Ministr Plaga: Prioritou je zachovat v maximální možné míře prezenční vzdělávání jako dominantní

Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych rád reagoval na ty věci, které tady směřovaly do oblasti školství, do oblasti vzdělávání. Naprosto jednoznačně - a pevně věřím, že se na tom všichni shodneme - tou prioritou nejenom nás v České republice, ale všech rozumných evropských zemí je zachovat v maximální možné míře prezenční vzdělávání jako to dominantní. Na tom se jednoznačně shodneme a všechny kroky k tomu i směřují.

Pokud tady zazněla hned od pana poslance Michálka v té debatě výtka k vysokým školám, tak tam je v tuto chvíli nastaven režim, který je o distančním vzdělávání. Nutno podotknout, že distanční vzdělávání, pokud se podíváte na Cambridge, Oxford atd. a de facto zrušení toho semestru, tak na vysokých školách jako typu škol, pokud si mám vybrat mezi základní - první, druhý stupeň, střední a vysoká, tak on line vzdělávání, distanční vzdělávání, je na vysoké škole nejjednodušší. Tím neříkám, že je optimální, ale má nejmenší ztráty, co se týká toho vzdělávání a toho výkonu. Samozřejmě že jsou tam umožněny, protože to je nenahraditelná součást, laboratorní práce, praktické, tak jsou omezeny na 10 - 15členné skupiny, samozřejmě individuální návštěva knihoven a studoven tam stále je obsažena a bude obsažena i v těch následujících 14 dnech. To, co je k řešení, tak chápu, že teď to intenzivní brzdění ze strany Ministerstva zdravotnictví na dobu 14 dnů je nutné, ale jsme si vědomi, ostatně tak jak upozorňuje Česká konference rektorů, že jsou zde první ročníky na vysokých školách, které v podstatě přecházejí ze standardního studia, které znají na základní a střední škole, do specifického vysokoškolského studia. To znamená, že nejpozději po těch 14 dnech tam musíme zapracovat tu problematiku prvních ročníků, které minimálně potřebují k těm organizačním věcem a vlastně k tomu úvodu do studia se na tu vysokou školu dostat. To znamená, máme to v patrnosti a po těchto 14 dnech jsme domluveni, že k tomuto kroku přistoupíme. Kdybych to měl parafrázovat, tak ten semestr bude zkrácený, ale tu osobní přítomnost studentů prvních ročníků se budeme snažit dostat co nejrychleji zpátky právě proto, aby mohli plnohodnotně začít studovat na vysoké škole, ať už ta kombinace prezenční a distanční formy bude jakákoli v následujícím období.

Co se týká regionálního školství v těch dalších příspěvcích, tak zcela jednoznačně jsme si vědomi - a vedli jsme o tom i debatu včera s panem ministrem zdravotnictví, že i v návaznosti na to jaro, protože jsme se poučili všichni, tak jak se posunuli učitelé, tak všichni z nás se posunuli v těch specifických aspektech, řešili jsme na školském výboru školy podle § 16-9, jejich specifičnost, ostatně to bylo v těch rozvolňujících scénářích, je proto logické, že nyní k zavření těchto škol, protože jsou specifické, je tam málo dětí, je problém jakákoli distanční výuka, tak omezeno není. Stejnou logikou jsme si vědomi, že další omezení praktického vyučování a praktické přípravy je kontraproduktivní a není vhodné. To znamená, v maximální možné míře stojí Ministerstvo školství za tím a jsme v tom ve shodě s Ministerstvem zdravotnictví, že je potřeba zachovat praktickou výuku. Je po tom voláno ze středních škol a hlavně je to nesmírně důležité. Když si představíte, že některé ročníky měly výpadek z té praktické přípravy již na jaře, tak další výpadek by samozřejmě vedl ke znehodnocení studia jako takového. Takže zase věc, kterou řešíme, jsme si jí vědomi a děkuji za to upozornění, ale poučili jsme se všichni a máme to v patrnosti.

Co se týká těch dalších kroků po těch 14 dnech. Na středních školách to není tolik o prvních ročnících, protože ten typ studia je stejný, jestli přecházíte z druhého stupně základní školy nebo přecházíte na osmileté gymnázium, ten typ studia je stejný. To znamená, pokud něco ošetřovat, tak závěrečné ročníky, maturitní ročníky, závěrečné ročníky, které se musí dostat ve velmi krátké době po těch 14 dnech zpátky, za jakýchkoli okolností se musí dostat zpátky k intenzivní přípravě na ukončení svého studia. Další věc, ve které předpokládám, že jsme ve shodě a považujeme ji ve středním školství jako prioritní.

Dovolte mi, abych se částečně zastavil u té tolikrát propírané komunikace a třeba včerejší tiskové konference, kterou jsme měli s ministrem zdravotnictví, která z mého pohledu byla nesmírně důležitá. I když se řeklo, že konkrétní opatření budou komunikována ke školám dnes, tak je dobré si připomenout, protože v dnešní době to nefunguje tak, že dostanete od novinářů - a vy všichni to víte - klid na to, abyste věci věcně projednali. Jenom během dopoledne, kdy se novináři dozvěděli, že bude schůzka mezi mnou a ministrem zdravotnictví, tak minimálně devět štábů shánělo informace, kdy bude schůzka, jaké budou výstupy a jaké budou další věci. Mezitím v prostoru začaly běhat informace směrem ke školám resp. že my se potkáváme, abychom od zítřka, tedy ode dneška, zavřeli školy, nebo od čtvrtka, že se to bude týkat mateřských a základních škol. To základní, proč jsme vystoupili a řekli jsme, proč střední školy až od pondělka, abychom uklidnili tu situaci, aby byl signál k těm školám. To, že jsme nešli do konkrétních opatření, když mají být představeny dneska, ostatně teď jsou prezentovány na půdě sněmovny, tak je naprosto v pořádku. To znamená, ano, máte pravdu, komunikačních nedorazů bylo určitě spoustu, ale tento mezi ně nepatří.

Co se týká rozesílání věcí na školy, osvědčilo se nám v jarním období a komunikujeme jako Ministerstvo školství přímo do datových schránek těch škol s tím, že tam dostávají manuály. Podotýkám, jak na jaře, tak teď je dostaly v termínech, které jsme oznámili. Myslím si, že ta zpětná vazba je velmi dobrá. A každá úprava těch věcí, stejně jako toto mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví nebo jakékoli další opatření, které bude vyhlášeno na centrální úrovni, pokud bude nouzový stav, budeme distribuovat ředitelům do datových schránek tak, aby měli tu informaci konkrétní. Snažíme se k tomu dát i vysvětlení, nějaké metodické postupy, aby mohly dávat velmi rychle rodičům, kteří nečekají a ptají se rovnou, nějakou adekvátní odpověď. Ale nedokážu a neexistuje cesta, jak dostat tu informaci rychleji k těm ředitelům v nějakém předstihu, než ji tam dostanou dost často novináři. To znamená, hledáme ten balanc mezi tím, aby ta informace byla korektní, byla správná, byla na školách včas, maximálně ověřená, což je datová schránka. A samozřejmě to, že v médiích běhají určité dohady, tak nezbývá, než je - třeba jako na včerejší tiskové konferenci - vyvracet. Tolik k vysvětlení věcí, které tady padly.

Jsem bytostně přesvědčen, že na jaře nám velmi dobře zafungovala komunikace přímo s politickými stranami. U zákonů, které jsem dával do Sněmovny, tak to předjednání a přímá linka na vás jako zástupce, na zástupce jednotlivých stran a hnutí, byla dobrá. Proto pokud tady přišel ten impulz a apel, já se vůbec nebráním a myslím si, že jsme ve shodě s panem ministrem zdravotnictví, nebráníme se tomu, aby Ministerstvo školství složilo pracovní skupinu - nebo jak to nazvem, je úplně jedno. To znamená zjednodušeně, abychom byli v intenzivním kontaktu se zástupci jednotlivých politických stran na nějaké platformě s tím, že ta opatření v následujícím období jsem připraven diskutovat i za účasti Ministerstva zdravotnictví, vás a přizvaných kolegů z praxe, abychom skutečně si to mohli říct v relativně krátkém čase či předstihu a prokonzultovat to. Nesmírně důležité v tom jarním období bylo, že i vy jste nosili podněty z praxe. To neznamená, že vše, s čím tam přijdete, bude vypořádáno. Ale určitě není na škodu, abychom toto těleso aktivovali, protože na jaře mám pocit, že tato přímá komunikace se v té krizové době, v době nouzového stavu, velmi vyplatila. Takže tu rukavici zvedám a svolám to resp. oslovím předsedy poslaneckých klubů, aby nominovali své zástupce. Děkuji.

