Ministr Petříček: České firmy mají Bahrajnu co nabídnout

Během jednodenní návštěvy se sešel s Jeho Veličenstvem králem Hamádem bin Ísá Ál Chalífou, korunním princem Salmánem bin Hamád Ál Chalífou, vicepremiérem šejchem Chálidem bin Abdalláh Ál Chalífou a ministrem zahraničí šejchem Chálidem bin Ahmed Ál Chalífou.

„Hlavním tématem bylo zintenzivnit naše vztahy s bahrajnským královstvím, to je podmínka rozvoje vzájemného obchodu. Věřím, že české firmy mají Bahrajnu co nabídnout. Doprovázela mě delegace podnikatelů z oblasti lázeňství, telekomunikačních technologií, sklářství, obranného průmyslu a řada dalších. Celkem zástupci dvou desítek firem. Teď je třeba přetavit vřelé přijetí a vzájemný zájem v reálné projekty. To už ale musí firmy dotáhnout samy,“ zhodnotil návštěvu z hlediska možného ekonomického přínosu Petříček.

„Bahrajnci milují Česko už dlouhá léta. Jezdí tam za lékařskou péčí. Jste země, které důvěřujeme,“ řekl při setkání s českým ministrem král Hamád. Bahrajnský ministr zahraničí navíc přislíbil začátkem příštího roku návštěvu Česka společně s podnikateli.

Kromě ekonomické spolupráce byly hlavními tématy také lidská práva a situace na Blízkém východě, především s ohledem na Írán, Turecko a válku v Sýrii. „Bahrajn je z hlediska lidských práv v mnoha ohledech lídrem tohoto regionu. Vedle sebe tu stojí mešity, křesťanské kostely i budhistické nebo hinduistické chrámy. To vše na jednom ostrově. Bahrajnci ví, co je to tolerance – náboženská i národnostní. Na druhé straně tady pořád platí trest smrti. Rozumím tomu, že situace na mnoha místech ve světě není ideální a prvním krokem k nápravě je si problém přiznat, což celá řada zemí odmítá. S odkazem na komunistickou minulost a 30. výročí sametové revoluce jsem vysvětlil, proč je pro Česko tato otázka tak zásadní,“ řekl šéf české diplomacie. V rámci Rady OSN pro lidská práva bude proto Česko s Bahrajnem o této otázce dál diskutovat, a to jak na expertní, tak na politické úrovni.

Konflikt v Sýrii označili oba politici za jeden z největších humanitárních problémů od 2. sv. války. Syrských uprchlíků je totiž podle korunního prince Salmána mnohem více, než uvádí oficiální statistiky. Mnozí podle něj totiž pouze odešli k příbuzným, i když často velmi vzdáleným. Platí, že polovina původních obyvatel Sýrie musela kvůli bojům utéct ze svých domovů.

Rychlejšímu rozvoji turismu by pak napomohlo flexibilnější udělování víz. Petříček chce proto po návratu do Prahy vízovou politiku s Bahrajnem podrobněji vyhodnotit. Debatu ministr odlehčoval dotazy na silniční cyklistiku. Bahrajn provozuje jednu z největších profesionálních stájí, ve které rok působil také český jezdec Ondřej Cink.

