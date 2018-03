Ministr Milek: Vědci dostanou pobídku na projekty pro zemědělství, ochranu přírody a spotřebitelů

Výzkumníci si mohou vybrat z 29 témat a zaměřit se například na komplexní řešení afrického moru prasat včetně testování přítomnosti viru v masných výrobcích. Budou také hledat efektivní metody pro boj s kůrovcem nebo se zabývat aktuální otázkou falšování potravin či inovacemi při pěstování teplomilného ovoce jako jsou meruňky. Projekty se budou týkat i otázek spojených se změnami klimatu, konkrétně půjde o měření a snižování emisí amoniaku a skleníkových plynů ze zemědělství, inovace technologií pro pěstování polních plodin v oblastech ohrožených suchem, případně pěstování brambor v ochranných pásmech vodních zdrojů s omezenými možnostmi používání pesticidů.

„Ministerstvo zemědělství podpoří takové výzkumné projekty, jejichž výsledky se pak mohou využít v zemědělské praxi a pomůžou například zlepšit hospodaření, ochranu přírody nebo kvalitu produktů,“ řekl ministr Jiří Milek.

Předpokládaná doba trvání projektů je od tří do pěti let. V prvním roce získají výzkumníci 326 milionů korun. Přihlášky do veřejné soutěže přijímá Ministerstvo zemědělství od 29. března do 17. května 2018. Výsledky budou vyhlášeny 20. listopadu 2018.

Bližší informace včetně zadávací dokumentace jsou k dispozici na stránkách Ministerstva zemědělství ZDE.

