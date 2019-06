Ministr Petříček: Chceme-li po ostatních reformy, musí být naše vnitřní pravidla uspokojivá

Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček vystoupil na prestižní bezpečnostní konferenci GLOBSEC v Bratislavě v pátek 7. června 2019 v rámci diskusního panelu „Europe’s New Political Landscape“ k situaci v Evropské unii po volbách do Evropského parlamentu. Na slovenském ministerstvu zahraničních věcí se téhož dne zúčastnil jednání ministrů zahraničních věcí Visegrádské čtyřky a Korejské republiky o vzájemné spolupráci v oblasti obchodu, obrany, vědy, výzkumu a kultury. Na okraj konference se setkal s představitelkou Světového ekonomického fóra Martinou Larkin, poslankyní Německého spolkového sněmu Renatou Alt a ředitelem Mezinárodního visegrádského fondu Andorem Dávidem.

Ministr Petříček svůj program zahájil bilaterálním jednáním s ministryní zahraničních věcí Korejské republiky Kang Kyung-wha. „Na jednání s korejskou ministryní zahraničí Kang Kyung-wha jsme hovořili o nových investicích v ČR, projektech v oblasti vědy, technologií, inovací a sítí 5G. Připravujeme česko-korejský rok k 30. výročí diplomatických vztahů,“ prohlásil po setkání ministr Petříček. Tématem jednání bylo i zhodnocení vzájemných vztahů, které budou v následujícím roce trvat již tři dekády. Výročí bude pojednáno jako příležitost k dalšímu prohlubování strategického partnerství ČR a Korejské republiky v oblasti obchodu, obrany, výzkumu, vědy i kultury. Na závěr setkání ministr Petříček též osobně vyjádřil soustrast ministryni a rodinám obětí v souvislosti s úmrtími korejských občanů následkem nedávné nehody v Budapešti.

Na konferenci GLOBSEC 2019 vystoupil ministr Petříček v diskusním panelu „Europe’s New Political Landscape“, ve kterém před mezinárodním publikem hovořil o budoucnosti Evropské unie po volbách do Evropského parlamentu. Ministr zdůraznil význam procesu dalšího rozšiřování EU, jemuž vyjádřil jednoznačnou podporu. „Buďme otevřeni dalšímu rozšiřování, například o Albánskou republiku a Severní Makedonii, protože pro nás mají strategický význam a přirozeně patří do EU. Podporuji, aby další rozšíření dostalo zelenou,“ uvedl ministr. Tomáš Petříček také upozornil na potřebu důvěryhodnosti Evropské unie jako globálního hráče v kontextu uspořádání světa založeného na dodržování pravidel. „Abychom mohli být důvěryhonými partnery pro další státy, především pro uchazeče o členství, musíme klást důraz na dodržování a vymahatelnost našich vlastních pravidel. Chceme-li po ostatních reformy, musí být naše vnitřní pravidla uspokojivá, aby byli ostatní motivováni k jejich dodržování, protože kdo chce patřit do nějakého klubu, musí se bezpodmínečně řídit jeho pravidly,“ podotkl ministr. Panelisté, mezi nimiž byl bývalý předseda vlády Slovenské republiky Mikuláš Dzurinda či ministr zahraničních věcí Maďarské republiky Péter Szijjártó, se v živé diskusi shodli na tom, že EU by měla hrát významější roli ve světové politice a stát se tak důležitým globálním aktérem.

Ministr Petříček se po vystoupení zúčastnil jednání ministrů zahraničních věcí Visegrádské skupiny a Korejské republiky, které hostilo slovenské Ministerstvo zahraničních věcí a evropských záležitostí. Hlavním tématem byly příležitosti k prohloubení spolupráce států V4 a Koreje. „Korea je důležitý partner V4. Jsem rád, že relativně krátká spolupráce mezi V4 a Koreou má konkrétní výsledky v podobě rozvoje ekonomických projektů, výzkumu či spolupráce v kybernetické bezpečnosti. Pozitivní je studentská výměna a trvalý růst počtu turistů,“ uvedl ministr Petříček.

Na okraj konference ministr Petříček jednal s vedoucí sekce regionálních strategií pro Evropu a Eurasii a členkou výkonného výboru Světového ekonomického fóra Martinou Larkin o možnosti skloubení ekonomického rozvoje s ochranou klimatu, s předsedkyní parlamentní skupiny přátel CZ-SK-HU v Německém spolkovém sněmu Renatou Alt o česko-německém strategickém dialogu, meziparlamentní spolupráci a západním Balkánu a také s ředitelem Mezinárodního visegrádského fondu Andorem Dávidem o přípravách oslav dvacátého výročí založení Fondu na konci českého předsednictví V4.

