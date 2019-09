Ministr Plaga: Nelze oddělovat zodpovědnost obce za vývoj území a za školu jako celek

Děkuji za slovo. Já budu reagovat na ten úvod té druhé vaší části. Ta interpretace, že ministerstvo, které má na starosti vzdělávací politiku České republiky, to nezajímá, samozřejmě není pravdivá. A právě proto, že jsem v podstatné míře v detailu se znalostí, ale ne úplného detailu z těch daných dotačních programů, vám odpověděl, ukazuje, že vím, že existují programy na jiných ministerstvech. To, že se bavím a jsem schopen vám odpovědět, že nedochází k překryvu s Ministerstvem financí, tak lze z toho velmi jednoduše dovodit, že ke komunikaci mezi těmi dotčenými ministerstvy dochází.

Ta roztříštěnost není ideální z pohledu starostů a já bych pohledem starosty chtěl, aby bylo jedno místo a jeden program, ve kterém se budu moci orientovat, respektive podívám se, jestli je vyhlášena výzva a můžu připravovat ty aktivity. Samozřejmě, že vždy budou - asi nejsem idealista v tom, že by takhle někdy finálně fungovalo - protože vždy budou nějaké výjimky, nebo speciální věci, kdy dává smysl, aby to třeba řešil ten jiný úřad. V tomto případě se jedná o ty svazkové školy v tom prstenci.

Takže já nepředpokládám, že když děláme analýzu, která ukáže, že ten problém je i třeba v jiných místech, nebo pokračuje problém v tom prstenci, tak já nepředpokládám, že ten problém nebudeme dále řešit. To znamená, ptáte se po pokračování ať už jakoukoliv formou, tak já předpokládám další ingerenci státu a podporu státu právě pro nové kapacity mateřských, respektive spíše v tuto chvíli díky demografickému vývoji, základních škol. Ale samozřejmě záleží dle konkrétního ORP a jaká je tam situace.

Zmínila jste jednu věc a já se u ní zastavím, byť bych ji mohl přejít. Jestli je skutečně - a souhlasím s tím, že pokud je to velká investice, tak aby někdo investoval v malé obci velké miliony do přípravy projektové dokumentace, když neví, že je dotační program, tak ta připomínka byla na místě. To znamená ano, musí vědět, že má smysl investovat do té projektové přípravy, nebo že má velkou šanci ty prostředky dostat. V tom se shodneme. A ano, v minulosti to takto mohlo být v některých obcích chápáno a blokováno to rozhodnutí zastupitelstva o tom, aby si vůbec připravili projekt. O tom žádná.

Ptáte-li se mě ale, jestli se ministerstvo zříká zodpovědnosti. No nezříká. Ale musím s plnou vervou říct, že ten, kdo je zodpovědný za tu budovu a kdo je zřizovatelem, tedy vlastníkem té budovy, tak je ta obec. V případě, že se bavíme o mateřské nebo základní škole. A když se podíváte dlouhou dobu do minulosti, tak když se převáděly zřizovatelské kompetence, tak přecházely i prostředky, které byly překlopeny do rozpočtového určení daní. A ten investiční program historický, který byl na Ministerstvu školství - pokud mám správné informace a věřím, že mám - tak se překlopil do toho RUDU. A mám za to, že nelze oddělovat zřizovatelskou kompetenci, nelze oddělovat zodpovědnost té obce za vývoj toho území a za tu školu jako celek.

To, co je nezpochybnitelných partem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, tak je samozřejmě to, aby tam měl kdo učit, aby byl adekvátně ohodnocen. A jak vidíte i podpora toho, aby sdruženými finančními nástroji, respektive sdruženými investicemi státu, a té místní samosprávy, seděly takové hezké budovy jako třeba úplně nová škola v Psárech, kam ministerstvo školství poslalo 238 milionů korun.

Děkuji.

Psali jsme: Kovářová (STAN): Dokumentace pro velkou školu stojí desítky milionů Ministr Plaga: Na základě aktuálních dat se snažíme udělat co nejpřesnější analýzu Kovářová (STAN): Nedostatek kapacit škol zůstává nadále velkým problémem Ministr Plaga: Slova k začínajícímu školnímu roku

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV