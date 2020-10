Ministr Plaga: Pojízdná učebna seznámí žáky z celého Česka s technikou a technologiemi

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) spouští projekt Tour for the Future.

reklama

Jde o pojízdnou učebnu techniky, která bude putovat po České republice a seznamovat žáky 8. a 9. tříd základních škol s technikou a technologickým pokrokem a vývojem. To vše s cílem zvýšit zájem o nové technologie a studium technických oborů.

„Duální vzdělávání je ve vyspělých zemích světa běžné. U nás se o něm dvacet let bohužel jen mluvilo, teď už konečně nabývá konkrétní podoby. Dostatek technicky zdatných lidí, kteří už ve škole získají potřebnou praxi, je přitom základním předpokladem úspěchu inovativních technologických projektů,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Podpořit zájem o techniku má nově i pojízdná učebna, tedy projekt Tour for the Future. Spouštíme ho od října, nákladní automobil, který je upravený na pojízdnou učebnu, má v tomto školním roce navštívit všechny kraje a vzdělávat žáky základních škol v tuto chvíli v celkem 35 městech a obcích.“

Ve speciálně upraveném a technologicky vybaveném nákladním automobilu jsou mimo jiné 3D tiskárny, notebooky a tablety s funkcí rozšířené reality. To umožňuje praktické workshopy, které může uvnitř pojízdné učebny najednou absolvovat cca 12 žáků, výuka se tedy s ohledem na běžný počet dětí ve třídě, kterých je 20 a víc, uskuteční ve dvou skupinách. Jedna se bude vzdělávat uvnitř vozu, druhé bude ve škole k dispozici kariérní poradce na probrání profesní budoucnosti. Programu pod vedením speciálního týmu lektorů se budou moci zúčastnit i pedagogové. Všichni získají přehled o trhu práce a naučí se pracovat s výše uvedeným zařízením. Žáci se také dozvědí, pro jakou profesi mají předpoklady a nadání, pedagogové se seznámí s novým pojetím výuky techniky v rámci vzdělávací oblasti Člověk a technika. Po celou dobu Tour for the Future se důraz bude klást na rozvoj manuální zručnosti, technickou a digitální gramotnost, jednoduše na průmysl a technologie 4.0 ze všech úhlů pohledu.

„V loňském školním roce jsme na 40 školách realizovali pilotní projekt „Rozvoj technického myšlení, technické tvořivosti a praktických činností v základním vzdělávání“. Šlo o komplexní přípravu na zavedení nového předmětu a vytvoření metodických materiálů pro učitele a sítě spolupracujících škol. A protože se vše podařilo, od září 2020 pokračujeme na 60 školách ověřováním nové vzdělávací oblasti rámcového vzdělávacího programu s názvem Člověk a technika,“ říká ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga a dodává: „Účelem je systematické posílení rozvoje technického myšlení, prakticky aplikovatelných dovedností, jemné motoriky a technické tvořivosti s vazbou na nové technologie v rámci kurikula v základním vzdělávání.“

Ing. Robert Plaga, Ph.D. ANO 2011



ministr školství, mládeže a tělovýchovy Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Délka jednoho workshopu v pojízdné učebně se plánuje na 90 minut. Škola, z níž workshop absolvují nejméně tři pedagogové, bude mít možnost získat 3D tiskárnu od firmy Prusa Research a nápadník aktivit do výuky techniky od Univerzity Palackého v Olomouci.

„Věřím, že projekt motivuje žáky základních škol k výběru technického oboru v navazujících středoškolských studiích a přinese jim znalost a orientaci v průmyslu a technologiích 4.0. Jde o oblast, která se neuvěřitelně rychle vyvíjí, proto zde víc než jinde platí, že musíme žáky učit to nejnovější, aby uměli na měnící se svět co nejlépe reagovat,“ říká poradce náměstkyně ministra průmyslu a obchodu a gestor projektu Tour for the Future Tomáš Hamberger.

Kromě projektu Tour for the Future, který se realizuje v souladu s Inovační strategií Czech Republic: The Country for the Future, se v ČR řeší už zmiňované duální vzdělávání či zavedení mistrovské zkoušky. Vše na podporu národního hospodářství založeného na přidané hodnotě a inovacích.

Psali jsme: Ministr Plaga: Prioritou je zachovat v maximální možné míře prezenční vzdělávání jako dominantní Ministr Plaga: Mix má být nastaven dle podmínek žáka Ministr Plaga: Znovu opakuji, toto opatření má být opatřením nouzovým Ministr Plaga: Standardy pro pořádání tanečních opravdu nestanovuje Ministerstvo školství

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.