Ministr Pelikán: O tom, co se stane, bude rozhodovat celá Sněmovna

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

já se proti tomu musím ohradit. Dámy a pánové, jestliže principem nového zákona o státním zastupitelství, tak jak jej kdysi dávno napsali na tom Nejvyšším státním zastupitelství a od té doby je nebo možná bude, doufám, už počtvrté předložen do parlamentu, jsou výběrová řízení a funkční období na místa vedoucích státních zástupců, tak je celkem logické, že není zároveň možné, aby se nesoutěžili ti vedoucí státní zástupci. Bylo to v tom návrhu již, když ho předkládal pan ministr Pospíšil. Bylo to v něm, když ho předkládal pan ministr Blažek, bylo to v něm, když jsem ho předkládal do minulé Sněmovny já. O tom, zda se to stane nebo nestane, nebude rozhodovat vláda, ale bude o tom rozhodovat celá tato Sněmovna.

Děkuji.

JUDr. Robert Pelikán, Ph.D. ANO 2011



ministr spravedlnosti Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Stanjura (ODS): Jednání o důvěře je velkým manažerským selháním Andreje Babiše Bělobrádek (KDU-ČSL): Tento první pokus je zbytečný, mohli jsme si ho odpustit Hamáček (ČSSD): Pokud někdo chce naši podporu, tak by neměl za nás vybírat priority Bartoš (Piráti): Tuto vládu jsem nazval "slibem nezarmoutíš"

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV