„Vlajky Ukrajiny a EU. Úklon Lipavského.“ Holec v hrůze. Co odhalila návštěva Zelenského?

Ukrajinského prezidenta přivítal ministr zahraničí Jan Lipavský slovy, že Zelenský je lídr svobodného světa. Následně podle Holce „vypukl vládní festival národní servility a nedůstojnosti“.

Lipavský se podle Holce „před manželkou Zelenského uklonil tak hluboko a s tak servilním výrazem ve tváři, že byste mu hned automaticky před obličej strčili nohu, aby vám vyčistil boty. Takhle totiž fakt nevypadá ministr zahraničí suverénní země, ale pucflek. Pravda, pirátský zrádce Lipavský má výraz pucfleka vrozený!“ má jasno Holec.

A podobně si prý počínala i šéfka Sněmovny Pekarová Adamová, která prohlásila, že Ukrajina zachránila Evropu. „A podobné zatmění měli i na pražské Ruzyni, kde při příletu Zelenského vlály vlajky EU a Ukrajiny. Chápete? Česko už se z toho v Česku úplně vytratilo! Už tu prostě máme jen EU a Ukrajinu. A kdo se taky může divit, když česká vláda primárně maká pro Ukrajinu,“ tvrdí Holec.

Přitom Ukrajina je podle Holce země, která už v podstatě ani neexistuje, protože je to jen obludně zkorumpovaný protektorát Západu. „Ukrajina z našich daní platí běžné státní výdaje země včetně platů státních zaměstnanců. Jsme to my, kdo zachránil Ukrajinu, a ne naopak! I když – zachránil: posíláme na Ukrajinu peníze a zbraně, aby válku s Ruskem prohrála o něco pomaleji,“ hodnotí Holec.

A budeme to opět my, kdo bude platit nákladnou rekonstrukci toho, co z Ukrajiny po válce zbude. „Protože Američani to platit nebudou. Ti chtějí za své peníze Ukrajinu těžit, jsou to zkušení váleční byznysmeni. Je to vůbec perverzní logika: prodlužujeme svými penězi brutální lidskou, materiální i ekonomickou devastaci Ukrajiny, aby nás pak její oprava stála ještě víc. Už teď se cena počítá nad půl trilionu dolarů,“ upozorňuje Holec.

Holec by proto čekal, že to bude spíše Zelenskyj, kdo před námi bude „klečet“, a ne naopak. „Ne ovšem v případě vlády Petra Fialy. Ta obrátila i tenhle princip naruby a za naše vlastní peníze se před autokratem z Kyjeva plazí, jako by Česko bylo protektorátem Ukrajiny,“ dodává Holec.

Ten v komentáři na svých stránkách dále popisuje, že mu návštěva Zelenského a servilní plazení českých politiků připomnělo dětství, kdy do Prahy létali starší soudruzi z Kremlu a naši politici se před nimi také poníženě plazili. A upozorňuje na ještě horší věc, a tím je „iracionální ukrajinský fanatismus, který do české společnosti zasela svou permanentní propagandou vláda a její média“.

