Ministr Jurečka: Standardní lhůta by měla být 30 až 60 dní

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

možná ještě než začnu k samotnému obsahu tohoto sněmovního tisku 796, tak bych ještě rád zareagoval na to, co tady padlo v předchozí debatě u těch přednostních práv ze strany pana místopředsedy Aleše Juchelky, když mluvil o tom, že jsem tady minulý týden nebyl. Tak tady jasně pojmenuju, proč jsem tady nemohl být. Byl jsem na výročí připomínky 80 let holocaustu v Izraeli, v Jeruzalémě jako zástupce vlády. Byla tam celá řada jiných zemí na úrovni ministrů těch vlád, takže to byl důvod mé nepřítomnosti minulý týden. Aby to zaznělo, že jsem nebyl někde při běžných pracovních povinnostech tady někde v Praze nebo po České republice, ale byla to tato věc, která si myslím, že je celkem pochopitelná.

Nicméně teď zpět k tomuto konkrétnímu sněmovnímu tisku, protože také už o něm tady byla řeč při návrhu na úpravu programu schůze. Tento sněmovní tisk a související úpravy zákonů jsou motivovány stavem, který v České republice bohužel dlouhé roky vlastně znamená to, že lidé, kteří potřebují urgentně rychle vyřídit příspěvek na péči, tak jsou často v situaci, kdy to vyřízení dlouhodobě trvá někde mezi sto dvaceti až sto čtyřiceti dny a má to celou řadu důvodů.

Těch důvodů je několik. Za prvé vlastně ten proces běží dneska přes dvě instituce, dva úřady, Úřad práce a Českou správu sociálního zabezpečení. Pak ten celý příběh nemáme dostatečně dobře zdigitalizován. To znamená, dochází k předávání spisové dokumentace ve fyzické podobě, což taky není úplně komfortní. A pak samozřejmě také i ty lhůty, které máme nastavené dnes, nepřispěly k tomu, abychom celou agendu dokázali odbavit podstatně rychleji.

Navrhovaná právní úprava vlastně hovoří o tom, že dokážeme tento proces dostat pod jednu instituci. Nově by to tedy měla být Česká správa sociálního zabezpečení a její Institut (pro) posuzování zdravotního stavu, který vznikl v minulosti a kterým se snažíme zlepšovat to prostředí, tu rozhodovací praxi, mít ji sjednocenou a tak dále.

Počítáme s tím, že část lidí z Úřadu práce, kteří dnes dělají sociální šetření, tak se přesune následně na Českou správu sociálního zabezpečení. Návrh toho tisku také předpokládá to, že dojde k digitalizaci tak, aby bylo možné dokumentaci si zpracovávat v digitální podobě a netisknout tady tuny a tuny papírů a předávat si spisy v samotné tištěné podobě.

Velká změna bude také v tom, že tady bude poměrně jasné ohraničení, kdy standardní lhůta pro vyřízení a přiznání příspěvku na péči by se měla pohybovat mezi třiceti až šedesáti dny. Mělo by také dojít k tomu, že u klientů, pacientů, u kterých ten jejich zdravotní stav je opravdu velmi závažný, tak aby bylo možné rozhodnout o přiznání příspěvku na péči ve třetím stupni závislosti na základě posudku, na základě odborného posouzení odborným lékařem. U těch takzvaně inkurabilních stavů abychom ty lidi nevystavovali tomu, že budou tady někde absolvovat složité kolečko. Ale tam, kde je ta diagnóza velmi jasná, silná, vážná, tak aby bylo možné takto ten příspěvek ve třetím stupni přiznat. A pokud ten klient bude chtít potom v budoucnu přeposoudit, to samozřejmě bude možné, nebo k tomu dojde, pokud by tento stav v takto přiznaném příspěvku byl delší než 12 měsíců. To znamená, zase toto by mělo přispět k tomu, že u těchto lidí by mělo dojít k tomu rozhodnutí zhruba v nějaké lhůtě dvou týdnů.

Já se dnes potkávám s případy, které nejsou neobvyklé, kdy třeba u vážně onkologických onemocnění posuzování trvá tak dlouho, že než ten stát rozhodne a přizná příspěvek na péči, tak ten daný klient, ta daná osoba zemře a potom je to opravdu velmi nepochopitelné, nelidské.

Takže to je jedna ze změn, kterou přinese tato úprava tak, jak o ní ta diskuse tady byla vedena. Takže já budu velmi rád, když se nám toto podaří schválit, předpokládám, že bychom to měli stihnout projednat během června, července v Poslanecké sněmovně i v Senátu. Na to samozřejmě navazuje poměrně robustní příprava z pohledu digitalizace tak, abychom potom také zvládli i vnitřní transformační procesy mezi Úřadem práce, Českou správou sociálního zabezpečení.

Samozřejmě jsou tady také pozměňovací návrhy z pohledu i třeba právě úprav příspěvku na péči, to už tady také zaznělo. Já jsem se díval na některé z nich. Musím říct, že třeba pozměňovací návrhy, které vlastně zvýší příspěvek na péči v I. a II. stupni, ale nejsou tam vlastně zmíněny děti, tak to je věc, která za mě není úplně v pořádku. My jsme se o tom bavili i na našem poslaneckém klubu a kolegové poslanci Vít Kaňkovský, Jiří Navrátil a někteří další udělali úpravu navýšení pro osoby v I. a II. stupni, aby tam byly zahrnuty jak osoby dospělé, tak i děti, aby to nějakým způsobem i proporčně bylo podobné, jako jsme tu úpravu dělali v loňském roce, a ten návrh tedy byl načten k jednotnému měsíčnímu hlášení, které nás čeká také před třetím čtením. Tak tolik na dovysvětlení, abychom se podívali na to, jak je vlastně časová osa.

A k jednotnému měsíčnímu hlášení vlastně byly potom načteny pozměňovací návrhy a zvýšení příspěvku na péči i od kolegů z opozice. Tedy tady bych reagoval na slova Aleše Juchelky, že to jsou nějaké přílepky, když hodnotil pozměňovací návrh kolegy Víta Kaňkovského. Tak já si myslím, že s ohledem na závěr volebního období, s ohledem na počet otevřených zákonů, které jsou otevřené v doprovodném tisku (nesrozumitelné) tiskem 926 bych byl velmi opatrný, abych soudil v tom, co je či není přílepek, a neříkal to jenom ve vztahu k tomu, že to načetl koaliční poslanec, když ke stejnému tisku vlastně to stejné načetli i opoziční poslanci.

Já jsem za sebe osobně řekl, že je prostě potřeba, abychom se na tom dokázali dohodnout, my o tom jednáme a věřím, že se dokážeme dohodnout na nějakém rozumném kompromisu. Tolik asi za mě do úvodu k tomuto tisku, který se opravdu týká primárně toho, co říkala i paní kolegyně poslankyně Pastuchová, udělat výraznou změnu a výrazný posun a zlepšení kvality přiznávání příspěvku pro osoby se zdravotním postižením, pokud jde o jejich celý proces posouzení a přiznání finanční podpory, kterou jim stát doručuje.

Děkuju za pozornost.