Ministr Petříček: Myslím, že ministerstvo není kompetentní komentovat činnost spolku

Já mohu skutečně na základě dotazu pana poslance Ondráčka konstatovat pouze, že na základě jeho interpelace ministerstvo ověřovalo, jestli nedocházelo k nějaké materiální či finanční podpoře zapsaného spolku branné oddělení mládeže. Na základě zjištění, že tomu tak nebylo, jsem panu poslanci odpověděl. A pokud samozřejmě pan poslanec přijde s nějakými odůvodněnými informacemi, že Ministerstvo zahraničních věcí podporuje tento spolek, rád záležitost samozřejmě ještě jednou prošetřím.

Co se týče činnosti tohoto zapsaného spolku, myslím, že Ministerstvo zahraničních věcí není kompetentní komentovat činnost takovéhoto spolku. Myslím, že k tomu máme jiné instituce, které by měly dohlížet na to, jestli se respektuje zákon či nikoli. Asi bez komentářů přejdu k dlouhodobě známé pozici pana poslance, co se týče Ukrajiny. Nicméně já jsem rád, že se nám podařilo nastavit s Ukrajinou komunikaci, která řeší především praktickou spolupráci. Příští týden proběhne 1. ročník Česko-Ukrajinského fóra, kde se budou řešit i některá témata historického charakteru. Já myslím, že je dobré se o tomto bavit, ale že to patří historikům, nikoliv politikům, co se týče povahy této země, tak já myslím, že je možné se podívat na výsledky voleb a podle toho soudit. Myslím, že Ukrajina není polofašistický stát. A myslím, že v tomto směru i pan poslanec možná by měl stejnou péči jakou věnuje Ukrajině, věnovat i také porušování zákonů ze strany tady českých občanů, kteří se zapojili do bojů na separatistické straně na Donbasu.

V tomto směru pan poslanec dlouhodobě nerespektuje nebo nereflektuje jakési oficiální pozice české zahraniční politiky. A myslím, že toto je jádro problému a jádro tohoto dotazu.

