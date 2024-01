Ministr Kupka: Zahajujeme rekonstrukci Masarykova nádraží

reklama

Zahajujeme rekonstrukci Masarykova nádraží!

S cílem vytvořit kvalitní dopravní uzel, ale také místo, kde se bude lidem líbit a které je bude zároveň dobře propojovat, jsme zahájili přestavbu pražského Masarykova nádraží. Půjde o jednu z nejnáročnějších staveb, při které projdou modernizací nástupiště, nad kterými nově vznikne platforma. Ta bude klidovou zónou se zelenou plochou i pěším spojením mezi Florencí a Hybernskou ulicí.

První vlak přijel na Masarykovo nádraží už v roce 1845. Dnes plní významnou roli zejména v pražské příměstské dopravě, v pracovní dny jím projde až 30 tisíc cestujících. I proto jsme se rozhodli ponechat nádraží v omezeném provozu i v průběhu stavebních prací. Rád bych proto požádal všechny cestující a Pražany o pochopení.

Přál bych si, aby to bylo místo, které bude do budoucna lidi bavit, kde bude přirozené se potkávat a které bude přirozenou branou do České republiky, protože právě sem pravděpodobně přijedou úplně první vlaky z pražského letiště, než tu rychlou dopravu přesměrujeme na hlavní nádraží. Záleží nám na tom, abychom do budoucna propojili leteckou dopravu, vysokorychlostní vlaky i rychlíky.

Proměna nádraží je možná jen díky úzké spolupráci státu, hlavního města Prahy a soukromého investora. Věřím, že to znamená opravdu unikátní krok do budoucnosti dopravy v České republice i do hezké budoucnosti Prahy a že i další takové uzly se budou měnit v úzké spolupráci soukromého a veřejného sektoru.

Mgr. Martin Kupka ODS



ministr dopravy Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ministr Kupka: Změny, které přispějí k větší bezpečnosti na českých silnicích Miliony z vašich kapes! Kupka objednal, režíruje Vít Klusák. A první diváci už zuří Ministr Kupka: Z Ředitelství silnic a dálnic se stává státní podnik, což umožní další rozvoj 118 kilometrů nových dálnic, slibuje ministr Kupka. A rozeslal jízdenku

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE