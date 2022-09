Ministr Kupka: V nejnevhodnějším čase dochází k výpadku z evropských peněz

reklama

Nebudu oponovat statistikou připravených kilometrů v prvních letech vládnutí hnutí ANO na resortu dopravy. Ale chci zároveň upozornit na to - a z toho se bohužel nemáte možnost vylhat - že všechny přípravy střednědobých výhledů hluboko podfinancovaly ten výhled připravovaných staveb. Na rok 2023 podle těch schválených výhledů mělo být nachystáno 97 miliard korun. To kdyby se naplnilo, kdyby to tak mělo být, tak to znamená, že se velká část těch staveb bude konzervovat.

To si nedovedu představit a to, že pracujeme na tom, abychom navíc významně posílili v době, kdy dochází k poklesu evropských prostředků vlivem rozložení těch projektů - a znovu vám to nevyčítám - zkratka by mohla vést k tomu, že jste to nachystali tak, takže zrovna bohužel v nejnevhodnějším čase dochází k výpadku ve výši až téměř 20 miliard korun z evropských peněz.

Ne, je to prostě poskládáno tak, jak to umožnila doba, jak to umožnila příprava těch staveb. Ale prosím, buďte férový v tom, že za daných okolností přijít s návrhem vícero možností využití finančních prostředků právě v oblasti dopravy, jediný rozumný možný nástroj, a pokud myslíte vážně příslib opozice, která bude konstruktivní, tak bych očekával, že řeknete - to vítáme a jsme připraveni debatovat o tom, který z těch finančních nástrojů je pro Českou republiku nejvhodnější.

Obrátit to do toho, že jste zásadně proti využívání dalších možností, pokládám za neférové a ve výsledku hloupé. A žádám vás o to, abyste k těm věcem přistupoval, pokud je myslíte vážně, minimálně s otevřeným ekonomickým hledím a nechal ve výsledku posoudit varianty, které České republice přinesou prospěch.

