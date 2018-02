Ministr Metnar: Programy přispívají k řešení výzev, spojených s uprchlictvím

Od 5. února do 16. března 2018 bude v prostorách Národní technické knihovny v pražských Dejvicích probíhat výstava fotografií Létající lékaři, mapující činnost programů zahraniční pomoci Ministerstva vnitra České republiky – programu MEDEVAC a Programu Ministerstva vnitra na asistenci uprchlíkům.

„Česká republika věří, že pomoc, kterou poskytuje prostřednictvím těchto dvou programů, je smysluplná a přispívá k řešení nelehkých výzev spojených s tématem uprchlictví,“ říká ministr vnitra Lubomír Metnar. Ministerstvo vnitra v rámci programu MEDEVAC vysílá do krizových míst specializované lékařské týmy z českých nemocnic. Jen za rok 2016 a 2017 provedly tyto týmy více než tisíc pět set operací, pomáhaly léčit zejména syrské uprchlíky v Jordánsku. Program Ministerstva vnitra na asistenci uprchlíkům se zaměřuje na projekty podporující uprchlíky v zemích jejich prvního útočiště a na pomoc státům, které velký počet uprchlíků hostí. Mezi lety 2015 a 2016 Program podpořil stavbu mnoha nových přístřeší v severním Iráku a Jordánsku nebo například zefektivnil rozvod elektřiny v největším uprchlickém táboře pro syrské uprchlíky na Blízkém východě, jordánském Zátarí.

„V programu MEDEVAC nejde jen o samotné operace, kterých máme za sebou několik stovek, ale o přímé socio-ekonomické důsledky, které operace přinášejí: děti mohou znovu chodit do škol, dospělí se mohou vrátit na trh práce. Program MEDEVAC vrací lidem samostatnost a dává jim novou šanci v podmínkách jejich dočasného útočiště. Mnoho lidí volí nebezpečnou cestu do Evropy, protože už nevidí žádnou šanci v místě, kde jsou. Česká republika jim tyto šance opět vrací. Výstava Létající lékaři je tak zprávou o tom, že Česká republika umí pomáhat,“ říká ředitelka Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra Pavla Novotná.

Jak fotografie vznikaly, přibližuje jejich autor Jiří Pasz, který s lékařskými týmy vyrazil do šesti zemí. „Dokumentoval jsem v podstatě export zázraků, neuvěřitelnou profesionalitu a odbornost, se kterou české týmy pracují. Češi mají na co být pyšní. Dělají konkrétní věci s konkrétním dopadem, a to je v rámci probíhajících složitých migračních procesů důležité. Viděl jsem operace srdce, mozku, očí, popálenin... Výběr fotografií nebyl jednoduchý, vybírali jsme z několika tisíců, snažili jsme se, aby návštěvník viděl české týmy přímo v akci, ale i kontext: fotografie z místa konfliktů.“

Výstava Létající lékaři je zdarma a po své premiéře v pražské Národní technické knihovně se představí na dalších místech jak v České republice (např. Olomouc, Hradec Králové), tak v zahraničí (např. Brusel, Ženeva, Berlín, New York). Součástí výstavy v Národní technické knihovně bude doprovodný program, který bude zahrnovat například besedu s českým velvyslancem v Jordánsku nebo komentované prohlídky s aktéry a aktérkami programu MEDEVAC. Aktuální informace o výstavě jsou dostupné ZDE.

