Ministr Rakušan: Hnutí STAN žádným způsobem neporušilo zákon

Vážená paní předsedkyně, členové vlády, dámy a pánové, kolegyně, kolegové,

my jsme tady viděli trošku takový dort pejska a kočičky, my jsme tady viděli mnoho různých informací, které se upekly dohromady, a působí potom takovým řekněme až bulvárním, skandálním způsobem.

Chtěl bych se vrátit k faktům. A prvním faktem, který bych tady chtěl konstatovat, a to i zkušené poslankyně a poslance, kteří mají a měli v historii možnost měnit legislativní normy v České republice, že hnutí STAN žádným způsobem neporušilo zákon o financování politických stran. To je přece ta nejdůležitější věc. A i v proslovu pana Okamury jsme zaslechli najednou větičku, je to minimálně neetické. Ale já se tady teď bavím o tom, zda nás jako hnutí STAN tady na tom místě někdo viní z porušení jakéhokoli zákona. Všechny dary, které jsme přijali, jsou uveřejněny na našem transparentním účtu a všechny dary, které jsme přijali, jsme přijali v souladu se zákonem. A odmítám, ano, odmítám tu konstrukci, že hnutí STAN přijímalo dary od zahraničních firem, což je koneckonců, já si přesně nepamatuji název té schůze, ale už ten název jako takový neodpovídá skutečnosti. Všechny dary na transparentním účtu hnutí STAN, a každý z vás si to teď může dohledat, může si otevřít náš transparentní účet, a všechny dary jsou buď od fyzických osob s původem z České republiky, nebo od právnických osob, které mají české IČO, sídlí v České republice, daní v České republice, zaměstnávají prokazatelně lidi v České republice. Aneb uveďte mi jedinou z těch firem, které nám daly dar, která nesplňuje tyto předpoklady, o kterých jsem hovořil. Ještě jednou, daní v České republice, zaměstnávají lidi v České republice, mají sídlo v České republice a mají české IČO.

Další záležitost, která se objevila dneska synchronizovaně ráno předtím, kdy mělo začít hlasování o důvěře vlády, které se táhlo celou noc, ta dlouhá rozprava, tak se objevila informace, která vzbudila tu dvouhodinovou pauzu, na serveru seznam.cz, jsou i pro nás nové. Ale teď chci poukázat na jednu věc, která mě tedy pobuřuje, a já doufám, že i zkušení právníci z druhého politického tábora se mě zastanou. Copak má ministr vnitra právo vědět o nějakém probíhajícím šetření policie? Copak já se nadstandardně jako ministr vnitra dostanu k údajům o nějakém trestním stíhání? Copak toto ovlivňuje policejní prezident, kterého tady v nejrůznějších souvislostech skloňujete? A jako důkaz toho, já jsem o žádném trestním stíhání nikoho, kdo souvisí s jakýmkoli naším darem, neměl tušení až do zpráv od serveru seznam.cz. A tady chci jasně říct za hnutí STAN, jasně říct, pokud se prokážou informace, že kdokoli, kdo nám poskytl finanční dar, je spojen s trestnou činností a hrozilo by, že ty peníze skutečně mají jakoukoli spojitost s trestnou činností, tak v té chvíli my jako hnutí STAN samozřejmě adekvátně zareagujeme. Takové peníze si jako hnutí STAN samozřejmě nenecháme.

Ale teď se vás ptám. Vy máte - pokud nemáte přístup do policejních zdrojů - nějaké informace o tom, kdo je trestně stíhaný? Vy máte informace o tom, proti komu je vedena tato fáze trestního řízení? Já ne. A nemám je ani jako ministr vnitra. Na nikoho si je nezjišťuji. Na nikoho nezaklekávám. A té funkce žádným takovým způsobem nezneužívám a nikdy zneužívat nebudu. A neměl by to samozřejmě dělat ani žádný policejní prezident, ať je jím v téhle chvíli kdokoli, ať jím v budoucnosti bude kdokoli. Pokud takhle uvažujeme, že ministr vnitra bude nadstandardně získávat nějaké informace o tom, kdo je trestně stíhaný a podobně, tak to jest uvažování, které je mi velmi, ale velmi cizí.

Další věc, kterou bych chtěl zmínit. Vy se zmiňujete o tom, že nějaká firma je ve ztrátě a podobně. Co my kontrolujeme nadstandardně, nad rámec zákona u každého hnutí STAN? Koukám i na kolegy z jiných politických stran, věřím, že mají podobné systémy. Zaprvé kontrolujeme, jestli daná firma nepodniká v nějakém neetickém byznyse. Máme například, nebereme od žádných firem sponzorské dary, které jsou ve zbrojním byznysu, nebereme od firem, které jsou v hazardním byznyse. Zároveň kontrolujeme ve veřejném insolvenčním rejstříku, jestli ta daná firma není v insolvenci. Žádná z těch firem, které jste tady zmínili, v insolvenci není. Pokud je ta firma v účetní ztrátě, do toho opravdu my nevstupujeme. My podepisujeme s tou firmou z její vůle darovací smlouvu, ve které se ta firma už v textu naší darovací smlouvy zavazuje k tomu, že nemá potom žádná očekávání od toho, jak ta strana naše bude politicky působit.

To je samozřejmě zaneseno už v naší darovací smlouvě. A já nevím, jestli třeba hnutí ANO nikdy nepřijalo peníze v mezidobí - a třeba ne od svého předsedy bývalého premiéra Andreje Babiše v době, kdy už byl trestně stíhaný. Třeba ten dar od něj opravdu nepřijalo a má přísná pravidla. Potom se hnutí ANO omlouvám, ale podle toho, jak jsem se díval do jejich účetnictví, tak i v té době přijímalo dary od trestně stíhané osoby, kterou byl premiér Babiš.

Já nevím, jestli AGROFERT bez dotací náhodou taky nebyl ve ztrátě, ale to už jsou věci, které jsou jenom ukázkou toho, jak licoměrně se tady přistupuje k celé této argumentaci. A ještě jednou říkám. Pokud pan Okamura říká - dám trestní oznámení, ať to prošetří policie, ať to vyšetří soud. Pane Okamuro, udělejte to. Udělejte to, je to namístě. Pokud máte jakékoli podezření o našem financování, které máme auditované, zkontrolované, a nikdy jsme neporušili zákon, udělejte to. My budeme jedině rádi. Trestní oznámení na co? Na nezákonné financování hnutí STAN?

Žádnou nezákonnost i podle externích právních analýz v tom nespatřujeme. Ale udělejte to. Ať to policie prošetří. Pokud máte představu, že žijeme ve státě, kde ministr vnitra vstupuje do nějakých kauz a ovlivňuje vyšetřování, tak to tedy dost pochybujete o kvalitě našich policejních orgánů. Já o nich nepochybuji. Doufám, že to bývalí ministři nedělali. Já jako současný ministr to rozhodně nedělám a dělat to nebudu. Dejte trestní oznámení, ať to prošetři Policie České republiky, ať se ukáže, že hnutí STAN žádný zákon neporušilo.

Děkuji.

