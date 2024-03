Ministr Jurečka: Povinnost začít odvádět pojistné posunujeme od 1. ledna 2025

reklama

Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, hosté, dobré poledne.

Já se tedy tady chci přihlásit do obecné rozpravy s tím, že bych chtěl tady odůvodnit pozměňovací návrh, který k tomuto tisku předkládám společně s některými dalšími kolegyněmi, kolegy, s tím, že smyslem tohoto pozměňovacího návrhu, ať ho odůvodním, je úprava u dohod, kterou jsme řešili už legislativně v loňském roce a která měla naběhnout v účinnosti a v praxi v letošním roce, kdy od 1. července mělo dojít u dohod k evidenci, ale také k nastavení systému výběru pojistného na sociální pojištění s tím, že jsme po diskusích se zaměstnavateli a s Komorou daňových a účetních poradců došli v diskusi k rozhodnutí, že uděláme úpravu, která by určitým logickým způsobem vyšla zaměstnavatelům vstříc v tom náběhu této změny, a ten pozměňovací návrh to obsahuje.

To znamená, tu povinnost evidovat od 1. července 2024 zachováváme, ale tu povinnost začít potom odvádět pojistné v čase posunujeme od 1. ledna 2025, a dochází také k určitému ještě zjednodušení toho způsobu rezervace a způsobu vykazování odvodu pojistného. Ten základní princip zůstává zachován, to znamená, v okamžiku kdyby potom přesáhl ten objem na dohodu 25 % průměrné mzdy, tak potom se bude odvádět to pojistné. Ale to už obsahoval ten návrh, který byl schválen v loňském roce.

Takže je to úprava, která řekněme je vstřícná v tom zjednodušit to a zároveň vyjít vstříc i zaměstnavatelům z pohledu toho náběhu, ať ten okamžik změny, která není úplně malá, nepřichází v jeden okamžik 1. července tohoto roku.

Dovolte mi také, abych ještě zároveň po konzultacích s kolegy z rezortu Ministerstva zdravotnictví tady využil té příležitosti a uvedl odpověď na dotazy, které padají k otázce zdravotního pojištění. Chci tady jednoznačně říct, že pokud se jedná o odvod pojistného na veřejné zdravotní pojištění v situaci, kdy daná osoba je zaměstnána a její zaměstnavatel odvádí pojistné z příjmu z tohoto hlavního pracovního poměru, pak z dnešního znění ustanovení § 5 písm. a) bodu 3 zákona o veřejném zdravotním pojištění vyplývá, že bude-li mít tento člověk vedle příjmu z pracovního poměru také příjem z dohody do 4000 korun u jiného zaměstnavatele, nebude se z této odměny z dohody odvádět žádné pojistné na veřejné zdravotní pojištění.

Toto pravidlo se uplatní i tehdy, bude-li mít v daném měsíci tento člověk vícero dohod s vícero zaměstnavateli, pokud odměna od jednoho každého zaměstnavatele nepřevýší zmíněné 4000 korun. Pokud odměna z dohody, případně součet odměn z dohod u jednoho zaměstnavatele překročí v měsíci 4000 korun, bude odvedeno pojistné ve výši 13,5 % ze skutečné výše odměny, nikoliv z minimální mzdy, jak někdy zaznívá. Úplně stejně bude postupováno, pokud se jedná o osobu samostatně výdělečně činnou, jestliže příjem ze samostatné výdělečné činnosti je hlavním zdrojem příjmu této osoby.

Považoval jsem za důležité to tady zmínit, aby v této otázce bylo jasno jak tady na půdě Sněmovny, ale tak také i pro veřejnost širokou či odbornou. V podrobné rozpravě se přihlásím k tomu konkrétnímu sněmovnímu dokumentu.

Děkuji vám za pozornost.

