Ministr Kupka: Zrušení velkého technického průkazu výrazně sníží administrativu

reklama

Vážený pane předsedající, vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, předložený návrh zákona znovu znamená nezbytný převod evropských nařízení do české legislativy, ale kromě toho přináší i celou řadu důležitých usnadnění a zlehčení podmínek pro české občany, a to zejména v oblasti zrušení povinnosti absolvování evidenční kontroly v případě, kdy má být jako nový vlastník silničního vozidla zapsán v registru silničních vozidel jeho dosavadní provozovatel. Jde o řádově desítky tisíc lidí, kterým v daném končí leasingová smlouva, a oni musejí doposud spěchat na příslušné úřady, aby provedli úkon, který je z hlediska bezpečnosti úplně zbytečný. Pokud se podaří schválit v následujících minutách příslušné pozměňovací návrhy, bude to znamenat v tomto případě významnou úlevu.

Anketa Jste ještě schopni zajistit si dostatek kvalitního jídla? Ano 17% Ne, musel(a) jsem se letos omezit 83% hlasovalo: 5095 lidí

Stejně tak umožníme servisní jízdy vozidel vyřazených z provozu na základě povolení manipulačního provozu. Upravujeme také další podmínky v případě historických vozidel, a to včetně možnosti provádět technické prohlídky historických vozidel s konstrukční rychlostí do 40 km/h mobilním způsobem, aby například traktory a další technika historického rázu zařazená mezi veterány nemusela mířit při svých reálných konstrukčních limitech na stanici technické kontroly.

Zároveň, a to je také důležitá změna, prodlužujeme platnost evidenční kontroly z 30 dnů na jeden rok. Jeden z mála pozměňovacích návrhů, se kterými nesouhlasíme, a to zejména po upozornění a jednání s Ministerstvem životního prostředí, je vypuštění jedné z podmínek pro dovoz ojetých vozidel ze zahraničí, a to splnění emisní třídy euro 3.

A konečně zmíním důležitý pozměňovací návrh, který bude znamenat výrazné zlehčení, zmírnění administrativy a byrokracie, a to je faktické zrušení velkého technického průkazu tak, aby do budoucna byl vydáván pouze jeden technický průkaz, který bude sloužit v budoucnu fakticky už jen nezbytně v zahraničí, když se vydáte s vozidlem za hranice České republiky. Na území České republiky pak bude v zásadě potřeba jenom se prokázat jedním identifikačním průkazem a i data o vozidle už příslušné orgány zajistí samy. Nicméně i ono zjednodušení v tom, že bude potřeba jen jeden technický průkaz, že už se nebudeme muset trápit hledáním toho velkého dokumentu, který velká část lidí pak složitě dohledává ve svých dokumentech, je úleva. Bude to znamenat i zmenšení objemu práce pro jednotlivé úřady obcí s rozšířenou působností. Bude to znamenat i zkrácení času nezbytného pro obstarání celého toho postupu a je to jeden z dalších kroků, kde digitalizace bude lidem výrazně usnadňovat život.

Děkuju mnohokrát za pozornost i za podporu zmíněných pozměňovacích návrhů i zákona jako celku.

Mgr. Martin Kupka ODS



ministr dopravy Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ministr Kupka: Při adaptaci evropských nařízení se podařilo zachovat i zdravý rozum Ministr Kupka: Pravidlo pro dodržování bezpečné vzdálenosti je jednoduché Ministr Kupka: Máme hotovo! Stavba a rozšíření mostu nad Chlumeckou ulicí na Pražském okruhu Ministr Kupka: Potřebujeme kvalitní lidi do státní správy, proto služební zákon

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama