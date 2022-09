Ministr Kupka: Budeme se snažit zajistit prostředky, aby se v stejném tempu i stavělo

reklama

Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové,

pokládám za důležité hned v úvodu napravit jeden drobný přehmat jako ministr dopravy. Pan předseda Babiš tady totiž na začátku svého projevu zmínil: Normální člověk by jel z Brna do Bratislavy, vidím Břeclav, odbočím doprava a jsem ve Vídni a doleva mám Varšavu. Prosím, neberte nikdo slova pana předsedy vážně. (Smích, potlesk.) Mohlo by vám to způsobit velmi vážné komplikace v orientaci v celé Evropě. Varšava tam doleva není. (Smích.) A když to nebudu karikovat, protože ono to vlastně už ani víc karikovat nejde, tak bych chtěl doplnit několik důležitých informací, protože při kritickém hodnocení stávajících a rozpracovaných projektů jsem se ptal rakouských protějšků, jaká byla historie celé přípravy té trasy. A oni naprosto jednoznačně vyloučili, že by kdy umožnili onu spojku od Břeclavi směrem do Vídně. Proto nakonec už před lety se Česká republika po dohodě s Rakušany vydala tou cestou kolem Mikulova. Tak aby bylo jasno, jaké byly skutečné důvody té cesty.

Když jsem poslouchal i v historii projevy současné opozice o tom, v jak dokonalém stavu předávali resorty, a že se to tak týká i dopravy, tak by se zdálo, že všechno bylo dokonale zalité sluncem. České dráhy, prosperující společnost bez jediné koruny dluhu. Vypořádání pozemků pod kolejemi zvládnuté na jedničku a dotažené do konce. Žádné problémy se smíchovským developerským projektem. Žádné pochybnosti o podobě smluv, které tam byly. Dokonalá organizace výluk, zajištěné peníze na slevy, stejně tak zajištěné finanční prostředky na všechny investiční akce, a to nejenom na letošní rok, ale i na všechny příští roky, přesně tak jak to má být. A zároveň zajištěné finanční prostředky pro program Rocket, na odpuštění POZE, nachystáno všechno, co s POZE souvisí i na základě zákona, který sněmovna v minulém roce přijala.

Tak takto to bohužel nebylo. A realita je bohužel mnohem smutnější a je jasné, že na odpovědné vládě je se s tím vypořádat a postupně řešit jeden z těch problémů za druhým. České dráhy, dluhy v řádu desítek miliard korun. Pozemky pod kolejemi nevypořádané. Problém, který v tuto chvíli řeší logicky i Evropská unie. Problémy na smíchovském developerském projektu, které bohužel končí podáním trestního oznámení. Výluky, které způsobují komplikace v letošním roce na železnici, peníze na slevy, které ve výsledku zkomplikovaly i práci vlády na začátku letošního roku, a řešení, které jsme přinesli, tak znamenalo mimo jiné i slevu pro invalidy třetího stupně, na které zatím předchozí vlády nepamatovaly.

Stejně tak se podařilo zajistit i finanční prostředky právě na program Rocket pro odpuštění té částky za loňský rok pro všechny nákladní dopravce, kteří využívají trakční energii. To jsou konkrétní věci, se kterými se už podařilo vypořádat, anebo se na nich intenzivně pracuje. Samozřejmě že dramatické zadlužení Českých drah bude věcí a prací nepochybně i dalších vlád.

Pojďme ale opravdu k tomu, jak těch osm měsíců vypadalo a co se v oblasti dopravy zvládnout objektivně podařilo. Je tu zřejmý pokrok v investicích a tady zdůrazňuji, že jsem nikdy nepatřil mezi ty, kteří by se bili v prsa, že všechno, co se teď staví a co se dokončuje, by zajistili. (To) logicky nejde. Stejně tak bude platit, že i já budu předávat rozdělanou práci, připravené projekty svým následovníkům a byl by fatální faul, kdyby nebylo co předat.

Zároveň chci ale zdůraznit, že se podařilo pokročit v celé řadě klíčových staveb, v přípravě stavby 511 Pražského okruhu, že navíc v návrhu novely rozpočtu je 800 milionů korun na to, abychom dokázali už v letošním roce vykoupit víc pozemků a připravit tu stavbu k co nejrychlejší realizaci. A pevně doufám, že i tenhle konkrétní návrh se podaří podpořit napříč Sněmovnou.

Podařilo se rozběhnout váznoucí práce na stavbě D3 u Českých Budějovic u tunelu Pohůrka, dokončuje se přes všechny komplikace obchvat Frýdku-Místku, zítra mimo jiné by mělo dojít právě ke zprovoznění další důležité části. Zároveň probíhají intenzivně od prvního týdne jednání o dalších významných stavbách pražského obchvatu, staveb 518, 519, tedy mezi Ruzyní a Březiněvsí, a zároveň stavby 520 mezi Březiněvsí a Satalicemi. Podařilo se opakovaně spojit u jednoho stolu síly zástupců hlavního města a jednotlivých městských částí a ten posun v přípravě těch staveb a v hledání i co nejvhodnějších technických řešení je zřejmý a ta práce opravdu nabírá na tempu.

To, co chystáme dál samozřejmě na železnici, platí podobně, jednání se zástupci samospráv ohledně Vrtek, hledání shody na tom, jak tuhle klíčovou část, jak tuhle klíčovou stavbu nachystat i v jednotlivých jejích částech tak, abychom klíčový projekt České republiky budoucích let v budoucích letech mohli realizovat. Další důležitá oblast - digitalizace dopravy a konkrétní věci, které se v tomto směru dějí. Chystáme portál dopravy, který umožní jako nástroj vyřídit si celou řadu věcí elektronicky, nejenom žádost o řidičský průkaz, ale jednoduše si zajistit v budoucnu také registraci vozidla bez složitých průtahů a bez stání front a čekání na úřadech.

Zároveň umožní portál dopravy vypořádání dalších průkazů a náležitostí, které v oblasti dopravy, například plavby, také existují. Bude to opravdu přívětivý nástroj k tomu, jak zvládat celou řadu těch agend, které velkou část veřejnosti vůbec nejčastěji na úřady přivádějí. Zároveň se podařilo nachystat a také v meziresortním řízení projednat nový zákon, respektive novelu zákona 361 o provozu na pozemních komunikacích, která přináší celou řadu věcí, a tady stejně tak říkám, že navazuji na to, v jaké podobě se podařilo už v předchozím období ten zákon rozpracovat, doplnili jsme jej a teď jej přinášíme přes meziresortní řízení do vlády a následně do Sněmovny.

A kromě zjednodušení, zpřehlednění bodového systému jsou tam novinky v oblasti prevence jako je třeba systém L17, který umožní po vzoru, vyzkoušeném vzoru řady států, umožnit řídit už sedmnáctiletým vyškoleným řidičům v autoškole v doprovodu mentora. Tam, kde se to podařilo prosadit, to mělo přímý pozitivní dopad na snižování počtu nehod té nejrizikovější skupiny řidičů, těch, kteří začínají.

Stejně tak počítá ten návrh s dvouletým řidičákem na zkoušku a zároveň upravuje výši sankcí tak, aby z ní bylo patrné, že ty vážné věci budeme postihovat přísněji a nebudeme zbytečně váznout na věcech, které zdaleka takový význam a takovou důležitost nemají. To je konkrétně odvedená práce v oblasti legislativní spolu s dalšími novelami, ve kterých se navíc podařilo přichystat i celou řadu zjednodušení, zjednodušení administrativních, kdy například není nutné pořizovat úplně zbytečné razítko pro převoz techniky sloužící k opravě silnic.

To je změna, po které celá odborná veřejnost volala, protože nikdo asi nebude jen tak z plezíru převážet finišery po České republice, ale dělá tak zpravidla s konkrétním cílem spravit jiný úsek vozovky. Zároveň se podařilo zrušit povinnost nebo podaří zrušit povinnost absolvovat evidenční kontrolu vozidla v případě, kdy má být jako nový vlastník vozidla zapsán v registru silničních vozidel jeho dosavadní provozovatel. Znamená to, že přibližně 100 tisícům lidí, kteří si pořizují každý vozidlo na leasing, bude umožněno v okamžiku, kdy jej splatí, tak velmi rychle vozidlo registrovat, zase bez zbytečných průtahů a komplikací.

A mohl bych vyjmenovat celou řadu dalších takových zjednodušení, která znamenají výraznou pomoc pro ty, kteří s dopravou přicházejí do kontaktu a potřebují si v dopravě cokoliv vyřídit. A téma posledních týdnů - obrat v prioritách Správy železnic, kde se snažíme o to, aby konečně důležitým kritériem byla spolehlivost a propustnost železniční sítě, kdy do základních parametrů odměňování se dostala zpoždění, a to ta zpoždění, která vzniknou vinou na straně právě Správy železnic. A stejný krok podnikneme i v oblasti Českých drah, máme zájem na tom, aby ten jeden ze silných nástrojů vlivu Ministerstva dopravy v podobě nástrojů k odměňování těch takzvaných KPI přenesl tenhle důležitý požadavek, tohle důležité kritérium.

Odezva odborné veřejnosti - jednoznačně pozitivní, v těch předchozích KPI totiž hledisko spolehlivosti dráhy vůbec nefigurovalo, nula procent. Ta současná váha kritérií, která právě míří ke spolehlivosti železniční dopravní cesty, je 35 %. A jsem přesvědčený o tom, že to bude mít konkrétní pozitivní dopad na to, jakou službu bude česká železnice cestujícím v budoucnu poskytovat. To neznamená kritiku toho, že se investovalo, znamená to kritiku toho, že se nedařilo dobře zorganizovat výluky a že těch investic na některých trasách bylo tolik, že pak prostě nebylo dost dobře možné zajistit spolehlivé cestování. V tomto směru bude nezbytně nutné - a i k tomu míří ta KPI - ony výluky plánovat mnohem obezřetněji a praktičtěji.

Co se týče dalšího důležitého úkolu i v té velmi složité současné době zajistit nezbytné financování celé řady připravených staveb, v tom podnikáme kroky v podobě přípravy celého vějíře nástrojů, mezi kterými následně bude možné vybrat ten nejvhodnější, ten nejvýhodnější pro stát, kdy mezi těmi zvažovanými nástroji do budoucna jistě bude forma PPP, ale budou tam i možné další nástroje úvěrového financování a rozšíření možnosti jak Státního fondu dopravní infrastruktury. Co je ale důležité, že proto, abychom mohli dokázat investovat, tak už po dobu nějakých dvou měsíců Ministerstvo dopravy intenzivně pracuje na tom, aby dokázalo pro Českou republiku ten nezbytný finanční nástroj nachystat a dát vládě příležitost vybrat opravdu tu nejvhodnější, nejméně drahou cestu.

Závěrem - představil jsem alespoň pár kroků, pár konkrétních věcí, které se v oblasti dopravy podařilo realizovat nebo které brzy budou i tady na půdě Sněmovny projednávány, které nepochybně budou směřovat k tomu, že doprava v České republice bude kvalitnější, budou podmínky bezpečnější a spolehlivější. Navíc pevně doufám, že to, co se podařilo předchozím vládám připravit, bude možné dotáhnout do fáze realizace a stejně tak připravit další klíčové projekty pro vlády, které přijdou po nás, protože prostě v oblasti dopravní infrastruktury to není projekt, který by bylo - vlastně skoro žádný - možné během jednoho volebního období dotáhnout od první čáry tužkou v projektové přípravě po otevření stavby pro motoristy.

Pevně ale doufám a doložil jsem to na konkrétních případech, že tempo té přípravy se ještě zrychluje a že se budeme snažit zajistit i všechny nezbytné prostředky pro to, aby se opravdu ve stejném tempu stavělo. Děkuju mnohokrát za pozornost. Snažil jsem se být co nejvěcnější a ukázat na konkrétní věci, které se dotknou lidí, kteří využívají železnici, kteří využívají české silnice, i těch, kteří by chtěli využít například vodní dopravní cestu, o tom tolik řeč nebyla, ale i poslední jednání ohledně stupně Děčín znamenají jasný posun dopředu.

Díky za pozornost.

