to, že byla čtyři roky ministryně na Ministerstvu pro místní rozvoj a měla tuto oblast gesci, tak říkat teď konkrétní věci, které se mají teď hned rychle udělat a jak jsou jednoduché na jejího nástupce mně přijde asi tak podobné, jako kdyby já tady stál v roce 2018 a říkal mému nástupci Mirku Tomanovi, co všechno má v resortu zemědělství udělat a co je tam špatně. Připadal bych si poněkud nesvůj, tak to ještě drobná moje poznámka na závěr. Ale chci tady poděkovat kromě některých věcí, kdy samozřejmě logicky opozice i koalice má na některé věci různé pohledy, různé názory, tak si myslím, že věcně jsme směřovali k tomu, že na tom shoda je, že pomoc ze strany nás je potřebná, nutná a že je potřeba v ní v těch férovějších cílenější adresnějších pravidlech potřebovat (pokračovat?) a za to děkuju.

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL

Od 1.11. pověřen řízením Ministerstva životního prostředí

místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

