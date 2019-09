Ministr Petříček: Podpora českých podnikatelů za hranicemi ČR je jednou z priorit Ministerstva zahraničí

Startuje 61. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Vůbec poprvé s Českou národní expozicí Czech Republic: The Country for the Future.

V říjnu se na brněnském výstavišti uskuteční největší průmyslový svátek ve střední Evropě. A to už 61. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu (MSV). Hlavním tématem letošní akce je Průmysl 4.0 a digitální továrna, tedy digitalizace výroby. Chybět nebude ani Ministerstvo průmyslu a obchodu. V pavilonu Z spolu s dalšími ministerstvy a státními organizacemi představí Českou národní expozici - Czech Republic: The Country for the Future.

„Letošní témata veletrhu jsou Ministerstvu průmyslu a obchodu zvlášť blízká. Co totiž považuji za zcela zásadní pro budoucnost českého strojírenství, potažmo průmyslu, je podpora aplikovaného průmyslového výzkumu, tedy zavádění inovací,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „V celém světě postupně ukazujeme, že jsme zemí pro budoucnost. MSV nemůže být výjimkou. Právě na tomto tuzemském klíčovém průmyslovém svátku se poprvé pod jednou národní střechou představí a služby podnikatelům společně nabídne hned 13 státních organizací: Agentura pro podnikání a inovace, CzechInvest, CzechTrade, Česká exportní banka, Českomoravská záruční a rozvojová banka, Česká rozvojová agentura, Exportní a garanční pojišťovací agentura, Ministerstvo obrany, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zahraničí, Strojírenský zkušební ústav, Technologická agentura ČR a Úřad průmyslového vlastnictví. To vše v souladu s naším směřováním České republiky jako země pro budoucnost, Czech Republic: The Country For The Future. Země, kde podporujeme přidanou hodnotu, nově se od ní mimo jiné odvíjí investiční pobídky. A do výzkumu a vývoje jen z národních zdrojů půjde příští rok historicky nejvíc peněz – 37 miliard korun.“

„Podpora českých podnikatelů za hranicemi ČR je jednou z priorit Ministerstva zahraničí. Velvyslanci mají za úkol pomáhat našim firmám, pronikat na zahraniční trhy, otevírat jim dveře, ale také hájit ekonomické zájmy České republiky. Stejně jako na brněnském veletrhu i v zahraničí se prezentujeme společně s agenturami CzechTrade, CzechInvest a CzechTourism,“ říká ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček.

„Veletrh potřebuje silný domácí průmysl. MSV je silný středoevropský veletrh zásluhou silného českého průmyslu a jeho postavení v Evropě," říká generální ředitel společnosti Veletrhy Brno Jiří Kuliš.

Podle Hospodářské komory je letošní ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu jedinečnou příležitostí pro české firmy nahlédnout do budoucnosti průmyslu také díky početnému zahraničnímu zastoupení vystavovatelů. Hospodářská komora během veletrhu organizuje tři akce zaměřené na zahraniční teritoria. V úterý 8. října se uskuteční Česko-makedonské podnikatelské fórum ve spolupráci s MZV, MPO a Velvyslanectvím ČR ve Skopji (8:30-11:00 hod., sál S1, pavilon E) a Indické investiční fórum ve spolupráci s MPO (14:00-16:00 hod., budova BVV, místnost 102). Ve středu Komora pořádá po celý den sérii kulatých stolů zaměřených na perspektivní exportní teritoria, jako jsou Japonsko, USA, Indie, Subsaharská a severní Afrika a Latinská Amerika (Pavilon RHK Brno, Výstaviště 3 -areál BVV).

Svaz průmyslu a dopravy ČR poskytl záštitu i 61. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu. Vystavovat na něm bude téměř 50 členských firem Svazu. „První den veletrhu bude jako už tradičně patřit Sněmu Svazu průmyslu. Na něm předáme premiérovi Andreji Babišovi seznam priorit, které jeho vláda musí do konce svého volebního období vyřešit. Týkat se budou energetiky, dopravy a dopravní infrastruktury, trhu práce, vzdělávání, digitalizace a podpory exportu,“ říká prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák.

Na veletrhu v Brně budou zastoupeny všechny klíčové oblasti strojírenského a elektrotechnického průmyslu. Díky České národní expozici návštěvníci na jednom místě získají informace o podpoře investic, exportu a z dalších oblastí. Nebudou chybět ani speciální teritoriální informace, novinky týkající se investičních pobídek, podrobnosti k projektům ekonomické migrace, Operačnímu programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) apod. Součástí unikátní expozice rovněž bude 3D socha z recyklovaného PET materiálu nazvaná Kaleidoskop, která vyhrála mezinárodní studentskou soutěž Digitální továrna. Česká národní expozice přitom bude centrem pavilonu Z. Nebude v ní chybět ani zóna start-upových technologických firem, ukázky virtuální reality a spousta doprovodných akcí včetně seminářů například na téma umělá inteligence.

„AMSP ČR vyzývá stát k podpoře nové formy exportu,“ uvádí členka představenstva a generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) Eva Svobodová a dodává: „Stará forma exportu je pryč, všechny zajímavé trhy se brání dovozu cly. Nejlepší cesta je vyrábět v zahraničí lokálně a u nás doma stavět hlavně na výzkumu a vývoji. Do firem nastupuje nové mladá generace majitelů, kteří jsou vybaveni jazykově a ti se musí měřit s konkurencí na globálním hřišti. Zde potřebují naše malé a střední podniky pomoc od státu.“

Mezinárodní strojírenský veletrh se uskuteční od 7. do 11. října 2019 na brněnském výstavišti. Loňského jubilejního ročníku se zúčastnilo 1 651 vystavovatelů z celkem 32 zemí světa. Přijelo víc než 80 tisíc návštěvníků z 57 států, 91 % z nich plánovalo navštívit i letošní ročník.

