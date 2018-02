Ministr Metnar: GDPR nepředstavuje revoluční změnu

Pane předsedající, vážené paní senátorky, vážení páni senátoři.

Dovolte mi, abych se stručně vyjádřil k problematice obecného nařízení o ochraně osobních údajů, zvaném GDPR. Jaké změny toto nařízení přináší? Na úvod musím zdůraznit, že GDPR, které vstoupí v účinnost 25. května letošního roku, nepředstavuje revoluční změnu. Pokud dosavadní správci osobních údajů při své činnosti dodržují téměř 20 let platný zákon o ochraně osobních údajů, pak v zásadě naplňují povinnosti vyplývající z GDPR. Ministerstvo vnitra proto neustále opakuje, že není důvod investovat do leckdy předražených nabízených služeb některými soukromými subjekty.

V jakém stavu je příprava nové legislativy? Jak všichni možná víte, nařízení je přímo účinné na celém území Evropské unie. Mimochodem, byla to právě Evropská komise, která již v roce 2012 zveřejnila dopady navrhovaného nařízení. Ministerstvo vnitra je odpovědné za adaptační právní předpis. Ve spolupráci s Úřadem na ochranu osobních údajů jsme proto zpracovali návrh zákona o zpracování osobních údajů a dále návrh změnového zákona, které byly v lednu tohoto roku předloženy k projednání vládě, a které právě dnes projednává Legislativní rada vlády.

Tento zákon upraví výjimky, které GDPR umožňuje členským státům aplikovat s tím, že my tyto výjimky v maximální míře využijeme. Obecné nařízení se dotkne všech subjektů zpracovávajících osobní údaje, a to napříč odvětvími. Jde tedy o předpis, který má nadresortní povahu. Ministerstvo vnitra plní koordinační a konzultační úlohu a není v jeho možnostech zpracovat podrobná metodická doporučení pro typově velmi rozdílné spektrum správců zpracovávajících osobní údaje.

Tady bych uvedl, tak jak je nemocnice, ambulantní ústavy, sociální ústavy, školy, malí, velcí podnikatelé, muzea, dopravní podniky a celá řada dalších subjektů. Ostatně i Evropská komise v lednovém sdělení jasně řekla, že vůdčí úlohu v informační kampani má mít Úřad na ochranu osobních údajů ve spolupráci se sektorovými ministerstvy. Co jsme již udělali? Ministerstvo vnitra metodickou činnost ve své působnosti zaměřuje a zaměřilo především na obce a kraje. Zahájili jsme rozsáhlou informační kampaň. Jako první jsme vydali metodiku k pověřenci, aby obce věděly, jak z hlediska organizačního tuto povinnost zajistit. Sestavili jsme metodiky k ochraně osobních údajů ve spisových službách. Pro nejmenší obce jsme zveřejnili kontrolní seznamy, takzvané czech listy, které obsahují zjednodušený přehled kroků, jak má obec zajistit soulad s GDPR. Podpořili jsme pilotní projekty Svazu průmyslu a dopravy České republiky ve vývoji vzdělávací pomůcky, poté takzvané czech booty, automatického robota, se kterým je možné komunikovat o obsahu nařízení. Spustili jsme vlastní speciální webové stránky. Publikujeme rozhovory a články v odborných periodikách pro komunální sféru, kde vyvracíme mýty o GDPR.

Aktivně ještě přinášíme a vysvětlujeme danou problematiku na desítkách akcí pro územní partnery s vlastní prezentací k GDPR, objíždíme celou republiku a účastníme se krajských setkání Svazu měst a obcí. Co připravujeme nadále? V únoru zveřejníme vzorové systémové analýzy, které už jsme obdrželi, a teď ladíme poslední detaily. Budou to analýzy pro obce a pro kraje, které na konkrétních příkladech ukážou, jak zajistit soulad s GDPR a nabídnout katalog nejčastějších pochybení a doporučení k nápravě. Na březen bychom rádi ve spolupráci s Úřadem na ochranu osobních údajů a resorty připravili takzvané videostopy.

I ti, kdo se nechtějí zabývat papíry, budou mít možnost se dozvědět o dopadech GDPR a dostanou informaci, na koho se s případnými otázkami obrátit. Zásadně také řešíme odpovědi na nejčastější dotazy. V dubnu spustíme bezplatný eLearning, kde chce na konkrétních modelových situacích typu fungování obecní knihovny zástupcům obcí ukázat, co se změní a jak dodržet povinnosti GDPR. Na duben také chystáme ve spolupráci s krajskými úřady vlastní semináře k GDPR ve všech krajích, zakončených v květnu velkou konferencí.

V dalším legislativním procesu usilujeme také o zmírnění sankcí. Hledáme legislativně čistou cestu k omezení výše pokut, zejména pro malé obce a jimi zřizované příspěvkové organizace. Dovolím si zde zdůraznit, že pokuty i podle judikátu Ústavního soudu musí být vždy přiměřené s tím, že dolní sazba pokuty přitom zcela jistě bude nulová. Chci vás ujistit, jak Ministerstvo vnitra, tak celá vláda bere tuto otázku přípravy na účinnost GDPR velmi vážně.

Já, jestli ještě dovolíte, já vám řeknu pár svých takových osobních postřehů. Před dvěma měsíci jsem měl zrovna problematiku osobních údajů na starosti v privátní sféře. Zažíval jsem to na vlastní kůži, ty desítky, možná stovky nabídek od soukromých subjektů, které do společnosti přicházejí. Ale už v tu danou dobu jsem věděl a našel jsem si to na stránkách, takže nějakou pomoc zvenku, zvenčí jsme samozřejmě odmítali, protože jsme měli aspoň základní povědomost.

Po nástupu na Ministerstvo vnitra samozřejmě hned od počátku se touto problematikou úzce zabývám a nechal jsem si ji pravidelně dokladovat. A zjistil jsem, jaký je vývoj. Samozřejmě že tlak veřejnosti se neustále stupňuje, takže nemůžeme zůstat v těch opatřeních, která jsme přijali. Proto jsem se vám tady snažil naznačit i ta opatření, tak, abychom informovanost, tu osvětu tady, implementace tohoto nařízení ještě zintenzivnily.

Děkuji vám za pozornost.

Mgr. Lubomír Metnar BOS

Ministr vnitra v demisi

ministr vnitra Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Senátorský klub ODS: Vláda ve věci GDPR zaspala. Dala prostor obchodu se strachem Úřad pro ochranu osobních údajů spolupořádá mezinárodní konferenci k GDPR Petice za vyloučení možnosti ukládat likvidační sankce dle nařízení GDPR Předsedkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů upozorňuje na chybné výklady GDPR

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV