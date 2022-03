Ministr Jurečka: V některých věcech finální představu ještě nemáme hotovou

reklama

Děkuji. Já se na ty věci, které tady zazněly v té rozpravě, pokusím zareagovat. Začnu tou otázkou personální, kapacitní, z pohledu úřadu práce. My jsme tady dnes ráno od osmi hodin měli dva a půl hodinové jednání za účasti těch klíčových partnerů ze stran zaměstnavatelů, odborů, nevládních organizací i zástupců úřadu práce. Upřímně říkám, že jsme v tento okamžik už za hranou možného.

Kromě této agendy řešíme energie. Máme více než 30 tisíc nových žádostí o energie, přibývají další. Máme lidi v terénu, kteří do poloviny března musí obejít šest tisíc lidí, kteří jsou u DPI jako odběratelé plynu. Do 14. dubna musíme obejít možná necelých 20 tisíc těch, kteří jsou u DPI i jako odběratelé elektřiny. Tuhle agendu řešíme ještě, řekněme, nad rámec běžných agend.

Do toho přichází tato záležitost, kterou také musíme vyřešit. My dneska poptáváme nové personální kapacity. Některé řešíme přesunem pracovníků v rámci našeho rezortu. Už jsem avizoval na vládě, že budu asi prosit mé rezortní kolegy, aby i oni nám poskytli nějaké personální kapacity. Já upřímně neumím ani říct, na jak dlouho. Jestli je budu potřebovat na měsíc, na dva. Klíčové bude, kolik lidí se nám podaří dostat do online prostředí. Takže chystáme ty formuláře samozřejmě i s ukrajinštinou. Kolik těch lidí bude schopno tu žádost opravdu podat online, mít ten účet, mít tu výplatu, nevíme. My se snažíme dneska apelovat, ať si ten účet fakt zřídí maximum z nich, protože i potom, pokud půjdou do práce, tak pro toho zaměstnavatele to zase bude jednodušší.

Děkuji za obrovskou podporu i ze strany bankovního sektoru, který přichází a proaktivně také cítí, že se musí zapojit. Někteří už avizují, že ten účet zřídí zdarma, že do toho dají i nějaký základní vstupní benefit. To nám teď strašně moc pomáhá.

Takže počítám s tím, že ty personální kapacity musíme doplnit. Hledáme ty lidi dneska i formou externě i na dohody. Slíbil jsem a řekl jsem panu řediteli úřadu práce, ať všichni ti lidé na těch úřadech práce, kteří dělají tyto exponované věci a ty agendy, které jsem vyjmenoval, tak budou na cestě k tomu, aby už v dubnu dokázali pro ně najít nějakou mimořádnou odměnu v souvislosti s těmito agendami.

Já jsem si toho vědom. Říkal jsem to i v lednu, kdy jsem jednal se zástupci odboru úřadu práce. Takže těmto lidem opravdu děkuji. Ještě jsem zapomněl říci něco. Na těch Kacpech 24/7 tito lidé - tak to je ještě další věc. Ale nechci říkat, že jenom u nás v rezortu je to vypjaté. Vnímám i kolegy z vnitra, kteří jedou za hranou možností. Pracovníky z OAMP u Cizinecké policie, to vidím u hasičů, lidé z nevládek, a podobně. Všichni teď dělají, co můžou, opravdu.

K těm dalším otázkám, k těm sociálním službám. My počítáme s tím, že bychom měli - a budeme muset na to reagovat s vysokou pravděpodobností s ohledem na ty počty lidí - potom speciálním dotačním titulem, který opravdu bude mít ty podmínky, které budou garantovat to, aby ti poskytovatelé neudělali nějaký ten šift, že by začali zvýhodňovat ty klienty z Ukrajiny. Myslím si, že asi ani většina poskytovatelů takhle neuvažuje. Ale my potřebujeme vyrovnat ty podmínky. Takže počítáme s tím, že ten krok uděláme. Připravujeme se na to už s kolegy z Ministerstva práce a sociálních věcí ve spolupráci s našimi sociálními partnery, poskytovateli. Ať už těmi z veřejného sektoru i mimo něj.

Kolik to bude, jaký to bude finanční objem, nejsem schopen v tenhle okamžik na to odpovědět. Nevím, jaká bude situace za 14 dní. Snažíme se dneska už dělat i monitoring těch lidí, kteří jsou, řekněme, osobami staršími, abychom věděli, v jakém stavu jsou. Snažíme se dneska monitorovat i lidi, kteří přicházejí. Evidentně jsou to lidé, kteří budou potřebovat nějakou formu pomoci a nejenom v oblasti třeba pobytové nebo terénních sociálních služeb, ale i například psychologickou podporu, a tak dále. Už na to taky chceme vyčlenit kapacity ve spolupráci s nevládním sektorem, aby i tohle bylo možné poskytovat.

To podstatné, co tady zaznělo samozřejmě také, je také otázka toho solidárního příspěvku. Já jsem - a to v tom materiálu bylo - navrhoval původně základní částku tisíc korun a stropovali bychom to pěti lidmi, kteří by maximálně v té domácnosti mohli být. To byl ten původní návrh, který tam byl. V tento okamžik - já jsem se o tom bavil i se zástupci nevládního sektoru, že bychom udělali i během víkendu vyhodnocení toho velkého průzkumu, který teď probíhá. My už z toho máme nějaké dílčí výstupy. Dělá to tým Daniela Prokopa. Takže i s nimi jsem v kontaktu, abychom i toto nějakým způsobem reflektovali.

Takže já dneska neumím tady říct nějakou částku. Řekl jsem, co bylo v tom původním návrhu. Já za sebe říkám, že prostě má opravdu velký smysl maximálně podpořit různými formami, nejenom tou finanční, to, aby to ubytování bylo v těch rodinách. Protože je tam předpoklad vyšší míry zrychleného odbourávání jazykové bariéry, předpoklad, že tito lidé budou schopni se velmi rychle adaptovat, a tak dále.

Takže si proto si myslím, že má být i zájmem státu, aby ty občany v tomto jejich odhodlání dokázal podpořit. Proto jsem se rozhodl tento krok udělat i tou formou pozměňovacího návrhu. Chápu vaše, řekněme, kriticky věcné poznámky k tomu, proč to nemůžete podpořit. Já tomu rozumím. Snažím se tady jenom vysvětlovat, že ta vůle, abychom to udělali, abychom pomohli, tady je, abychom ten signál vyslali poměrně brzy.

Pokud jde o tu otázku krajů a, řekněme, měst a obcí z hlediska toho objednávání teď toho ubytování. Já se snažím obecně za ty poslední dva dny říkat - dívejte se, my jsme řekli nějakou částku. Určitě budeme mít příští týden už stanoven ten termín na jednání vlády s Asociací krajů. Ale berme to také tak, že 180 korun je nějaká minimální částka na osobu na noc. K tomu bude mít ten člověk těch pět tisíc korun, ze kterých by si měl pokrýt, řekněme, náklady na stravu.

Také předpokládám, když tady všichni solidárně napříč celou republikou včetně krajů, měst a obcí vyvěšují ukrajinské vlajky, tak že i oni alespoň na nějaké krátké období budou schopni finančně pomoci ze svých zdrojů překonat tuto situaci.

Protože my také očekáváme zase v řádu dnů, že bychom měli mít informace ze strany i Evropy, Evropské komise, kolik třeba oni jsou také schopni vyčlenit finančních prostředků jak nám, nejenom České republice, ale těm dalším státům, jako je Polsko, Slovensko a další, pomoci tu situaci zvládnout i z hlediska těchto nákladů. A pak jsme schopni reagovat řekněme potom i s ohledem na to, kolik těch lidí bude a jaká situace bude na Ukrajině z hlediska těch měsíců, jako bude duben, květen a podobně, jak to dokážeme zvládnout. Takže tolik výčet mých odpovědí, co v tento okamžik já mohu dát. Omlouvám se, že v některých věcech nejsem konkrétní, protože v tento okamžik ani tu konkrétní finální představu ještě nemáme hotovou.

Děkuji.

