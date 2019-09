Ministr Metnar: Čáslavští piloti nyní střeží vzdušný prostor tří zemí v Pobaltí

Program 19. Dnů NATO v Ostravě a 10. Dnů Vzdušných sil AČR je oslavou 20. výročí vstupu České republiky do Severoatlantické aliance a 70. výročí od vzniku aliance samotné. Za příjemného počasí navštívilo ukázku největší bezpečnostní přehlídky v Evropě přibližně 200 tisíc návštěvníků. Zatímco na zemi dominovala statická ukázka obřích letounů a technika čtyř zahraničních armád, ve vzduchu pak vládly atraktivní show třech leteckých akrobatických skupin. Speciální partnerskou zemí tohoto ročníku je Rumunsko a nad Letištěm Leoše Janáčka Ostrava vlají vlajky sedmnácti zúčastněných zemí.

Letošní ročník byl doslova nabitý špičkovým programem, a to nejen co do množství vystavovaného, ale především atraktivnosti statického i dynamického programu. Ve vzduchu i na zemi je připraveno téměř 70 dynamických ukázek v celkové délce 16 hodin.

V zahajovacích projevech se pak čestní hosté – včetně ministra obrany Lubomíra Metnara a náčelníka Generálního štábu Armády České republiky armádního generála Aleše Opaty – věnovali našemu dvacetiletému členství v Severoatlantické alianci i 70. výroční vzniku této organizace.

Díky předešlým dnům ve znamení zasedání ministrů V4 byl letošní ročník také ukázkou interoperability jednotlivých států, což potvrdili ve svých projevech i ministři Slovenska, Polska a Maďarska. V uplynulých dnech řešili rozvoj vzájemné spolupráce i aktuální témata NATO a EU.

Pomáháme si

„Právě v těchto dnech čáslavští piloti se svými gripeny potřetí střeží vzdušný prostor třech pobaltských zemí, které nemají vlastní letectvo. Stejně tak jsme v minulých letech třikrát drželi leteckou hotovost nad Islandem. Takto vypadá spojenectví v Severoatlantické alianci, ve které si jednotlivé země pomáhají. A ještě užší přátelství nás pojí s našimi nejbližšími sousedy, pro které se vžil název Visegradská čtyřka,“ řekl ministr obrany Lubomír Metnar na úvod. Poté následoval krátký projev náčelníka Generálního štábu AČR, armádního generála Aleše Opaty, po jehož slovech zazněla symbolická salva z tanku T-72 M4CZ.

Letečtí obři

Mezi leteckou technikou nešlo přehlédnout největší sériové letadlo světa C-5M Super Galaxy, strategický bombardér B-52 Stratofortress, transportní letoun Airbus A 400M nebo tankovací letoun KC-135 Stratotanker. Po třech letech se na letiště v Mošnově vrátil také alianční letoun E3A Sentry se systémem AWACS. Rumunsko, které je pro letošní ročník speciálním partnerským státem, představilo v dynamické ukázce cvičný IAR-99 Soim a bitevní vrtulník IAR 330 Puma. Stejné stroje bylo možné prohlédnout si i na statických ukázkách, kde je navíc doplnil přepravní letoun C-27J Spartan. Zajímavé bylo vystoupení rumunského Migu 21, který byl kdysi ve výzbroji 8. stíhacího leteckého pluku dislokovaného právě na letišti v Mošnově.

Sto let AERO Vodochody

Tento největší český letecký výrobce slaví letos 100. výročí založení – 25. února 1919 byla firma zaregistrována v obchodním rejstříku. Celkem se tedy představilo přibližně 100 kusů letecké techniky, včetně nového letounu L-39NG.

Aero se od počátku zaměřilo na výrobu letadel, leteckých sestav a také na opravy letadel. Společnost vyráběla i další produkty, kterými se snažila překlenout nepravidelný zájem armády o letadla – nejslavnějším výrobkem se staly malé osobní automobily Aero. Firma proslula i tím, že majitel Vladimír Kabeš jako první zavedl pětidenní pracovní týden a vyplácel nejvyšší mzdy.

V současnosti se firma pod italským managementem už třetím rokem zaměřuje na vlastní výrobu letadel, hlavně nového cvičného L-39NG, jenž absolvoval svůj první let v prosinci 2018 a na letošní ročník Dnů NATO již přiletěl po vlastní ose. Vodochodský podnik je jedním z klíčových prvků i Vzdušných sil AČR, vzhledem k zastoupené výcvikové, ale i vojenské technice v podobě strojů L-159 Alca.

Venom i Viper

V obležení byla dvojice amerických vrtulníků AH-1Z Viper a UH-1Y Venom, které v českém letectvu nahradí dosluhující Mi-24/35. Na podpis smlouvy se stále čeká, nicméně ministr obrany Lubomír Metnar na tiskové konferenci uvedl, že by byl rád, kdyby se podařilo smlouvu podepsat ještě do konce letošního roku, přičemž dodávka vrtulníků by se uskutečnila v roce 2023.

Vyjma techniky, kterou by armáda měla získat během několika let, čekala na diváky řada dynamických ukázek ve vzduchu, zejména debutová vystoupení hned tří akrobatických týmů – francouzské skupiny Patrouille de France, finských Midnight Hawks a švýcarské skupiny PC-7.

Symbolickou třešničkou na dortu bylo společné vystoupení mistra světa v letecké akrobacii Martina Šonky na speciálu Extra 300SR a display pilota, majora Iva Kardoše na JAS-39 C Gripen. Tato ukázka byla zvolena nejlepší leteckou ukázkou letošních Dnů NATO v Ostravě.

Tichým zážitkem byl ojedinělý společný seskok celkem čtyřiceti českých a polských parašutistů ze dvou letounů C-295 Casa, kteří na několik minut zaplnili oblohu nad letištěm. Českou armádu reprezentoval 43. výsadkový prapor, jehož vojáci jsou vycvičeni pro taktický vzdušný výsadek, boj v terénu i ve městě, léčky a přepady. Jednotka se účastnila několika bojových misí v zahraničí. Polská jednotka AGAT je výsadková paradesantní vysoce mobilní jednotka spadající pod velitelství polských speciálních sil. Jednotka je cvičená k přepadům a bojovému působení za nepřátelskými liniemi.

Partnerským státem se stalo Rumunsko

Speciální partnerský stát Rumunsko poprvé na Dnech NATO představilo pozemní techniku, včetně bojového tanku TR-85M1 Bizon, kolového obrněného transportéru Piranha III nebo samohybného protiletadlového systému Gepard. Rozsáhlou prezentaci záchranářské techniky přichystalo i rumunské ministerstvo vnitra.

Expozici pozemní techniky na letošních Dnech NATO v Ostravě a Dnech Vzdušných sil AČR obohacují kromě Rumunska a České republiky také další zahraniční účastníci předvádějící dynamické ukázky společně s příslušníky 7. mechanizované brigády. Náplň obou dnů byla opravdu bohatá, na své si přišel každý milovník vojenství i letectví. Pro Ministerstvo obrany i Armádu České republiky jde každoročně nejen o ukázku současné techniky, ale i o řadu příležitostí setkat se s partnery ze Severoatlantické aliance. Vyjma toho se uskutečnila také řada pracovních obědů a schůzek, mimo jiné „Budování a modernizace Armády České republiky,“ na které byl zastoupen generálporučík Jaromír Zůna, první zástupce náčelníka Generálního štábu AČR.

