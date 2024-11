Ministr Jurečka: Skončíme ten ping pong mezi úřady

Děkuji. Tak od začátku válečného konfliktu máme systém, který ukrajinské osoby s dočasnou ochranou nevpustil do sociálního systému, do toho standardního, běžného, ale máme režim humanitární dávky, máme režim uznatelných nákladů na bydlení. A já jsem tady mluvil o tom, že ten systém si myslím, že funguje velmi, velmi motivačně a velmi dobře.

Kdybychom udělali to, že by tito lidé přišli plně do sociálního systému v České republice, tak si troufnu tvrdit, kopírovali bychom model Německa. Motivace najít si vlastně bydlení a motivace najít si rychle práci by byla výrazně, ale výrazně nižší. Proto jsem přesvědčen o tom, že ten postup byl a je správný. A ta průměrná výše podpory v tomhle systému je výrazně nižší než pro srovnatelnou situaci českého občana.

Když se podíváme na situaci kolem posuzování zdravotního stavu a příspěvku na péči, zase u českého občana se bavíme o jiných částkách - o jiných částkách. A já samozřejmě také, a vy to někteří víte dostatečně, na sociálním výboru, připravujeme změnu systému dávek OZP. Ta se rozeběhne v druhé polovině příštího roku. To znamená, já tady nesedím s rukama v klíně. A jsem si vědom toho, že potřebujeme tady udělat zrychlení.

Jsou tam úpravy, které ty dávky třeba pro ty, řekněme, neměnné diagnózy, (nesrozumitelné) stavy a podobně budou přiznávány v zásadě do 14 dnů. Takže to, o čem vy jste mluvila, se výrazně, ale dramaticky změní, včetně toho, že to bude posuzovat jedna instituce. Skončíme ten ping pong mezi úřady práce, mezi Českou správou sociálního zabezpečení, kdy jenom tím předávání dokumentů vzniká prostě zpoždění a prodlení.

To znamená návrh revize posuzování osob se zdravotním postižením je v legislativním procesu a já počítám, včetně digitalizace, dodávání dat, zdravotní dokumentaci, zase zrychlení, neběhat se šanony a podobně povede k tomu, že v druhé polovině příštího roku tento systém nasadíme do praxe a bude to výrazná pozitivní změna pro české občany.

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL



místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky