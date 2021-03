Ministr Plaga: Učitelé se mají očkovat kvůli jejich bezpečí, kvůli ničemu jinému

reklama

Děkuji. Rychlá reakce na pana poslance Kotena. Rozhodně o tříletých dětech a respirátoru nemůže být řeči. Můžu vás ubezpečit, že to, o čem se bavíme, je maximálně chirurgická rouška. Tam není potřeba u dětí respirátor do 15 let věku, pokud znám tedy ta pravidla Ministerstva zdravotnictví. Druhá věc je, že jsme se bavili u toho návratu o těch předškolních dětech, to znamená šestileté děti a starší. U těch malých se asi shodneme, že to je velmi problematické.

Reakce druhá na pana poslance Raise. Vzhledem k tomu, že ta doba je velmi dynamická. Dostal jsem úkol od školského výboru, jemuž pan poslanec předsedá, tu informaci sdělit. Ještě v úterý večer jsme měli jednání znovu s hlavní hygieničkou. Na základě toho jsme pak protočili ten materiál ještě s těmi epidemiology a matematickými modeláři a následně jsme poslali dopis školskému výboru včetně odkazu na studie s tím, že to další plénum je tady. Takže se omlouvám, ale není to žádný záměr. Ale vzhledem k tomu časovému presu a tomu, že je potřeba ty odborníky k tomu nechat vyjádřit asi spíš, než bych já vystřeloval na nějakých mediálních brífincích nebo něco takového. Tak to je jenom na vysvětlenou, jak k tomuto došlo, jakým způsobem vlastně vznikal ten materiál a jeho odladění.

Ale ty studie - ta informace, co šla všem členům školského výboru je podložena vlastně stejnými studiemi a jde z toho odvodit to, co jsem tady vlastně prezentoval dnes v trošku rozšířenější podobě. To znamená včetně těch jakoby variant nebo propočtu těch rotací a trošku důslednějších věcí.

Dovolím si, protože ještě vidím, že mám čas, zareagovat na pana poslance Výborného. Metodiku odběru - i to video máme - metodiku, kde jsou dány práva a povinnosti u toho testování, tak to je tam také uvedeno. A teď jsme dolaďovali ten nový postup při tom pozitivním výskytu a tam je potřeba ještě nějaká součinnost hygieny, ale počítáme s tím, že dostatečně dopředu to školy dostanou.

A to důrazné doporučení, paní poslankyně Mašková, bylo myšleno tak, že pokud 17 % těch případů vychází od těch učitelů - a je to třetí největší výskyt Covidu-19 - (Předsedající upozorňuje na čas.) - pardon - tak je tam vhodné, aby se očkovali. Kvůli jejich bezpečí, kvůli ničemu jinému.

