Ministr Petříček: Považuji za pokrytecké otočit se teď ke Kurdům zády

I já doufám, že se syrští uprchlíci budou moci brzy dobrovolně vrátit do svých domovů, ze kterých je vyhnala válka. Nemyslím si ale, že by měli být navraceni v rámci jakékoliv vojenské operace, turecké či jiné. Turecko si musí být vědomo svých závazků vyplývajících z mezinárodního humanitárního a uprchlického práva. Česko dlouhodobě a kontinuálně podporuje politické a diplomatické řešení konfliktu, boj s terorismem i návrat syrských uprchlíků. Na pomoc postiženým válkou v Sýrii investujeme každý rok 100 milionů korun. Obávám se, že vytvoření tzv. bezpečné zóny na severu Sýrie povede ve výsledku ke zhoršení situace a oddálení možnosti vrátit do válkou zničené Sýrie běžný život. Tak aby starostí dětí bylo hledání ztraceného míče, a ne boj o život.

Zatímco Turecko vnímá Kurdy jako své nepřátele, pro Česko a západní spojence to jsou pomocníci v boji proti teroristům. Byli to oni, kdo nám pomohl porazit tzv. Islámský stát. Na tento rozdílný pohled narážíme bohužel opakovaně. Považuji za pokrytecké se teď ke Kurdům otočit zády a bez jakékoliv debaty s jejich lídry nechat obsadit území, na kterém žijí. Ohlášený proces vzniku Ústavodárné komise v Sýrii nám dal naději na řešení celé krize politickou a diplomatickou cestou v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN. Postupný politický proces také umožní počátek rekonstrukce Sýrie a hromadný návrat uprchlíků. Nechci malovat čerta na zeď, ale mám obavy, že pokud se potvrdí americký úmysl přesunout síly a turecké plány na invazi do Sýrie, budou tyto naděje vážně ohroženy.

Mgr. Tomáš Petříček, Ph.D. ČSSD



ministr zahraničí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

autor: PV