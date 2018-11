Ministr Petříček: Ne všechny naše výhrady byly akceptovány

Globální kompakt k migraci je právně nezávazný dokument, to bylo jasně zdůrazněno v textu dokumentu na základě požadavků EU, na tom se nic nezměnilo. Tento 34 stránkový text, který je připraveno podepsat přes 180 zemí světa, budí však často spoustu emocí, a to ne vždy zaslouženě. Je nicméně fakt, že ne všechny naše výhrady byly akceptovány. Nelibí se nám například nejednoznačné rozlišení mezi nelegálními a legálními migranty v otázce sociálních práv nebo fakt, že kompakt nezmiňuje i nucené návraty nelegálních migrantů. ČSSD chápe nálady u české veřejnosti a vláda by je měla vyslyšet. Z procesu vyjednávání kompaktu bychom tedy měli vystoupit, jako to udělaly Spojené státy, Maďarsko a Rakousko. Věřím, že dokážeme, a to bude úkol pro českou vládu, náš postoj řádně obhájit, tak aby nás zahraniční partneři pochopili, a aby nás toto rozhodnutí neizolovalo v situaci, kdy přes 90 procent všech států chce kompakt naopak přijmout. Zároveň je třeba si uvědomit, že zvládání migrace v 21. století je nemožné bez efektivní mezinárodní spolupráce. Globální oteplování může způsobit masivní migraci, a malý stát jako ČR této migrační krizi bude jen těžko čelit sám v izolaci. Chceme, aby se ČR aktivně účastnila takových forem mezinárodní spolupráce, které pomohou omezit nelegální migraci, včetně boje proti pašeráckým sítím, umožní lepší ochranu hranic a zlepší mezinárodní pomoc v zemích postižených válkou nebo humanitární katastrofou.

Tomáš Petříček, ministr zahraničních věcí

Mgr. Tomáš Petříček, Ph.D. ČSSD



ministr zahraničí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

autor: PV