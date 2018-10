Ministr Plaga vystoupil v Kjótu k tématu udržitelného rozvoje

9. 10. 2018 16:06

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga se tuto neděli zúčastnil v rámci konference 15. Science and Technology in Society Forum setkání ministrů zodpovědných za oblast vědy a technologie, kde vystoupil na kulatém stolu k tématu udržitelného rozvoje. Konference se koná od 7. do 9. října v japonském Kjótu.