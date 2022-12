Ministr Rakušan: Chceme těch zhruba pět tisíc tabulkových míst obsazovat

reklama

Vážený pane místopředsedo, vážený pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího.

Čísla za září a říjen, na která jste se ptal, vám pošlu písemně, nicméně už teď vám mohu odpovědět. Odchodovost, která je tedy od začátku roku až do současnosti - z Policie České republiky odešlo 2465 příslušníků. Chci jenom podotknout, že to není stav vybočující z předchozích let. Ten předešlý rok, a to do začátku prosince, tedy ještě před nástupem naší vlády, se jednalo o odchod 2559 příslušníků, tedy ta odchodovost v tom letošním roce byla rekordní.

Zároveň ovšem chci říci, že v letošním roce vzniklo 1848 nových policejních úvazků, tedy 1848 policistů nastoupilo do služebního poměru.

Další cesta k tomu, jakým způsobem motivovat příslušníky Policie České republiky, aby ve stavu zůstávali, je následující. Už zvýšení platů do tarifů od ledna roku 2023 o 10 % v té relativně složité valorizační rovnici vychází tak, a my jsme o tom příslušníky informovali skrze jejich velení, ale i skrze odborové organizace, vychází tak, že se nevyplatí letos opouštět sbor z důvodů výsluhovosti, protože díky valorizaci platů o 10 % do tarifů to jednoduše není platově výhodné, není to výhodné v tom celkovém propočtu.

Další věc, s kterou přicházím teď na vládu, na jednání příští týden ve středu, je úprava té platové křivky tím způsobem, že v tom nejnižším platovém ohodnocení pro začínající policisty se poprvé dostaneme do situace, kdy plat příslušníka Policie České republiky při nástupu bude začínat trojkou. Je to řekněme psychologická záležitost, ale nějaké zvýšení z těch dvaceti šesti, dvaceti sedmi tisíc na těch třicet tisíc samozřejmě vytváří nějakou větší konkurenceschopnost k jiným nabídkám, které tady jsou.

A dále chceme přistupovat cestou především té věkové stabilizace, to znamená, stabilizační příspěvky vyplácet těm policistům, u kterých už řekněme je odpracovaný slušný kus kariéry, mají za sebou velký kus praxe, získali zkušenosti a rozhodně o ně Policie nechce přijít a zároveň jsou to příslušníci, kteří se blíží do té kategorie výsluhovosti, anebo už jí dosáhli, samozřejmě je chceme motivovat a zastabilizovat právě tuto věkovou kategorii zkušených příslušníků, o které by žádná policie neměla chtít v této době přijít.

Co se týká těch tabulkových míst, tak vy víte určitě, že se vede debata. Četl jsem doporučení NERVu, který doporučuje dokonce ta tabulková místa škrtat. My touhle cestou jít nechceme. Já jsem to i na vládní debatě odmítl. To znamená, že my chceme jít samozřejmě i dobrou, kvalitní náborovou kampaní, platovou perspektivou, stabilizací, pravidelnou valorizací a zároveň zvýšením nástupního platu chceme naopak těch cca pět tisíc neobsazených tabulkových míst obsazovat.

Jenom chci říci a podotknout, že ta situace nijak nevybočuje ze situace v předchozích letech. Tento stav je v podstatě stabilizovaný v několika posledních letech. Naopak ta náborová kampaň jako taková se poměrně daří. Na ty detailní otázky na jednotlivé měsíce dostanete ode mě odpověď písemně.

Děkuji.

