Ministr Jurečka: Vy máte ten kačení žaludek? Jako fakt velký obdiv

děkuju, že došlo na to, aby tady mohlo být i za mne vystoupení mimo faktické poznámky, protože to, co chci říct, se nevejde do dvou minut, a přiznám se, já jsem tady ve Sněmovně za poslední tři měsíce se vyjádřil k digitalizaci stavebního řízení pouze jednou. Ale když jsem poslouchal, dnes tady, po cestě autě sem a i po dobu, co jsem tady byl, pana kolegu Michálka, tak prostě já to musím okomentovat i teď v tento moment.

Já v uvozovkách obdivuji vaši schopnost sem chodit k mikrofonu a říkat to, co říkáte, pane kolego, prostřednictvím paní předsedající. My tady zachraňujeme průšvihy, které vy jste způsobili. Digitalizace stavebního řízení za tři roky nezvládnutý projekt a mě mrzí, a to říkáme teď ve vztahu k opozici, když tady byl ten ping pong, kdo za to nese spoluzodpovědnost, že jsem nebyl daleko důraznější a ostřejší, protože když jsme říkali v únoru, v březnu, v dubnu, že to má rizika, že se to asi nezvládne, tak váš pan předseda, bývalý vicepremiér Ivan Bartoš a jeho tým tvrdili, všechno máme pod kontrolou, všechno zvládneme.

Nezvládnutá organizace na ministerstvu, rozdělení rolí, kompetencí, ten tým, provazba na praxi, standardní fáze, které mají jít v procesu digitalizace, úplně blbě.

Kolega Haas to tady dokumentoval i na tom stanovisku Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Porušování zákona. Ministerstvo, který je gestor vůči veřejným zakázkám, porušuje samo zákon o veřejných zakázkách. Trapný, směšný.

Já bych fakt sem nechodil a neobhajoval bych cokoliv a nemistroval bych tady nikoho z tématu digitalizace. Fakt obdivuju tu schopnost jako sem přijít a školit tady někoho jiného. My trávíme - moji lidé, které já potřebuju na super dávku, na jiná témata digitalizace, pálím (?) už druhý měsíc čas na to, abychom zachraňovali průser, který byste způsobili, pardon, za to slovo. A takto to doslova je. Nebyli jste schopni se ani těm úředníkům podívat do očí a omluvit se jim.

Pan kolega ministr to teďka zachraňuje, aby vůbec se to v polovině ledna jako z provozu, aby to bylo funkční, ať jsme schopni deklarovat i vůči komisi, že plníme milníky.

A vy tady chodíte a mistrujete tady někoho z tématu digitalizace? Vy máte ten kačení žaludek na tohleto? Jako fakt velký obdiv. Kdybyste nebyli odejiti z koalice a byli byste tady dneska součástí koalice, stojí tady místo mě Ivan Bartoš a ten pozměňovák by načítal.

A mě mrzí, omlouvám se tady kolegovi panu ministrovi, že je to k jeho tisku, a já nemám vůbec žádnou radost, říkám to tady i na téma, co říkal Patrik Nacher. Já vůbec nemám radost, že ten pozměňovák musím načítat, ale je tady období pěti let, a to si řekněme férově, dva roky bývalé vládní koalice, tři roky současné vládní koalice, kdy prostě se ty věci neplnily v termínech, jak se měly plnit.

A zase mohu říct, kdo měl ty tři roky na starosti koordinaci digitalizace? Já ne, já jsem toto dostal za poslední dva měsíce a zachraňuji a zachraňuji se svým týmem co se dá.

Na druhou stranu, a to je poctivé říct, co jsem řekl minulý týden tady, nebo předminulý, když jsme psali a předkládali zákon o práva na digitální službu, tak jsme v tom roce 2019 to napsali s maximálně dobrým vědomím, jak to chceme vlastně doručit tomu občanu, ale nedomyslely se některé provazby. A to je fér jako přiznat. Nedomyslelo se to, že to vlastně je napsáno v zákonu absolutně na cokoliv, to je první poznámka, což nemá smysl. Nejsou tam ty tři E. Tak to byla první chyba nás všech a dělali jsme to společně opozice i koalice. To si přiznejme na rovinu, že jsme to nedomysleli.

Takže tímto pozměňovákem napravujeme to, že nemá smysl digitalizovat 100 procent agendy komunikace mezi státem a státními úřady. Jsou činnosti, u kterých je to fakt ekonomický nesmysl. To tím napravujeme.

Druhá poznámka. Řekl jsem to před 14 dny tady také. Když se to psalo, tak se to chápalo občan versus stát a všechny vlastně provazby v rámci dat, která stát o mně jako o občanovi má. My jsme se za poslední tři roky posunuli o kus dál, kdy říkáme - občanovi umím doručit kvalitnější službu, kde do toho zapojuji i data třetích osob. Řeknu příklad - zdravotní pojišťovny, řeknu příklad - zaměstnavatelé, řeknu příklad - bankovní sektor. A to je potom součástí těch kvalitních opravdu portálových řešení, ale i klientská zóna, třeba Jenda.

Zase většina těchto agend nám v tom průběhu příštího roku nabíhá do té praktické užitné hodnoty pro toho klienta. Takže stane se to. Tento pozměňovák není tím, že říkáme, nic se nestane, nic se nezdigitalizovalo, ať jsme féroví, digitalizovalo se i za minulé vlády, říkám to tady férově, věci jako e-recept a další, digitalizuje se i za této vlády a za těch zhruba 6, 7 let to bude obrovský posun pro občany i pro firmy.

Mohl bych tady mluvit o jednotném měsíčním hlášení, která ... (nesrozumitelné) obrovským způsobem dál a tak dále.

Takže zpátky věcně. Ano, já nejsem nadšen z toho, že ten pozměňovák jsem tady musel načíst a musím se k němu hlásit. To říkám férově. Na druhou stranu z hlediska časovosti nemám v zásadě jinou možnost, ale fakt jako mám v uvozovkách velký obdiv vůči Jakubovi Michálkovi, který je schopen tady chodit a mít vystoupení v tom duchu, jaké má. Jako fakt se nemůžete podívat do zrcadla a říct, jako za co jste vy jako strana tři roky v koalici nesli spoluzodpovědnost a tu hlavní? Fakt jako jste schopen přicházet a říkat ty věty, které tady říkáte? Kdybyste dneska byli součástí té vládní koalice, drželi byste tu basu a museli byste ty kroky dělat tak, protože mimochodem jeden z posledních materiálů Ivana Bartoše, který nahrál do Eklepu a chtěl ho předložit na vládu, byl ten, že popisuje ten stav a říká v tom materiálu, bude nutný ten odsun. Jeho věta předchozí, když říká, že by se tempo mělo zrychlit, byla naprosto mimo realitu, protože se vracím k tomu, co se řekl, některé agendy nemá smysl digitalizovat a každý soudný člověk si to přizná a pochopí to.

Takže já prosím, podívejte se na věci, u kterých vy jste byli, které jste způsobili, kde jsou příčiny stavu, který se tady snažíme dneska napravit ne ideálně legislativní cestou, to já uznávám, ale snažím se tady zachránit průšvihy, které já jsem nezpůsobil.

Děkuju za pozornost.