Ministr Plaga: Výhrada vůči Ministerstvu školství není na místě

Dámy a pánové, dovolím si odpovědět na některé věci, které tu byly vzneseny.

Co se týká dotazu paní poslankyně Valachové. Protože komunikujeme se školami, tak už v tom manuálu, který se týká závěrečných zkoušek, se řediteli školy uložila povinnost zveřejnit jednotlivé termíny zkoušek nejpozději do 15. 3., tedy v tom lednovém manuálu. Obsah a rozsah zkoušek se může upravit do dne zadání, aby škola mohla reflektovat změněné podmínky praktického vzdělávání. Tedy tady předpokládám a jsem přesvědčen, že to je lepší, než to tvrdé datum s ohledem na to, že návratové scénáře, které mají zpracovat epidemiologové, mohou ten návrat nějakým způsobem posunout, ale je dobré, když ten ředitel může na to reagovat. Takže termín byl uveden už v lednové verzi manuálu, který odešel do datových schránek škol, stejně jako ten daný postup. Samozřejmě, že na situaci reagujeme průběžně.

Co se týká pana poslance Bartoně, tak těch dotazů byla spousta. Chtěl bych říct, že individuální konzultace - a využiji toho, že je tady zmínil, a my jsme je do toho upraveného "psa", do těch opatření dostali a požádali jsme školy, aby jich využívaly, protože je to jeden z nástrojů, který může pomoci právě těm dětem, kde to sociální prostředí, to domácí prostředí není vyhovující pro distanční výuku. A dovolím si využít této chvíle a znovu apelovat teď v Poslanecké sněmovně na ředitele a budeme samozřejmě s dalšími manuály a dalšími informacemi do škol opakovat tu prosbu. Nebyla to prosba jednorázová a dle předběžných informací to není tolik využíváno, jako bychom si představovali, a je to škoda. Takže toto je nástroj, který tam je a mohl by být využíván víc a není, to znamená apel na ředitele bude opakovaný, protože je to jedna z cest, jak ty žáky zapojit.

Co se týká testování, tak rád bych upozornil a je dohledatelné, že tím prvním materiálem, který otevřel debatu o tom, že by testy nemuseli dělat zdravotníci, o tom, že ve školách testy mohou být nasazeny, a co je potřeba pro ně udělat včetně toho, co nepřísluší Ministerstvu školství, ale přesto to kolegové z Ministerstva školství udělali a dělali to kontinuálně s tím, když jsme připravili "psa" 2.0, tak jsme celý leden jednali se skupinami Ministerstva zdravotnictví a poté, co jsme se tam nedohodli, tak jako Ministerstvo školství jsme dali informativní materiál na vládu a souhlasím s tím, první varianta - je to dohledatelné v eKLEPu - je PCR testování ze slin.

Další věci, jak se udály, to znamená výjimky Ministerstva zdravotnictví, které se podařilo vyjednat, a souhlasím s vámi, byť to tady nezaznělo, že to mohlo přijít dřív a mohlo to přijít dřív, i co se týká průmyslu. Já sám, když jsem si to dohledával, tak jsem vyzýval komerční sféru k tomu, aby využívala home officů více, než se to na podzim stalo, protože data PAQ Research Daniela Prokopa a dalších ukazovala, že jednoznačně není tolik míry home officů. Stejně tak jsme jako Ministerstvo školství při těch jednáních o protiepidemickém systému jedna i dva byli zastánci antigenního testování. Bylo to Ministerstvo školství, a proto si vyprošuji od pana poslance Staňka, aby vykládal, že nemá Ministerstvo školství plán. Kolegové z Ministerstva školství dělají už rok a reagují na tu situaci a ty situace řeší častokrát i v oblastech, kde by nemuseli, kde bych očekával, že s iniciativou na otevření testování a s jasným postupem a mapováním laboratorních kapacit nebude přicházet Ministerstvo školství. Takže pokud se chcete o tomto bavit, tak ano, ale gesční ministr není ministr školství, mládeže a tělovýchovy. A mí kolegové odpracovali mnohem víc, než se odpracovat dalo nebo mělo z pohledu gescí jednotlivých ministerstev.

Ptáte-li se na spolehlivost testů, přijde mi úsměvné, a dokonce snad na půdě této Sněmovny bylo konstatováno, proč to neděláte stejně jako Rakousko. Testy, které vybralo Ministerstvo zdravotnictví, ne Ministerstvo školství, jsou ty stejné testy, které se používají v Rakousku. Znovu odkazuji na materiál, kde s propojením na vědeckou sféru my jsme uváděli první variantu PCR testů ze slin a antigenní testování. Takže ta výhrada vůči Ministerstvu školství není na místě.

I já samozřejmě, stejně jako vy, pane poslanče, sleduji debaty odborné, které se baví o spolehlivosti jednotlivých typů testování, jejich plošném nasazení apod. Rovněž zaznamenávám, že je lepší antigenní testování plošné, screeningové než žádné testování, a budu rozhodně rád, pokud se najde dostatečný prostor, a třeba jednáme o tom s vysokými školami, pro to, aby to nebylo jenom o antigenním testování, ale aby mnohem větší prostor našly testy PCR s odběrem ze slin, které umožní samozřejmě ten screening. Není to diagnostická metoda v tomto případě, je to screeningová, jak jsem se dozvěděl, a já jsem jejím zastáncem a mí kolegové ji doporučují opakovaně v materiálech, které na vládu dáváme. Svědomí Ministerstva školství v tomto je čisté a ještě jednou se ohrazuji proti tomu, jakým způsobem to tady podával pan poslanec Staněk. A ponechám bez komentáře ten pouvoir, který ho k tomu opravňuje.

