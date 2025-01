Ministr Jurečka: S čím vyšší třídou, tím logicky nárůst klesá

Děkuji a děkuji za tu debatu, která tady byla ve třetím čtení, ve středu i dnes.

Především těm, kteří se dokázali vyjadřovat opravdu věcně v souladu s tím, jaká ta situace opravdu je. Protože v naprosté většině těch příspěvků tady zaznívaly věci, které byly naprosto nepravdivé, věci, které dávno ten zákon má vyřešeny. Já jsem to tady opakovaně zmiňoval, návaznost na průměrnou hrubou mzdu, to znamená, jestli roste průměrná hrubá mzda v této zemi, to znamená, jak v platové oblasti, tak v mzdové, tak následně s dvouletým zpožděním rostou platy soudců, státních zástupců, představitelů veřejné moci, tedy poslanců, senátorů a členů vlády. Krajské a komunální politiky odměňujeme na základě jiného systému nebo respektive i jiné legislativy. A musím říct, že tady to neustálé tvrzení, které tady x měsíců ve svých výstupech říká jak Andrej Babiš, tak mnoho dalších poslanců opozice, že se musí hledat nějaký mechanismus, že není, je opravdu bohapustá lež, ten mechanismus prostě najitý je, je objektivní.

A my jsme i v tomto volebním i minulém období přistoupili k tomu, že jsme do toho mechanismu vstoupili, zmrazili jsme z těch posledních čtyř let ve třech letech. Taková je realita. A v okamžiku, kdy se vyčerpala ta legislativní část, která říká, zmrazujeme na 2020, 2022, tak došlo v roce 2023 k nárůstu, následně rok 2024 byl upraven v rámci daňového ozdravného balíčku a zase v okamžiku, kdybychom v roce 2025 se vraceli k původnímu legislativnímu principu nebo té původní variantě toho automatu, což je logické a myslím si, že správné, tak by skokově došlo k tomu zvýšení. To jsme upravili tím, že na ten příští rok vycházíme individuálně z té hodnoty, která byla mezi roky 2022 a 2023 v české ekonomice, to znamená růst platů a mezd byl 6,95 %, proto tato hodnota s dvouletým zpožděním.

Proto dochází k této hodnotě. Je opřena o to, co opravdu v české ekonomice bylo meziročního růstu v té platové a mzdové oblasti v průměru. A následně pro rok 2026, kdyby nebyla ta úprava, kterou jsem četl, pozměňovákem, tak by docházelo k tomu skoku, který tady byl diskutován a kritizován. Proto říkám, pozměňovací návrh, který se nahrál v jednom z nich, je, já tomu říkám pracovně záklopka, maximální pětiprocentní růst v případě představitelů veřejné moci. U soudců a státních zástupců, tam bude to kopírování, i když ten růst bude na 5 % přesně o to, co tam poroste. Já myslím, že to je srozumitelné, pochopitelné pro to, kdo to pochopit chce, kdo nechce a chce tady účelově lidem tvrdit nepravdy, tak je tady tvrdí. A je to bohužel smutné, protože buďto ukazuje na to, že ten člověk neví, nezná, nečte legislativu jako zákonodárce, anebo tady účelově lže.

Pak si dovolím ještě se krátce vyjádřit k tomu, co tady zaznělo teď, především v těch posledních vystoupeních, například ve vztahu k situaci, jak to vypadá z pohledu růstu platů, tarifů. Tak já jenom řeknu pár jasných faktů. Ta dohoda z října loňského roku uzavřená se zástupci odborů byla o tom, že vlastně zvyšujeme paušálně tu částku 1 400 Kč, což u těch nejnižších platových tříd znamená meziroční nárůst necelých 12 %.

S čím vyšší třídou, tím logicky ten nárůst klesá. Do toho nám roste minimální mzda, kterou jsme tady schválili a dostali do toho legislativního automatu. Já jenom řeknu, když se podíváme na ty nárůsty u minimální mzdy, tak pro zajímavost, v roce 2000, jenom ať si to srovnáme, byla minimální mzda 4 000 Kč měsíčně, v roce 2025 je 20 800 a v roce 2026 se předpokládá, že minimální mzda bude 22 800 Kč. Když se podíváme zase na ty procentní nárůsty i u té minimální mzdy, tak například v tom minulém období nám ta minimální mzda rostla někde v intervalu mezi 6 - 10 procenty, v roce 2024 byl meziroční nárůst minimální mzdy 9,2 %, v roce 2025 byl 10,1 % a na rok 2026 podle odhadu predikce uvidíme, ta data se dopřesní, předpokládáme, že to bude těsně pod 10 %, zhruba 9,6 %.

To jenom chci dát do kontextu zase, jakým způsobem se snažíme nastavit předvídatelný mechanismus. Tedy zároveň posiluje také i příjmovou situaci lidí s nižšími příjmy, protože je na to stále ještě provazba v platové oblasti, kdy zůstávají minimální, zaručené platy a tam ty nárůsty u některých skupin jsou ještě vyšší. Tak jsem to tady chtěl zmínit do kontextu, když tady bylo říkáno, že vlastně na lidi, kteří mají nižší příjmy, není pamatováno, tak je tady celá řada mechanismů, kterými jejich příjmy, legální příjmy se snažíme opravdu zvyšovat. Tak to je asi tolik, co jsem chtěl ještě říct na shrnutí té debaty.

Děkuji za pozornost.

