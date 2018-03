Ministr Plaga: Finance na realizaci reformy jsou rozpočtovou prioritou

„V odůvodnění zákona předloženého exministryní Valachovou byl původní odhad nákladů na spuštění reformy 3 až 5 miliard korun. Skutečné výdaje ale budou více než 11 miliard. Tyto prostředky však nebyly zahrnuty ve střednědobých výdajových rámcích státního rozpočtu. Bez dostatečných finančních prostředků však není možné reformu úspěšně realizovat, a proto jsem dnes navrhoval roční odklad spuštění reformy v případě, že by se ji rozpočtově nepodařilo pokrýt. Dnes jsem byl na jednání vlády ujištěn, že nalezení financí na realizaci reformy je rozpočtovou prioritou premiéra. Záchranná brzda v podobě ročního odkladu tedy není zapotřebí, což je dobrá zpráva pro školství,“ uvedl ministr Plaga po jednání vlády.

Z požadované částky 11 miliard korun by téměř polovina měla jít na vyrovnání regionálních rozdílů v odměňování učitelů, další prostředky by směřovaly do možnosti dělení výukových hodin. Stávající normativní systém financování podle počtu žáků nepostihuje dostatečně specifika jednotlivých regionů a mezi kraji jsou velké rozdíly ve výši finanční podpory na vzdělávání ve stejném typu škol. V rámci reformy bude školám stanoven maximální rozsah přímé pedagogické činnosti hrazený ze státního rozpočtu. Díky tomu by se tak zohlednila rozdílná velikostní a oborová struktura škol v krajích, finanční náročnost podpůrných opatření a rozdílná platová úroveň pedagogů v jednotlivých školách.

Ing. Robert Plaga, Ph.D. ANO 2011

Ministr školství v demisi

ministr školství, mládeže a tělovýchovy Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ministr Plaga: Pokud nebudeme mít garanci navýšení peněz, je hazardem reformu spouštět Ministr Plaga: Je nutné získat do rozpočtu MŠMT nejméně 10 miliard Ministr Plaga: Chceme, aby i menší sporty mohly vyslat sportovce na svoje mistrovství Ministr Plaga: Jedná se o historicky nejvyšší nárůst příspěvků na stipendia

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV