Ministr Rakušan: Chceme 20 % a být součástí sestavení nepopulistické vlády

Chceme být s výsledkem blížícím se 20 procentům mezi třemi nejsilnějšími stranami a přispět tak k sestavení nepopulistické vlády. Jak toho dosáhnout? Mít řešení pro věci, které považujeme za nejpalčivější: bezpečnost, bydlení, energie... Umět vysvětlit, co už jsme udělali a proč, ale taky se nebát přiznat chybu. A hlavně v době, kdy politickou komunikaci ovládají algoritmy sociálních sítí, anonymita a nedostatek respektu k druhým, komunikovat s lidmi z očí do očí. Nejen mluvit, ale taky poslouchat, co říkají oni, co si myslí, co chtějí, čeho se bojí. A na tuhle zpětnou vazbu od lidí reagovat.

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



