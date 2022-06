Ministr Jurečka: Snažíme se, aby byl dostatek energií a abychom řešili sociální dopady

reklama

Děkuji. Já chci jenom stručně zareagovat na to, co říkal tady po senátor Fischer.

Myslím si, že celá vláda velmi intenzivně vnímá tu situaci z hledisek přistupování nových členských států do Evropské unie. A myslím si, že naše vláda nezapomíná ve světle těch událostí na země západního Balkánu. To je pro nás důležité, protože když občas používáme i v té terminologii to, že Ukrajina si svoji přihlášku podepsala vlastní krví těch, kteří dneska bojují o celistvost a nezávislost a svobodu Ukrajiny, no tak území západního Balkánu, ten argument vlastně je tam velmi podobný, byť trošku možná v jiném komplexu ho můžeme interpretovat.

Ale musím říci, že i po zkušenostech z jednání, které já jsem měl v některých zemích, když jsem byl na návštěvě, ještě coby ministr zemědělství, na západním Balkáně, tak je důležité, abychom neprohlubovali frustraci těch lidí a politiků s tím, že odkládáme a nedáváme jim nějaké konkrétní reálné cíle a nějakou jasnou časovou perspektivu. Takže pro nás i s ohledem na to, že si ještě dobře pamatujeme, byť já jsem v tu dobu byl poměrně mladý člověk, co pro nás znamenala podpora klíčových zahraničních spojenců při přistoupení do Evropské unie, při přistoupení do NATO, jak je důležité, aby byl někdo, kdo tu situaci vnímá, kdo si dobře pamatuje, tak si myslím, že Česká republika, česká vláda v současném složení v čele s panem premiérem tu zodpovědnost bere velmi vážně. Bere to i jako nějaký morální závazek a nějaký dluh, který my bychom měli splatit zase těm, kteří čekají na tu situaci, podobně jako jsme my byli čekateli v 90. letech.

Pokud jde o ty ostatní ještě témata, která byla zmíněna, tak musím říct, že je prakticky na každé vládě, ale i na radách ministrů, nejen na té evropské, ale na radách ministrů, je tady pan ministr Síkela, tak i oni, jako ministři průmyslu a obchodu, projednávají ta témata energetické krize, dopadů cen. To stejné pan ministr financí v rámci Ekofinu, to stejné i my, jako ministři práce a sociálních věcí, zase z hlediska těch dopadů sociálních na domácnosti. A bude to jedním z hlavních a klíčových témat i předsednictví České republiky v Evropské unii. Vytkli jsme si to i jako vláda.

Snažíme se dělat kroky, které opravdu povedou k tomu, abychom tu situaci zvládli, aby bylo vůbec dostatek těch energií, abychom řešili ty sociální dopady. Dopady také na hospodářství, na firmy atd. Není to samozřejmě jednoduchá debata. Nehledá se to řešení jednoduše. I ty jednotlivé státy mají různé představy o tom, jakým způsobem tu pomoc realizovat. Ale snažíme se mít nějakou vůli ten přístup a ten postup koordinovat, protože možná v příštích týdnech a měsících se ukáže, že i třeba ta otázka té solidarity v oblasti energií, v oblasti zemního plynu bude něco zásadního, co bude zajímat nejenom nás, ale třeba i země jako je Slovensko, Rakousko apod.

Takže děkuji, beru i některé podněty, které tady zazněly, na to jednání, až budeme zase za měsíc projednávat další mandát pro jednání premiéra na Evropskou radu.

Děkuji za pozornost.

